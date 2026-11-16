Rīgā izgāžas apgaismojuma projekts ar iespēju ietaupīt 100 tūkstošus eiro gadā

Rīga zaudējusi iespēju izmantot vairāk nekā 740 tūkstošus eiro valsts finansējuma ielu lampu nomaiņai. Kā vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "De facto", pašvaldība iepirkumā divreiz par uzvarētāju izraudzījās "Vizulo Solutions", taču abus lēmumus pēc konkurentu sūdzībām atcēla Iepirkumu uzraudzības birojs. Pēc gandrīz gadu ilgas iepirkuma procedūras Rīga konkursu pārtrauca, jo darbus vairs nepaspētu pabeigt noteiktajā termiņā.
Rīgā ir aptuveni 52 tūkstoši ielu lampu. No tām tikai aptuveni trešdaļa jeb 19 tūkstoši ir modernie LED gaismekļi. Pārējie 33 tūkstoši ir vecā tipa nātrija lampas, kas patērē vairāk elektrības.
Kopumā bija iecerēts nomainīt 2459 gaismekļus. Galvaspilsēta bija lēsusi, ka projekts izmaksās aptuveni miljonu eiro. No tiem 740 tūkstošus varētu segt no valsts pārvaldītās emisijas kvotu naudas.
Divreiz atcelta uzvarētāja izvēle
Pagājušā gada oktobrī Rīga izsludināja iepirkumu, kurā piedāvājumus iesniedza četri uzņēmumi. Lētāko piedāvājumu — nepilnus 450 tūkstošus eiro — iesniedza "RCG Lighthouse". Šā gada aprīlī pašvaldība trīs pretendentus noraidīja un par uzvarētāju izraudzījās "Vizulo Solutions", kas piedāvāja darbus paveikt par 523 tūkstošiem eiro.
Noraidītie uzņēmumi sūdzējās Iepirkumu uzraudzības birojā. Tas pašvaldības lēmumu atcēla, jo pretendenti nepamatoti noraidīti iztrūkstošu dokumentu dēļ — pašvaldība varēja pieprasīt papildu informāciju.
Jūlijā pašvaldība atkal par uzvarētāju atzina "Vizulo Solutions", konkurentus noraidot tehnisku iemeslu dēļ. Arī šo lēmumu birojs atcēla. Pašvaldība nebija līdz galam noskaidrojusi, vai "RCG Lighthouse" gaismekļi neatbilst prasībām. Papildu informācija par testēšanas rezultātiem bija jāpieprasa laboratorijām.
Septembrī Rīga iepirkumu pārtrauca, skaidrojot, ka līdz 2027. gada 2. aprīlim lampas vairs nepaspētu uzstādīt. Projekta termiņu pagarināt nevarēja.
Uzņēmumi un pašvaldība atbildību vērtē atšķirīgi
"RCG Lighthouse" pārmet pašvaldībai, ka tā pat nav jautājusi pretendentiem, vai darbus varētu paveikt atlikušajā laikā, un apšauba komisijas objektivitāti. Savukārt "Vizulo Solutions" iepirkuma ievilkšanos skaidro ar konkurentu pārsūdzībām un apšauba lētākā piedāvājuma tehnisko atbilstību.
"Vizulo Solutions" ietilpst "Vizulo Group", kuras akcionāru vidū ir par kukuļdošanu tiesātā Māra Martinsona bērni Mārcis Martinsons un Mona Pēkmane. Abiem kopā tieši un ar uzņēmuma starpniecību pieder trešdaļa akciju. Uzņēmums uzsver, ka Mārim Martinsonam nav saistības ar tā darbību vai pārvaldību.
Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece Evija Mugina nesaskata pamatu secināt, ka Rīga būtu apzināti centusies panākt konkrēta uzņēmuma uzvaru.
Zaudēts arī iespējamais ietaupījums
Lampu nomaiņa ļautu ietaupīt ap 100 tūkstošiem eiro gadā. Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes komitejas priekšsēdētāja Marta Kotello ("Progresīvie") notikušo atzīst par pazaudētu iespēju, bet departamenta direktors Kristaps Kauliņš pašvaldības rīcībā kļūdas nesaskata.
Novembra sākumā pašvaldība atmaksāja valstij vairāk nekā 370 tūkstošus eiro — projekta avansu. Valsts finansējumu varēs izmantot citiem projektiem.
Klimata un enerģētikas ministrija gatavo jaunu apgaismojuma modernizācijas atbalsta programmu 20 miljonu eiro apmērā. Tajā paredzēta iespēja pagarināt projektu termiņus, lai iepirkumu pārsūdzību dēļ pašvaldības nezaudētu finansējumu.
