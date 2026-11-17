Kam pieder noteicošais vārds Latvijas mežu apsaimniekošanā – zemes īpašniekiem, valsts institūcijām vai sabiedriskajām organizācijām? Kas finansē vides aizsardzības organizācijas, un cik lielā mērā Eiropas Savienības klimata politika ietekmē lēmumus Latvijā? Šiem jautājumiem pievēršas dokumentālā filma "Latvietis un viņa mežs", kas rosina diskusiju par Eiropas zaļo kursu, publiskā finansējuma izlietojumu un Latvijas meža nozares nākotni.
Mežs Latvijā nav tikai kokmateriālu ieguves vieta. Tā ir būtiska Latvijas dabas un kultūrainavas daļa, daudzu cilvēku īpašums, ienākumu avots un vieta, kur tiek īstenota arī medību saimniecība. Vienlaikus mežam ir nozīmīga loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un klimata pārmaiņu mazināšanā.
Tieši tādēļ lēmumi par mežu apsaimniekošanu nereti izraisa asas diskusijas. Meža īpašnieki, kokrūpniecības uzņēmumi, dabas aizsardzības organizācijas un valsts institūcijas uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem mēdz raudzīties no atšķirīgiem skatpunktiem.
Šīm pretrunām pievēršas studijas Nemelo.lv dokumentālā filma Latvietis un viņa mežs, kas tapusi sadarbībā ar biedrību Latvijas Mežu sertifikācijas padome un žurnālistu Ansi Pūpolu.
Filmas pieteikumā īpaša uzmanība veltīta Eiropas zaļajam kursam, nevalstisko organizāciju finansēšanai un tam, kā politiskie lēmumi Eiropas Savienības līmenī ietekmē situāciju Latvijā.
Kas finansē vides aizsardzības organizācijas?
Viens no filmas centrālajiem jautājumiem ir nevalstisko organizāciju finansējums un to iespējamā ietekme uz politisko lēmumu pieņemšanu.
Filmas autori aktualizē jautājumu, cik daudz Eiropas Savienības līdzekļu nonāk vides organizāciju rīcībā un kā šī nauda tiek izmantota sabiedrības informēšanai, interešu pārstāvībai un politikas veidošanas procesiem.
Šī tēma nav aktuāla tikai Latvijā.
Noskaties dokumentālo filmu Latvietis un viņa mežs (klikšķini šeit)!
Eiropas Revīzijas palāta 2025. gada aprīlī publicēja īpašo ziņojumu par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām. Revidenti secināja, ka informācija par finansējuma saņēmējiem un izlietojumu joprojām nav pietiekami pilnīga un pārskatāma.
Saskaņā ar ziņojumā apkopotajiem datiem no 2021. līdz 2023. gadam nevalstiskajām organizācijām dažādās Eiropas Savienības iekšējās politikas programmās piešķirti aptuveni 7,4 miljardi eiro. Šī summa attiecas uz finansējumu visā Eiropas Savienībā, nevis tikai Latvijas organizācijām.
Revidenti norādīja arī uz nepietiekami pārskatāmu informāciju par finansētajām interešu pārstāvības un lobēšanas aktivitātēm.
Vienlaikus būtiski nošķirt finansējuma saņemšanu no iespējamiem pārkāpumiem. Nevalstisko organizāciju iesaiste politikas veidošanā pati par sevi nav prettiesiska, un publisks finansējums automātiski nenozīmē nelikumīgu politisku ietekmi.
Jautājums drīzāk ir par to, cik caurskatāmi tiek izmantoti publiskie līdzekļi un vai sabiedrībai ir pietiekama informācija par finansējuma saņēmēju darbību.
Arī filmas tapšanai izmantots publisks finansējums
Interesanti, ka arī pašas dokumentālās filmas tapšana bijusi saistīta ar publiska finansējuma izmantošanu.
