"Rail Baltica" un "airBaltic" problēmu risināšanai varētu veidot jaunu ministra amatu

Dzelzceļa projekta "Rail Baltica" īstenošanai un nacionālās aviokompānijas "airBaltic" jautājumu risināšanai ticis runāts arī par īpašo lietu ministra amata izveidi, izriet no "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakcijas vadītāja Māra Kučinska šodien teiktā aģentūras LETA raidierakstā "Kas tas vispār bija?".
Nākamās valdības Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) iepriekš bija norādījis, ka valdībā varētu būt arī bezpartejiski profesionāļi, tomēr viņš nebija publiski nosaucis ne konkrētus vārdus, ne nozares, kuras potenciāli varētu vadīt šie cilvēki.
Savukārt Kučinskis, lūgts nosaukt, kurās nozarēs varētu būt šādi ministri, minēja finanšu, veselības un ekonomikas jomas.
Tikmēr "iekšējās sarunās" esot spriests par to, vai nevajag uz laiku kādu, kas atrisina satiksmes nozarē sasāpējušos jautājumu. Tādēļ tiek pieļauta doma par šādu īpašo lietu ministru. Šī doma Kulbergam gan vēl esot jāprezentē AS frakcijai.
Kučinskis norādīja, ka Satiksmes ministrijas funkcijas ir ļoti grūtas, bet tās kapacitāte nav augsta, tādēļ arī bijusi doma par iespējamu šāda amata izveidi.
AS un NA ir vienojušās par sadarbību jaunās valdības veidošanā un atbildības jomām, svētdien paziņoja Kulbergs. NA tika aicināta izvirzīt kandidātus ministru amatiem iekšlietu, labklājības un kultūras jomās.
"Rail Baltica" projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot "Rail Baltica" pārrobežu savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas Centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot "Rail Baltica" un esošo dzelzceļa tīklu.
Tādējādi projekta pirmajā kārtā netiek iekļauts tā sauktais "Rīgas loks".
"Rail Baltica" pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā — 5,5 miljardus eiro, tomēr atbilstoši indeksācijai šī summa varētu sasniegt sešus miljardus eiro.
Kopējās projekta izmaksas atbilstoši izmaksu un ieguvumu analīzei Baltijā var sasniegt 23,8 miljardus eiro. Iepriekšējā izmaksu un ieguvumu analīzē 2017. gadā tika lēsts, ka projekts kopumā izmaksās 5,8 miljardus eiro.
"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.
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Dzelzceļa projekta "Rail Baltica" īstenošanai un nacionālās aviokompānijas "airBaltic" jautājumu risināšanai ticis runāts arī par īpašo lietu ministra amata izveidi, izriet no "Apvienotā saraksta" (AS) Saeimas frakcijas vadītāja Māra Kučinska šodien teiktā aģentūras LETA raidierakstā "Kas tas vispār bija?".
Nākamās valdības Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) iepriekš bija norādījis, ka valdībā varētu būt arī bezpartejiski profesionāļi, tomēr viņš nebija publiski nosaucis ne konkrētus vārdus, ne nozares, kuras potenciāli varētu vadīt šie cilvēki.
Savukārt Kučinskis, lūgts nosaukt, kurās nozarēs varētu būt šādi ministri, minēja finanšu, veselības un ekonomikas jomas.
Tikmēr "iekšējās sarunās" esot spriests par to, vai nevajag uz laiku kādu, kas atrisina satiksmes nozarē sasāpējušos jautājumu. Tādēļ tiek pieļauta doma par šādu īpašo lietu ministru. Šī doma Kulbergam gan vēl esot jāprezentē AS frakcijai.
Kučinskis norādīja, ka Satiksmes ministrijas funkcijas ir ļoti grūtas, bet tās kapacitāte nav augsta, tādēļ arī bijusi doma par iespējamu šāda amata izveidi.
AS un NA ir vienojušās par sadarbību jaunās valdības veidošanā un atbildības jomām, svētdien paziņoja Kulbergs. NA tika aicināta izvirzīt kandidātus ministru amatiem iekšlietu, labklājības un kultūras jomās.
"Rail Baltica" projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot "Rail Baltica" pārrobežu savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas Centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot "Rail Baltica" un esošo dzelzceļa tīklu.
Tādējādi projekta pirmajā kārtā netiek iekļauts tā sauktais "Rīgas loks".
"Rail Baltica" pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā — 5,5 miljardus eiro, tomēr atbilstoši indeksācijai šī summa varētu sasniegt sešus miljardus eiro.
Kopējās projekta izmaksas atbilstoši izmaksu un ieguvumu analīzei Baltijā var sasniegt 23,8 miljardus eiro. Iepriekšējā izmaksu un ieguvumu analīzē 2017. gadā tika lēsts, ka projekts kopumā izmaksās 5,8 miljardus eiro.
"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.
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