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Rīga zaudējusi iespēju izmantot vairāk nekā 740 tūkstošus eiro valsts finansējuma ielu lampu nomaiņai. Kā vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "De facto", pašvaldība iepirkumā divreiz par uzvarētāju izraudzījās "Vizulo Solutions", taču abus lēmumus pēc konkurentu sūdzībām atcēla Iepirkumu uzraudzības birojs. Pēc gandrīz gadu ilgas iepirkuma procedūras Rīga konkursu pārtrauca, jo darbus vairs nepaspētu pabeigt noteiktajā termiņā.
Rīgā ir aptuveni 52 tūkstoši ielu lampu. No tām tikai aptuveni trešdaļa jeb 19 tūkstoši ir modernie LED gaismekļi. Pārējie 33 tūkstoši ir vecā tipa nātrija lampas, kas patērē vairāk elektrības.
Kopumā bija iecerēts nomainīt 2459 gaismekļus. Galvaspilsēta bija lēsusi, ka projekts izmaksās aptuveni miljonu eiro. No tiem 740 tūkstošus varētu segt no valsts pārvaldītās emisijas kvotu naudas.
Divreiz atcelta uzvarētāja izvēle
Pagājušā gada oktobrī Rīga izsludināja iepirkumu, kurā piedāvājumus iesniedza četri uzņēmumi. Lētāko piedāvājumu — nepilnus 450 tūkstošus eiro — iesniedza "RCG Lighthouse". Šā gada aprīlī pašvaldība trīs pretendentus noraidīja un par uzvarētāju izraudzījās "Vizulo Solutions", kas piedāvāja darbus paveikt par 523 tūkstošiem eiro.
Noraidītie uzņēmumi sūdzējās Iepirkumu uzraudzības birojā. Tas pašvaldības lēmumu atcēla, jo pretendenti nepamatoti noraidīti iztrūkstošu dokumentu dēļ — pašvaldība varēja pieprasīt papildu informāciju.
Jūlijā pašvaldība atkal par uzvarētāju atzina "Vizulo Solutions", konkurentus noraidot tehnisku iemeslu dēļ. Arī šo lēmumu birojs atcēla. Pašvaldība nebija līdz galam noskaidrojusi, vai "RCG Lighthouse" gaismekļi neatbilst prasībām. Papildu informācija par testēšanas rezultātiem bija jāpieprasa laboratorijām.
Septembrī Rīga iepirkumu pārtrauca, skaidrojot, ka līdz 2027. gada 2. aprīlim lampas vairs nepaspētu uzstādīt. Projekta termiņu pagarināt nevarēja.
Uzņēmumi un pašvaldība atbildību vērtē atšķirīgi
"RCG Lighthouse" pārmet pašvaldībai, ka tā pat nav jautājusi pretendentiem, vai darbus varētu paveikt atlikušajā laikā, un apšauba komisijas objektivitāti. Savukārt "Vizulo Solutions" iepirkuma ievilkšanos skaidro ar konkurentu pārsūdzībām un apšauba lētākā piedāvājuma tehnisko atbilstību.
"Vizulo Solutions" ietilpst "Vizulo Group", kuras akcionāru vidū ir par kukuļdošanu tiesātā Māra Martinsona bērni Mārcis Martinsons un Mona Pēkmane. Abiem kopā tieši un ar uzņēmuma starpniecību pieder trešdaļa akciju. Uzņēmums uzsver, ka Mārim Martinsonam nav saistības ar tā darbību vai pārvaldību.
Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece Evija Mugina nesaskata pamatu secināt, ka Rīga būtu apzināti centusies panākt konkrēta uzņēmuma uzvaru.
Zaudēts arī iespējamais ietaupījums
Lampu nomaiņa ļautu ietaupīt ap 100 tūkstošiem eiro gadā. Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes komitejas priekšsēdētāja Marta Kotello ("Progresīvie") notikušo atzīst par pazaudētu iespēju, bet departamenta direktors Kristaps Kauliņš pašvaldības rīcībā kļūdas nesaskata.
Novembra sākumā pašvaldība atmaksāja valstij vairāk nekā 370 tūkstošus eiro — projekta avansu. Valsts finansējumu varēs izmantot citiem projektiem.
Klimata un enerģētikas ministrija gatavo jaunu apgaismojuma modernizācijas atbalsta programmu 20 miljonu eiro apmērā. Tajā paredzēta iespēja pagarināt projektu termiņus, lai iepirkumu pārsūdzību dēļ pašvaldības nezaudētu finansējumu.
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