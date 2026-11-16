Trīs medību suņi Francijā inficējušies ar nāvējošu slimību. Medniekiem izplatīts nopietns brīdinājums

Francijā, Ēnas (Aisne) departamentā, trīs suņiem apstiprināta Aujeski slimība jeb pseidotrakumsērga – bīstama vīrusu infekcija, kas suņiem gandrīz vienmēr beidzas letāli. Slimības izplatībā būtiska loma ir mežacūkām, tādēļ Francijas mednieku organizācijas aicina medniekus īpaši uzmanīgi izturēties pret savu četrkājaino palīgu drošību gan medību laikā, gan pēc tām.
Par trim apstiprinātajiem saslimšanas gadījumiem 9. novembrī ziņoja Ēnas departamenta mednieku federācija. Inficēšanās konstatēta Dolinjonas (Dolignon) komūnā, Tjerašas apvidū. Par notikušo vēstījuši arī Francijas izdevumi Le Chasseur Français un Action agricole picarde.
Pagaidām publiski nav sniegta detalizēta informācija par suņu inficēšanās apstākļiem un viņu turpmāko likteni. Tomēr slimības raksturs rada nopietnas bažas, jo Aujeski slimība suņiem attīstās ļoti strauji, un pēc pirmo simptomu parādīšanās dzīvnieka stāvoklis var pasliktināties dažu stundu laikā.
Inficēšanās risks saglabājas arī pēc medībām
Aujeski slimības izraisītājs ir cūku alfa herpesvīruss (Suid alphaherpesvirus 1). Tā dabiskie saimnieki ir mājas cūkas un mežacūkas, kuras var pārnēsāt infekciju arī bez redzamām saslimšanas pazīmēm.
Medību suņiem vislielākais risks rodas tiešā saskarē ar inficētu mežacūku vai tās audiem. Suns var inficēties, piemēram, tiekot sakosts, laizot dzīvnieka brūces vai asinis, kā arī apēdot jēlu inficētas mežacūkas gaļu vai iekšējos orgānus.
Tādēļ medību suņu saimniekiem jāievēro īpaša piesardzība ne tikai mežacūku medību laikā, bet arī pēc tām, kad nomedītie dzīvnieki tiek transportēti un sadalīti.
Francijas mednieku federācija īpaši uzsver, ka suņiem nekādā gadījumā nedrīkst izbarot jēlu mežacūkas gaļu vai subproduktus. Tāpat jānovērš suņu piekļuve nomedīto mežacūku ķermeņiem, iekšējiem orgāniem un asinīm.
Kā atpazīt Aujeski slimību?
Suņiem Aujeski slimība galvenokārt skar centrālo nervu sistēmu. Viena no raksturīgākajām pazīmēm ir pēkšņa, ļoti spēcīga nieze, kuras dēļ dzīvnieks var nepārtraukti kasīties, kost vai savainot konkrētas ķermeņa vietas.
Citi raksturīgi simptomi ir:
- pastiprināta siekalošanās;
- grūtības norīt;
- nemiers un neparasta uzvedība;
- kustību koordinācijas traucējumi;
- apgrūtināta elpošana;
- krampji un paralīze.
Slimība progresē ārkārtīgi strauji. Saskaņā ar Latvijas Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) informāciju saslimušie suņi un kaķi parasti nobeidzas 48 stundu laikā.
Specifiskas ārstēšanas nav. Ja pēc saskares ar mežacūku sunim parādās aizdomīgi simptomi, nekavējoties jāsazinās ar veterinārārstu, informējot par iespējamo kontaktu ar medījumu.
Vai Francijā ieviesti medību ierobežojumi?
Lai gan trīs apstiprinātie saslimšanas gadījumi radījuši satraukumu mednieku vidū, publiski pieejamajā informācijā nav ziņu par atsevišķu rīkojumu, ar kuru šo gadījumu dēļ būtu apturētas vai ierobežotas mežacūku medības Dolinjonas apkārtnē.