Biedrība Latvijas Mežu sertifikācijas padome norādījusi, ka filma tapusi ar Meža attīstības fonda atbalstu.
Savukārt Latvijas Televīzijas raidījums De facto 2026. gada 9. novembrī vēstīja, ka biedrība no Meža attīstības fonda saņēmusi 45 000 eiro filmas izveidei un informatīvās kampaņas īstenošanai internetā.
Saskaņā ar raidījuma noskaidroto šis finansējums saistīts ar AS Latvijas valsts meži ziedojumu Meža attīstības fondam.
Tādējādi jautājums par organizāciju finansējuma atklātību attiecas ne tikai uz dabas aizsardzības organizācijām, bet arī uz meža nozares interešu pārstāvjiem.
Kā Eiropas zaļais kurss ietekmē Latvijas mežus?
Dokumentālā filma pievēršas arī Eiropas zaļā kursa īstenošanai un tā ietekmei uz tautsaimniecību.
Eiropas zaļais kurss aptver vairākus savstarpēji saistītus politikas virzienus, tostarp klimata pārmaiņu mazināšanu, enerģētiku, transportu, dabas aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
Meža nozarē diskusijas galvenokārt saistītas ar nepieciešamību līdzsvarot saimniecisko darbību un dabas aizsardzību.
Piemēram, Eiropas Savienības Dabas atjaunošanas regula paredz pasākumus ekosistēmu stāvokļa uzlabošanai, tostarp arī mežos. Dalībvalstīm jāseko līdzi vairākiem bioloģiskās daudzveidības rādītājiem un jāīsteno nepieciešamie atjaunošanas pasākumi.
Tomēr jautājums par to, kā konkrētās prasības ieviest praksē, ir cieši saistīts ar katras valsts mežsaimniecības tradīcijām, īpašumtiesībām un ekonomiskajiem apstākļiem.
Latvijā īpaši nozīmīgs ir jautājums par to, kā jaunās prasības ietekmēs privāto mežu īpašniekus, saimnieciskās darbības iespējas un kompensāciju mehānismus gadījumos, kad īpašuma izmantošana tiek ierobežota.
Kāpēc šo diskusiju vērts vērot arī medniekiem?
Lai gan dokumentālās filmas galvenais temats ir mežu apsaimniekošana, publiskā finansējuma izlietojums un Eiropas vides politika, šie jautājumi nav atrauti no medību saimniecības.
Mežs ir dzīvotne daudzām medījamo dzīvnieku sugām, un apsaimniekošanas lēmumi var ietekmēt gan dzīvnieku barības bāzi, gan piemērotu dzīvesvietu pieejamību.
Arī medniekiem, tāpat kā meža īpašniekiem un dabas aizsardzības speciālistiem, ir svarīgi saprast, uz kādiem zinātniskiem, ekonomiskiem un juridiskiem pamatiem tiek pieņemti lēmumi par Latvijas mežu nākotni.
Tikpat būtiska ir atklāta informācija par organizācijām, kas šos lēmumus cenšas ietekmēt, un finansējuma avotiem, kas nodrošina to darbību.
Dokumentālā filma Latvietis un viņa mežs piedāvā tās veidotāju skatījumu uz šiem jautājumiem. Vienlaikus filmas izvirzītos apgalvojumus un secinājumus vērts vērtēt līdzās neatkarīgiem pētījumiem, publiski pieejamiem finansējuma datiem un citu iesaistīto pušu argumentiem.
Jo jautājums par Latvijas mežu nākotni nav tikai par kokiem un naudu. Tas ir arī jautājums par to, kādu Latvijas dabu un saimniekošanas vidi vēlamies saglabāt nākamajām paaudzēm.
Noskaties dokumentālo filmu Latvietis un viņa mežs (klikšķini šeit)!
Filma tapusi biedrības "Latvijas Mežu sertifikācijas padome" sadarbībā ar Ansi Pūpolu un studiju Nemelo.lv, ar Meža attīstības fonda atbalstu.
