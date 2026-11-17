Nākamās valdības premjera amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) darbam Ministru kabinetā bija uzrunājis arī citus bezpartejiskus nozaru profesionāļus, kuri nav piekrituši.
Viņš otrdien preses konferencē informēja par izraudzītajiem ministru amatu kandidātiem nākamajā valdībā. Starp tiem bija arī vairāki bezpartejiski kandidāti.
Kulbergs atzina, ka pirms šie kandidāti bija apliecinājuši gatavību ieņemt amatu, esot uzrunāti arī citi pretendenti, tomēr viņi nav piekrituši.
Viņš gan neprecizēja, kuru nozaru speciālisti uzrunāti un nav piekrituši. Kulbergs nenosauca arī nevienu konkrētu vārdu.
Jauno valdību veidos "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība, kuriem kopā Saeimā ir minimāls 51 balss pārsvars, bet balsis šādai valdībai solījis arī Ainārs Šlesers, kura partijai "Latvija pirmajā vietā" parlamentā ir 17 deputāti, no kuriem par valdību gan balsošot ne visi.
Kulbergs sola, ka valdības galvenās prioritātes būs ekonomikas izaugsmes veicināšana, valsts pārvaldes efektivizācija, drošības stiprināšana un lēmumu pieņemšanas paātrināšana.
Līdzās politiski deleģētiem ministriem jaunajā valdībā plānots iesaistīt arī vairākus bezpartejiskus profesionāļus. Par finanšu ministra kandidātu izvirzīts bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis, par veselības ministra kandidātu — uzņēmuma "Amber Beverage Group" valdes loceklis Normunds Staņēvičs, bet ārlietu ministra amatam izraudzīts Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Ģirts Jaunzems.
Plānots, ka par jaunās valdības apstiprināšanu Saeima lems jau šodien.
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Nākamās valdības premjera amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) darbam Ministru kabinetā bija uzrunājis arī citus bezpartejiskus nozaru profesionāļus, kuri nav piekrituši.
Viņš otrdien preses konferencē informēja par izraudzītajiem ministru amatu kandidātiem nākamajā valdībā. Starp tiem bija arī vairāki bezpartejiski kandidāti.
Kulbergs atzina, ka pirms šie kandidāti bija apliecinājuši gatavību ieņemt amatu, esot uzrunāti arī citi pretendenti, tomēr viņi nav piekrituši.
Viņš gan neprecizēja, kuru nozaru speciālisti uzrunāti un nav piekrituši. Kulbergs nenosauca arī nevienu konkrētu vārdu.
Jauno valdību veidos "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība, kuriem kopā Saeimā ir minimāls 51 balss pārsvars, bet balsis šādai valdībai solījis arī Ainārs Šlesers, kura partijai "Latvija pirmajā vietā" parlamentā ir 17 deputāti, no kuriem par valdību gan balsošot ne visi.
Kulbergs sola, ka valdības galvenās prioritātes būs ekonomikas izaugsmes veicināšana, valsts pārvaldes efektivizācija, drošības stiprināšana un lēmumu pieņemšanas paātrināšana.
Līdzās politiski deleģētiem ministriem jaunajā valdībā plānots iesaistīt arī vairākus bezpartejiskus profesionāļus. Par finanšu ministra kandidātu izvirzīts bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis, par veselības ministra kandidātu — uzņēmuma "Amber Beverage Group" valdes loceklis Normunds Staņēvičs, bet ārlietu ministra amatam izraudzīts Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Ģirts Jaunzems.
Plānots, ka par jaunās valdības apstiprināšanu Saeima lems jau šodien.
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