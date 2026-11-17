Latvijas valsts svētkiem īpašu muzikālu sveicienu sagatavojuši Nīderlandes mākslinieki. The Maestro, The European Pop Orchestra un soprāns Vendija Kokelkorena savā studijā izpildījuši Latvijas valsts himnu "Dievs, svētī Latviju!". Priekšnesums veltīts visiem Latvijas iedzīvotājiem 18. novembrī — Latvijas Republikas proklamēšanas dienā. Ar to mūziķi vēlas apliecināt solidaritāti ar Latvijas tautu un būt domās kopā svētku laikā.
Aiz skatuves vārda The Maestro ir nīderlandiešu diriģents, vijolnieks un komponists Gvido Dīterens (Guido Dieteren). Savas karjeras laikā viņš sadarbojies ar Andrea Bočelli, Andrē Rjē, Laionelu Ričiju un Daienu Rosu. Šoreiz viņa un orķestra uzmanības centrā ir Latvijai īpaši nozīmīgs skaņdarbs.
"Ar šo sveicienu vēlamies apliecināt solidaritāti ar Latvijas tautu. Valsts svētkos īpaši izjūtam, cik dārga ir brīvība, savas mājas un iespēja būt līdzās tuvajiem. Šobrīd esam savā studijā, taču domās vēlamies būt kopā ar jums. Latvijas himnu izpildām ar cieņu pret jūsu valsti, tās vēsturi un cilvēkiem," saka The Maestro.
Himnas vokālo partiju izpilda Vendija Kokelkorena (Wendy Kokkelkoren) — The Maestro dzīvesbiedre un ilggadēja skatuves partnere. Viņa ar izcilību absolvējusi solo dziedāšanas studijas Māstrihtas konservatorijā un uzstājusies Nīderlandes karalienes Beatrikses klātbūtnē.
"Dziedot citas tautas himnu, apzinies, ka tās vārdi cilvēkiem nozīmē ļoti daudz. Tajos ir māju sajūta, piederība un atmiņas. Man bija svarīgi dziedāt ar patiesu cieņu un sirsnību. Vēlos, lai mūsu sveiciens sasniedz arī tos, kuri šajā dienā ir tālu no mājām vai jūtas vieni. Ar mūziku mēs varam kļūt cits citam mazliet tuvāki," saka Vendija.
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Latvijas valsts svētkiem īpašu muzikālu sveicienu sagatavojuši Nīderlandes mākslinieki. The Maestro, The European Pop Orchestra un soprāns Vendija Kokelkorena savā studijā izpildījuši Latvijas valsts himnu "Dievs, svētī Latviju!". Priekšnesums veltīts visiem Latvijas iedzīvotājiem 18. novembrī — Latvijas Republikas proklamēšanas dienā. Ar to mūziķi vēlas apliecināt solidaritāti ar Latvijas tautu un būt domās kopā svētku laikā.
Aiz skatuves vārda The Maestro ir nīderlandiešu diriģents, vijolnieks un komponists Gvido Dīterens (Guido Dieteren). Savas karjeras laikā viņš sadarbojies ar Andrea Bočelli, Andrē Rjē, Laionelu Ričiju un Daienu Rosu. Šoreiz viņa un orķestra uzmanības centrā ir Latvijai īpaši nozīmīgs skaņdarbs.
"Ar šo sveicienu vēlamies apliecināt solidaritāti ar Latvijas tautu. Valsts svētkos īpaši izjūtam, cik dārga ir brīvība, savas mājas un iespēja būt līdzās tuvajiem. Šobrīd esam savā studijā, taču domās vēlamies būt kopā ar jums. Latvijas himnu izpildām ar cieņu pret jūsu valsti, tās vēsturi un cilvēkiem," saka The Maestro.
Himnas vokālo partiju izpilda Vendija Kokelkorena (Wendy Kokkelkoren) — The Maestro dzīvesbiedre un ilggadēja skatuves partnere. Viņa ar izcilību absolvējusi solo dziedāšanas studijas Māstrihtas konservatorijā un uzstājusies Nīderlandes karalienes Beatrikses klātbūtnē.
"Dziedot citas tautas himnu, apzinies, ka tās vārdi cilvēkiem nozīmē ļoti daudz. Tajos ir māju sajūta, piederība un atmiņas. Man bija svarīgi dziedāt ar patiesu cieņu un sirsnību. Vēlos, lai mūsu sveiciens sasniedz arī tos, kuri šajā dienā ir tālu no mājām vai jūtas vieni. Ar mūziku mēs varam kļūt cits citam mazliet tuvāki," saka Vendija.
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