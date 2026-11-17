Režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota filma "Uļa" par basketbolisti Uļjanu Semjonovu kļuvusi par 2026. gada skatītāko filmu Latvijā, informē kinolentes veidotāju pārstāve Marija Vorkule.
Spēlfilmu noskatījušies vairāk nekā 112 000 skatītāju, un tā apsteigusi tādas Holivudas filmas, kā, piemēram, "Zirnekļcilvēks", "Minioni un mošķi", "Odiseja" un "Maikls".
"Uļa" ierindojusies kā sestā skatītākā Latvijas filma kopš neatkarības atjaunošanas. Vairāk skatītāju pulcējusi animācijas filma "Straume", spēlfilmas "Dvēseļu putenis", "Rīgas sargi", "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" un "Likteņdzirnas".
Filmas izplatīšanas tiesības iegādājušies vairāku Eiropas valstu, Ziemeļamerikas un Tuvo Austrumu izplatītāji. Francijas kinoteātros "Uļa" iznāks 18. novembrī.
Spēlfilmas "Uļa" pasaules pirmizrāde notika Kannu kinofestivāla konkursa programmā "Un Certain Regard". Savukārt augustā "Uļa" izvēlēta par Latvijas kandidātu "Oskara" balvai kategorijā "Labākā starptautiskā filma".
Jeruzalemes kinofestivālā Avots saņēma balvu par labāko aktierdarbu, bet oktobrī "Uļa" piedalījās Romas kinofestivāla starptautiskajā konkursā.
Spēlfilmas pamatā ir Avota ideja par pusaudzes identitātes meklējumiem, kas balstīta Latvijas basketbolistes Semjonovas biogrāfijā. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigās, un tajā atainots Uļas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespējai kļūt par pasaules mēroga sporta personību.
Filmas scenārija autori ir Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, režisors ir Kairišs, bet producents — Guntis Trekteris. Filmu uzņēmis poļu kinooperators Vojteks Starons, savukārt tās māksliniece ir Ieva Jurjāne.
Filma "Uļa" ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, kas tapis studijā "Ego Media" sadarbībā ar studijām "Allfilm" Igaunijā, "Staron Film" Polijā un "Tremora" Lietuvā.
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Režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota filma "Uļa" par basketbolisti Uļjanu Semjonovu kļuvusi par 2026. gada skatītāko filmu Latvijā, informē kinolentes veidotāju pārstāve Marija Vorkule.
Spēlfilmu noskatījušies vairāk nekā 112 000 skatītāju, un tā apsteigusi tādas Holivudas filmas, kā, piemēram, "Zirnekļcilvēks", "Minioni un mošķi", "Odiseja" un "Maikls".
"Uļa" ierindojusies kā sestā skatītākā Latvijas filma kopš neatkarības atjaunošanas. Vairāk skatītāju pulcējusi animācijas filma "Straume", spēlfilmas "Dvēseļu putenis", "Rīgas sargi", "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" un "Likteņdzirnas".
Filmas izplatīšanas tiesības iegādājušies vairāku Eiropas valstu, Ziemeļamerikas un Tuvo Austrumu izplatītāji. Francijas kinoteātros "Uļa" iznāks 18. novembrī.
Spēlfilmas "Uļa" pasaules pirmizrāde notika Kannu kinofestivāla konkursa programmā "Un Certain Regard". Savukārt augustā "Uļa" izvēlēta par Latvijas kandidātu "Oskara" balvai kategorijā "Labākā starptautiskā filma".
Jeruzalemes kinofestivālā Avots saņēma balvu par labāko aktierdarbu, bet oktobrī "Uļa" piedalījās Romas kinofestivāla starptautiskajā konkursā.
Spēlfilmas pamatā ir Avota ideja par pusaudzes identitātes meklējumiem, kas balstīta Latvijas basketbolistes Semjonovas biogrāfijā. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigās, un tajā atainots Uļas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespējai kļūt par pasaules mēroga sporta personību.
Filmas scenārija autori ir Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, režisors ir Kairišs, bet producents — Guntis Trekteris. Filmu uzņēmis poļu kinooperators Vojteks Starons, savukārt tās māksliniece ir Ieva Jurjāne.
Filma "Uļa" ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, kas tapis studijā "Ego Media" sadarbībā ar studijām "Allfilm" Igaunijā, "Staron Film" Polijā un "Tremora" Lietuvā.
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