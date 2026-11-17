Saistībā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienas svinībām no pirmdienas, 16. novembra, plkst. 20 līdz trešdienas, 18. novembra, plkst. 23 11. novembra krastmalā aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Savukārt no otrdienas, 17. novembra, plkst. 15 līdz 18. novembra plkst. 18 11. novembra krastmala būs slēgta transportlīdzekļu satiksmei. Savukārt Rīgas pašvaldības policija atgādina, ka parādes laikā uz Vanšu tilta būs liegts pulcēties. Rīgas pašvaldība aicina autovadītājus savlaicīgi plānot maršrutus un ņemt vērā gaidāmos ierobežojumus, informē Rīgas domē.
Apstāšanās un stāvēšanas aizliegums 11. novembra krastmalā stājies spēkā jau 16. novembrī plkst. 20 un būs spēkā līdz 18. novembra plkst. 23. Šajā laikā transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta krastmalas abās pusēs, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā.
No 17. novembra plkst. 15 līdz 18. novembra plkst. 18 transportlīdzekļu satiksmei tiks slēgta 11. novembra krastmala, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Šajā laikā satiksme būs slēgta arī Eksporta ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz 11. novembra krastmalai, nodrošinot piebraukšanu Rīgas Pasažieru ostai, kā arī Kaļķu ielā, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.
Minētajā laikā Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, kā arī Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai tiks organizēta divvirzienu satiksme.
Tāpat no 17. novembra plkst. 13.00 līdz 18. novembra pusnaktij transportlīdzekļu satiksme būs slēgta Poļu gātē un Bīskapa gātē, posmā no 11. novembra krastmalas līdz tās paralēlajai ielai.
Papildu satiksmes ierobežojumi militārās parādes laikā
Otrdien, 17. novembrī, plkst. 18 11. novembra krastmalā notiks Nacionālo bruņoto spēku militārās parādes ģenerālmēģinājums, savukārt trešdien, 18. novembrī, plkst. 13.30 — militārā parāde.
Saistībā ar ģenerālmēģinājumu 17. novembrī no plkst. 18 līdz tā beigām, kā arī 18. novembrī no plkst. 13.30 līdz 15 nepieciešamības gadījumā satiksme tiks slēgta uz Akmens tilta, Uzvaras bulvārī, posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam, 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam, un 13. janvāra ielā, posmā no Raiņa bulvāra līdz 11. novembra krastmalai.
Savukārt 18. novembrī no plkst. 13 līdz pusnaktij transportlīdzekļu satiksme būs slēgta Vecrīgas teritorijā, izņemot transportlīdzekļus ar noteiktajām piekļuves tiesībām.
Rīgas pašvaldība aicina autovadītājus savlaicīgi plānot pārvietošanās maršrutus, sekot līdzi ceļa zīmēm un satiksmes regulētāju norādījumiem, kā arī rēķināties ar iespējamiem satiksmes kavējumiem svētku pasākumu norises vietu tuvumā.
Plašāka informācija par satiksmes ierobežojumiem valsts svētku laikā pieejama Rīgas pašvaldības tīmekļvietnē www.riga.lv.
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Saistībā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienas svinībām no pirmdienas, 16. novembra, plkst. 20 līdz trešdienas, 18. novembra, plkst. 23 11. novembra krastmalā aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Savukārt no otrdienas, 17. novembra, plkst. 15 līdz 18. novembra plkst. 18 11. novembra krastmala būs slēgta transportlīdzekļu satiksmei. Savukārt Rīgas pašvaldības policija atgādina, ka parādes laikā uz Vanšu tilta būs liegts pulcēties. Rīgas pašvaldība aicina autovadītājus savlaicīgi plānot maršrutus un ņemt vērā gaidāmos ierobežojumus, informē Rīgas domē.
Apstāšanās un stāvēšanas aizliegums 11. novembra krastmalā stājies spēkā jau 16. novembrī plkst. 20 un būs spēkā līdz 18. novembra plkst. 23. Šajā laikā transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta krastmalas abās pusēs, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11. novembra krastmalas paralēlajā ielā.
No 17. novembra plkst. 15 līdz 18. novembra plkst. 18 transportlīdzekļu satiksmei tiks slēgta 11. novembra krastmala, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Šajā laikā satiksme būs slēgta arī Eksporta ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz 11. novembra krastmalai, nodrošinot piebraukšanu Rīgas Pasažieru ostai, kā arī Kaļķu ielā, posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.
Minētajā laikā Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, kā arī Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai tiks organizēta divvirzienu satiksme.
Tāpat no 17. novembra plkst. 13.00 līdz 18. novembra pusnaktij transportlīdzekļu satiksme būs slēgta Poļu gātē un Bīskapa gātē, posmā no 11. novembra krastmalas līdz tās paralēlajai ielai.
Papildu satiksmes ierobežojumi militārās parādes laikā
Otrdien, 17. novembrī, plkst. 18 11. novembra krastmalā notiks Nacionālo bruņoto spēku militārās parādes ģenerālmēģinājums, savukārt trešdien, 18. novembrī, plkst. 13.30 — militārā parāde.
Saistībā ar ģenerālmēģinājumu 17. novembrī no plkst. 18 līdz tā beigām, kā arī 18. novembrī no plkst. 13.30 līdz 15 nepieciešamības gadījumā satiksme tiks slēgta uz Akmens tilta, Uzvaras bulvārī, posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam, 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam, un 13. janvāra ielā, posmā no Raiņa bulvāra līdz 11. novembra krastmalai.
Savukārt 18. novembrī no plkst. 13 līdz pusnaktij transportlīdzekļu satiksme būs slēgta Vecrīgas teritorijā, izņemot transportlīdzekļus ar noteiktajām piekļuves tiesībām.
Rīgas pašvaldība aicina autovadītājus savlaicīgi plānot pārvietošanās maršrutus, sekot līdzi ceļa zīmēm un satiksmes regulētāju norādījumiem, kā arī rēķināties ar iespējamiem satiksmes kavējumiem svētku pasākumu norises vietu tuvumā.
Plašāka informācija par satiksmes ierobežojumiem valsts svētku laikā pieejama Rīgas pašvaldības tīmekļvietnē www.riga.lv.
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