Ēnas departamenta mednieku federācija galvenokārt koncentrējas uz mednieku informēšanu un preventīvajiem pasākumiem, kas var palīdzēt samazināt suņu inficēšanās risku.
Francijā tiek pilnveidota arī saslimšanas gadījumu uzraudzība. Kopš 10. septembra veterinārārsti platformā CalypsoVet var reģistrēt gan aizdomīgus, gan laboratoriski apstiprinātus Aujeski slimības gadījumus suņiem. Šāda informācija ļauj precīzāk noteikt teritorijas, kurās infekcija rada paaugstinātu risku medību suņiem.
Risks pastāv arī Latvijā
Lai gan šoreiz saslimšanas gadījumi reģistrēti Francijā, Aujeski slimība nav sveša arī Latvijai.
Pēc PVD publicētās informācijas, 2016. gadā Aujeski slimības vīruss laboratoriski tika konstatēts mežacūkai Latvijā. Savukārt laikposmā no 2010. līdz 2016. gadam, laboratoriski izmeklējot desmit suņu paraugus, divos gadījumos slimība tika apstiprināta.
Tas apliecina, ka slimības izraisītājs ir konstatēts arī Latvijas savvaļas dzīvnieku populācijā un risks medību suņiem nav tikai teorētisks.
Dzinējmedību sezonā, kad medību suņi regulāri nonāk tiešā saskarē ar mežacūkām, īpaši svarīgi ievērot elementārus piesardzības pasākumus. Nedrīkst pieļaut, ka suns pēc medībām mielojas ar medījuma iekšējiem orgāniem, laiza asinis vai košļā neapstrādātus mežacūkas audus.
Francijā konstatētie saslimšanas gadījumi ir vēl viens atgādinājums – medību suņa veselība un dzīvība lielā mērā ir atkarīga no saimnieka piesardzības. Pat šķietami nevainīga iespēja sunim pagaršot svaigu medījumu var izrādīties liktenīga.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
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Francijā, Ēnas (Aisne) departamentā, trīs suņiem apstiprināta Aujeski slimība jeb pseidotrakumsērga – bīstama vīrusu infekcija, kas suņiem gandrīz vienmēr beidzas letāli. Slimības izplatībā būtiska loma ir mežacūkām, tādēļ Francijas mednieku organizācijas aicina medniekus īpaši uzmanīgi izturēties pret savu četrkājaino palīgu drošību gan medību laikā, gan pēc tām.
Par trim apstiprinātajiem saslimšanas gadījumiem 9. novembrī ziņoja Ēnas departamenta mednieku federācija. Inficēšanās konstatēta Dolinjonas (Dolignon) komūnā, Tjerašas apvidū. Par notikušo vēstījuši arī Francijas izdevumi Le Chasseur Français un Action agricole picarde.
Pagaidām publiski nav sniegta detalizēta informācija par suņu inficēšanās apstākļiem un viņu turpmāko likteni. Tomēr slimības raksturs rada nopietnas bažas, jo Aujeski slimība suņiem attīstās ļoti strauji, un pēc pirmo simptomu parādīšanās dzīvnieka stāvoklis var pasliktināties dažu stundu laikā.
Inficēšanās risks saglabājas arī pēc medībām
Aujeski slimības izraisītājs ir cūku alfa herpesvīruss (Suid alphaherpesvirus 1). Tā dabiskie saimnieki ir mājas cūkas un mežacūkas, kuras var pārnēsāt infekciju arī bez redzamām saslimšanas pazīmēm.
Medību suņiem vislielākais risks rodas tiešā saskarē ar inficētu mežacūku vai tās audiem. Suns var inficēties, piemēram, tiekot sakosts, laizot dzīvnieka brūces vai asinis, kā arī apēdot jēlu inficētas mežacūkas gaļu vai iekšējos orgānus.
