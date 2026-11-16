Atgriežoties no Lielbritānijas Nacionālā medus šova, Latvijas biškopju čemodāni bijuši pilni ar apbalvojumiem. Starp 400 biškopjiem no 23 valstīm un 2900 biškopības paraugiem mūsu censoņi ieguva deviņas godalgas. Latvijas Biškopības biedrības (LBB) valdes loceklis, urbānais biškopis un daudzkārtējs medus konkursu laureāts Valdis Janovs stāsta par gatavošanos prestižajam notikumam, biškopības konkursu kultūras izkopšanu un medus ievākšanu uz Rīgas jumtiem.
Valdis atceras dienu, kad iemīlēja biškopību. Viņš bija aizbraucis ciemos pie kursabiedra, kuram mantojumā no tēva pagalmā bija pāris stropu. Tā bija burvīga vasaras diena, apkārt lidoja un sanēja bites, gaisā vēdīja salda medus smarža. "Tajā brīdī sapratu, ka tas ir mans," stāsta biškopis. Tā kā Rīgā viņam pieder viesnīca un dzīvokļu nams, nebija iespējas pārcelties uz laukiem. "Izdomāju, ka lauki ir jāatved uz pilsētu," smej Valdis. Sākumā viens strops tika ierīkots bēniņos, vēlāk viņš bišu dravu iekārtoja uz saimniecības ēkas jumta, kur ar laiku ievērojami pieauga gan stropu, gan mednešu saimju skaits. Šobrīd Valdim uz dažādiem Rīgas jumtiem ir 44 bišu saimes un ir izveidots zīmols "Rīgas jumtu medus". Motivāciju darboties viņam sniedza dalība savā pirmajā konkursā pirms astoņiem gadiem, kur viņa medu atzina par garšīgāko Latvijā. Tā viņš kļuva par godalgotu urbāno biškopi. Lai gan, kā pats pieticīgi stāsta, Eiropas vai pasaules mērogā viņš neesot nekas unikāls.
Vai pilsētas bites ir citādas