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Kam pieder noteicošais vārds Latvijas mežu apsaimniekošanā – zemes īpašniekiem, valsts institūcijām vai sabiedriskajām organizācijām? Kas finansē vides aizsardzības organizācijas, un cik lielā mērā Eiropas Savienības klimata politika ietekmē lēmumus Latvijā? Šiem jautājumiem pievēršas dokumentālā filma "Latvietis un viņa mežs", kas rosina diskusiju par Eiropas zaļo kursu, publiskā finansējuma izlietojumu un Latvijas meža nozares nākotni.
Mežs Latvijā nav tikai kokmateriālu ieguves vieta. Tā ir būtiska Latvijas dabas un kultūrainavas daļa, daudzu cilvēku īpašums, ienākumu avots un vieta, kur tiek īstenota arī medību saimniecība. Vienlaikus mežam ir nozīmīga loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un klimata pārmaiņu mazināšanā.
Tieši tādēļ lēmumi par mežu apsaimniekošanu nereti izraisa asas diskusijas. Meža īpašnieki, kokrūpniecības uzņēmumi, dabas aizsardzības organizācijas un valsts institūcijas uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem mēdz raudzīties no atšķirīgiem skatpunktiem.
Šīm pretrunām pievēršas studijas Nemelo.lv dokumentālā filma Latvietis un viņa mežs, kas tapusi sadarbībā ar biedrību Latvijas Mežu sertifikācijas padome un žurnālistu Ansi Pūpolu.
Filmas pieteikumā īpaša uzmanība veltīta Eiropas zaļajam kursam, nevalstisko organizāciju finansēšanai un tam, kā politiskie lēmumi Eiropas Savienības līmenī ietekmē situāciju Latvijā.
Kas finansē vides aizsardzības organizācijas?
Viens no filmas centrālajiem jautājumiem ir nevalstisko organizāciju finansējums un to iespējamā ietekme uz politisko lēmumu pieņemšanu.
Filmas autori aktualizē jautājumu, cik daudz Eiropas Savienības līdzekļu nonāk vides organizāciju rīcībā un kā šī nauda tiek izmantota sabiedrības informēšanai, interešu pārstāvībai un politikas veidošanas procesiem.
Šī tēma nav aktuāla tikai Latvijā.
Noskaties dokumentālo filmu Latvietis un viņa mežs (klikšķini šeit)!
Eiropas Revīzijas palāta 2025. gada aprīlī publicēja īpašo ziņojumu par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām. Revidenti secināja, ka informācija par finansējuma saņēmējiem un izlietojumu joprojām nav pietiekami pilnīga un pārskatāma.
Saskaņā ar ziņojumā apkopotajiem datiem no 2021. līdz 2023. gadam nevalstiskajām organizācijām dažādās Eiropas Savienības iekšējās politikas programmās piešķirti aptuveni 7,4 miljardi eiro. Šī summa attiecas uz finansējumu visā Eiropas Savienībā, nevis tikai Latvijas organizācijām.
Revidenti norādīja arī uz nepietiekami pārskatāmu informāciju par finansētajām interešu pārstāvības un lobēšanas aktivitātēm.
Vienlaikus būtiski nošķirt finansējuma saņemšanu no iespējamiem pārkāpumiem. Nevalstisko organizāciju iesaiste politikas veidošanā pati par sevi nav prettiesiska, un publisks finansējums automātiski nenozīmē nelikumīgu politisku ietekmi.
Jautājums drīzāk ir par to, cik caurskatāmi tiek izmantoti publiskie līdzekļi un vai sabiedrībai ir pietiekama informācija par finansējuma saņēmēju darbību.
Arī filmas tapšanai izmantots publisks finansējums
Interesanti, ka arī pašas dokumentālās filmas tapšana bijusi saistīta ar publiska finansējuma izmantošanu.
Biedrība Latvijas Mežu sertifikācijas padome norādījusi, ka filma tapusi ar Meža attīstības fonda atbalstu.