Tādēļ medību suņu saimniekiem jāievēro īpaša piesardzība ne tikai mežacūku medību laikā, bet arī pēc tām, kad nomedītie dzīvnieki tiek transportēti un sadalīti.
Francijas mednieku federācija īpaši uzsver, ka suņiem nekādā gadījumā nedrīkst izbarot jēlu mežacūkas gaļu vai subproduktus. Tāpat jānovērš suņu piekļuve nomedīto mežacūku ķermeņiem, iekšējiem orgāniem un asinīm.
Kā atpazīt Aujeski slimību?
Suņiem Aujeski slimība galvenokārt skar centrālo nervu sistēmu. Viena no raksturīgākajām pazīmēm ir pēkšņa, ļoti spēcīga nieze, kuras dēļ dzīvnieks var nepārtraukti kasīties, kost vai savainot konkrētas ķermeņa vietas.
Citi raksturīgi simptomi ir:
- pastiprināta siekalošanās;
- grūtības norīt;
- nemiers un neparasta uzvedība;
- kustību koordinācijas traucējumi;
- apgrūtināta elpošana;
- krampji un paralīze.
Slimība progresē ārkārtīgi strauji. Saskaņā ar Latvijas Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) informāciju saslimušie suņi un kaķi parasti nobeidzas 48 stundu laikā.
Specifiskas ārstēšanas nav. Ja pēc saskares ar mežacūku sunim parādās aizdomīgi simptomi, nekavējoties jāsazinās ar veterinārārstu, informējot par iespējamo kontaktu ar medījumu.
Vai Francijā ieviesti medību ierobežojumi?
Lai gan trīs apstiprinātie saslimšanas gadījumi radījuši satraukumu mednieku vidū, publiski pieejamajā informācijā nav ziņu par atsevišķu rīkojumu, ar kuru šo gadījumu dēļ būtu apturētas vai ierobežotas mežacūku medības Dolinjonas apkārtnē.
Ēnas departamenta mednieku federācija galvenokārt koncentrējas uz mednieku informēšanu un preventīvajiem pasākumiem, kas var palīdzēt samazināt suņu inficēšanās risku.
Francijā tiek pilnveidota arī saslimšanas gadījumu uzraudzība. Kopš 10. septembra veterinārārsti platformā CalypsoVet var reģistrēt gan aizdomīgus, gan laboratoriski apstiprinātus Aujeski slimības gadījumus suņiem. Šāda informācija ļauj precīzāk noteikt teritorijas, kurās infekcija rada paaugstinātu risku medību suņiem.
Risks pastāv arī Latvijā
Lai gan šoreiz saslimšanas gadījumi reģistrēti Francijā, Aujeski slimība nav sveša arī Latvijai.
Pēc PVD publicētās informācijas, 2016. gadā Aujeski slimības vīruss laboratoriski tika konstatēts mežacūkai Latvijā. Savukārt laikposmā no 2010. līdz 2016. gadam, laboratoriski izmeklējot desmit suņu paraugus, divos gadījumos slimība tika apstiprināta.
Tas apliecina, ka slimības izraisītājs ir konstatēts arī Latvijas savvaļas dzīvnieku populācijā un risks medību suņiem nav tikai teorētisks.
Dzinējmedību sezonā, kad medību suņi regulāri nonāk tiešā saskarē ar mežacūkām, īpaši svarīgi ievērot elementārus piesardzības pasākumus. Nedrīkst pieļaut, ka suns pēc medībām mielojas ar medījuma iekšējiem orgāniem, laiza asinis vai košļā neapstrādātus mežacūkas audus.
Francijā konstatētie saslimšanas gadījumi ir vēl viens atgādinājums – medību suņa veselība un dzīvība lielā mērā ir atkarīga no saimnieka piesardzības. Pat šķietami nevainīga iespēja sunim pagaršot svaigu medījumu var izrādīties liktenīga.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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