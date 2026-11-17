Jūs kā iespējamais veselības ministrs jau tiekat pamatīgi ķidāts politiķu sarunu aizkulisēs un sociālajos tīklos.
N. Staņēvičs: Jā, protams, esmu ievērojis šīs ziņas. Viens no maniem draugiem atsūtīja sociālajos tīklos izlasītu komentāru, ka daudzi mediķi par Staņēviču izsakoties labi, bet netrūkstot arī tādu, kas runājot sliktu. Ir pilnīgi skaidrs, ka par jebkuru cilvēku, kas ir strādājis un sasniedzis noteiktus mērķus, vienmēr būs tādi, kam tas patiks un kas atbalstīs, un tādi, kuri spēs tikai kritizēt. Kādreiz es ļoti pārdzīvoju pret sevi vērstu kritiku, bet tagad es mācos to uztvert. Kad mācījos Rīgas 1. ģimnāzijā, mēs savstarpēji konkurējām ar atzīmēm, un sacensību gars, kas man nāk līdzi arī no sporta, joprojām dzīvo manī.
Jums arī pārmet, ka, būdams miljardierim Jurijam Šefleram piederošā uzņēmuma "Amber Beverage Group" padomē, esat pieļāvis, ka šajā holdingā ietilpstošais dzērienu ražotājs "Amber Latvijas balzams" nav valstij samaksājis 28 miljonus eiro nodokļos.
Konkrētā situācija "Amber Beverage Group" bija izveidojusies jau noteiktu laiku pirms manas stāšanās amatā, un grupas finanšu vēsture ir redzama publiskajos pārskatos. Kad biju spiests aiziet no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, pieņēmu piedāvājumu vadīt grupu no 2025. gada 1. jūlija. Jau tajā brīdī tās uzņēmumam "Amber Latvijas balzams" bija ļoti lielas nodokļu saistības ar pagarinātu samaksas termiņu.