360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Magone ierodas Rīgā, lai sapostos gaidāmajam pasākumam, taču neveiksmīgs eksperiments ar matiem sagādā pamatīgas raizes. Kamēr Ramona steidz glābt situāciju, saruna aizvirzās arī līdz vīriešiem un nesenajiem romantiskajiem piedzīvojumiem.
Magone atceras neseno tikšanos ar Juri Jaungulbenē un atklāj, ka vīrietis viņai pat lasījis paša sacerētu dzeju. Viņa novērtē, ka Juris vismaz saņēmies atnākt un satikties, nevis tikai solījis to darīt. Magone pat pieļauj, ka nākotnē varētu izveidoties kāda radoša sadarbība.
Tomēr uzmanības netrūkst arī no kāda cita vīrieša. Rudzītis, kurš Magones dzīvē ik pa laikam uzrodas ar jaunām un visai negaidītām idejām, šoreiz piedāvājis kopīgi doties uz Turciju. Viņš pat sūta kamieļu fotogrāfijas, liekot Magonei minēt, kāds īsti būtu šī brauciena mērķis. "Es gan nezinu, ko mēs tur abi darīsim. Vai Turcijā to stand-up mācīsimies, vai ar kamieļiem brauksim?" viņa spriež.
Magone nav pārliecināta, vai viņai nepieciešams doties ceļojumā ar cilvēku, kuru tik labi nepazīst. Rudzītis gan acīmredzami negrasās pazust no viņas redzesloka.
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Magone ierodas Rīgā, lai sapostos gaidāmajam pasākumam, taču neveiksmīgs eksperiments ar matiem sagādā pamatīgas raizes. Kamēr Ramona steidz glābt situāciju, saruna aizvirzās arī līdz vīriešiem un nesenajiem romantiskajiem piedzīvojumiem.
Magone atceras neseno tikšanos ar Juri Jaungulbenē un atklāj, ka vīrietis viņai pat lasījis paša sacerētu dzeju. Viņa novērtē, ka Juris vismaz saņēmies atnākt un satikties, nevis tikai solījis to darīt. Magone pat pieļauj, ka nākotnē varētu izveidoties kāda radoša sadarbība.
Tomēr uzmanības netrūkst arī no kāda cita vīrieša. Rudzītis, kurš Magones dzīvē ik pa laikam uzrodas ar jaunām un visai negaidītām idejām, šoreiz piedāvājis kopīgi doties uz Turciju. Viņš pat sūta kamieļu fotogrāfijas, liekot Magonei minēt, kāds īsti būtu šī brauciena mērķis. "Es gan nezinu, ko mēs tur abi darīsim. Vai Turcijā to stand-up mācīsimies, vai ar kamieļiem brauksim?" viņa spriež.
Magone nav pārliecināta, vai viņai nepieciešams doties ceļojumā ar cilvēku, kuru tik labi nepazīst. Rudzītis gan acīmredzami negrasās pazust no viņas redzesloka.
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