Savukārt Latvijas Televīzijas raidījums De facto 2026. gada 9. novembrī vēstīja, ka biedrība no Meža attīstības fonda saņēmusi 45 000 eiro filmas izveidei un informatīvās kampaņas īstenošanai internetā.
Saskaņā ar raidījuma noskaidroto šis finansējums saistīts ar AS Latvijas valsts meži ziedojumu Meža attīstības fondam.
Tādējādi jautājums par organizāciju finansējuma atklātību attiecas ne tikai uz dabas aizsardzības organizācijām, bet arī uz meža nozares interešu pārstāvjiem.
Kā Eiropas zaļais kurss ietekmē Latvijas mežus?
Dokumentālā filma pievēršas arī Eiropas zaļā kursa īstenošanai un tā ietekmei uz tautsaimniecību.
Eiropas zaļais kurss aptver vairākus savstarpēji saistītus politikas virzienus, tostarp klimata pārmaiņu mazināšanu, enerģētiku, transportu, dabas aizsardzību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
Meža nozarē diskusijas galvenokārt saistītas ar nepieciešamību līdzsvarot saimniecisko darbību un dabas aizsardzību.
Piemēram, Eiropas Savienības Dabas atjaunošanas regula paredz pasākumus ekosistēmu stāvokļa uzlabošanai, tostarp arī mežos. Dalībvalstīm jāseko līdzi vairākiem bioloģiskās daudzveidības rādītājiem un jāīsteno nepieciešamie atjaunošanas pasākumi.
Tomēr jautājums par to, kā konkrētās prasības ieviest praksē, ir cieši saistīts ar katras valsts mežsaimniecības tradīcijām, īpašumtiesībām un ekonomiskajiem apstākļiem.
Latvijā īpaši nozīmīgs ir jautājums par to, kā jaunās prasības ietekmēs privāto mežu īpašniekus, saimnieciskās darbības iespējas un kompensāciju mehānismus gadījumos, kad īpašuma izmantošana tiek ierobežota.
Kāpēc šo diskusiju vērts vērot arī medniekiem?
Lai gan dokumentālās filmas galvenais temats ir mežu apsaimniekošana, publiskā finansējuma izlietojums un Eiropas vides politika, šie jautājumi nav atrauti no medību saimniecības.
Mežs ir dzīvotne daudzām medījamo dzīvnieku sugām, un apsaimniekošanas lēmumi var ietekmēt gan dzīvnieku barības bāzi, gan piemērotu dzīvesvietu pieejamību.
Arī medniekiem, tāpat kā meža īpašniekiem un dabas aizsardzības speciālistiem, ir svarīgi saprast, uz kādiem zinātniskiem, ekonomiskiem un juridiskiem pamatiem tiek pieņemti lēmumi par Latvijas mežu nākotni.
Tikpat būtiska ir atklāta informācija par organizācijām, kas šos lēmumus cenšas ietekmēt, un finansējuma avotiem, kas nodrošina to darbību.
Dokumentālā filma Latvietis un viņa mežs piedāvā tās veidotāju skatījumu uz šiem jautājumiem. Vienlaikus filmas izvirzītos apgalvojumus un secinājumus vērts vērtēt līdzās neatkarīgiem pētījumiem, publiski pieejamiem finansējuma datiem un citu iesaistīto pušu argumentiem.
Jo jautājums par Latvijas mežu nākotni nav tikai par kokiem un naudu. Tas ir arī jautājums par to, kādu Latvijas dabu un saimniekošanas vidi vēlamies saglabāt nākamajām paaudzēm.
Noskaties dokumentālo filmu Latvietis un viņa mežs (klikšķini šeit)!
Filma tapusi biedrības "Latvijas Mežu sertifikācijas padome" sadarbībā ar Ansi Pūpolu un studiju Nemelo.lv, ar Meža attīstības fonda atbalstu.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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