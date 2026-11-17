Nespēja gūt vārtus – tas nav tikai veiksmes un meistarības trūkums.
Latvijas futbola izlase UEFA Nāciju C līgas turnīru noslēdza ar divām saturīgām spēlēm, taču kopumā tikai divi iegūti punkti no 18 iespējamiem rada vilšanos. Latvijas Futbola federācijai (LFF) šobrīd saskaņā ar līgumu ir iespēja pārtraukt sadarbību ar valstsvienības galveno treneri Paolo Nikolato.
Sevis mānīšana
Novembra sabraukumā Latvijas izlase viesos zaudēja Melnkalnei 1:2 un mājās cīnījās neizšķirti 0:0 pret Armēniju. Kabatas varēja kļūt pilnākas abās spēlēs. Podgoricā mājinieki trešdaļu mača aizvadīja mazākumā, bet divreiz spēja izvirzīties vadībā un uzvaras vārtus guva kompensācijas laikā. Mūsējiem precīzs pēc stūra sitiena bija Deniss Meļņiks. Rīgā pirmo reizi šajā ciklā Latvijai vairāk sitienu vārtu rāmī (9-7), laba spēle abu komandu izpildījumā un bezvārtu neizšķirts neataino spēles gaitu, arī mūsējiem virkne izdevību, tomēr ar realizāciju nevedās.