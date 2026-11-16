"Līvi" svin 50 gadu jubileju ar diviem izpārdotiem koncertiem Rīgā

Aizvadītajā sestdienā VEF Kultūras pilī ar diviem pilnībā izpārdotiem koncertiem leģendārā latviešu rokgrupa "Līvi" svinēja savu 50 gadu jubileju, pulcējot uzticamos klausītājus un apliecinot, ka grupas mūzika joprojām spēj vienot vairākas paaudzes. Jubilejas svinības papildināja vēl kāds īpašs notikums — ierakstu kompānija "MicRec" laidusi klajā grupas 1994. gada albuma "Karogi" pārizdevumu vinila skaņuplatē.
Pirms koncertiem grupas dalībnieki piedalījās arī jaunās dziesmas "Vēstule no Dieva" videoklipa filmēšanā, uzņemot tam nepieciešamos papildu kadrus. Dziesmas un videoklipa pirmizrāde plānota jau 20. novembrī.
Savukārt albuma "Karogi" atgriešanās vinila formātā ir īpašs notikums gan grupas cienītājiem, gan Latvijas rokmūzikas vēstures entuziastiem. Albumā iekļautas tādas klausītāju iemīļotas dziesmas kā "Karogi", "Dzelzsgriezējs", "Zvani", "Zābaku dziesma", "Ozolam", "Dzejnieks", "Straume", "Trīs sievietes" un "Dzimtā valoda".
Jaunā vinila skaņuplate līdzās grupas CD albumiem, cepurēm un T-krekliem turpmāk būs pieejama arī jubilejas koncertu norises vietās. To iespējams pasūtīt arī ierakstu kompānijas "MicRec" interneta veikalā www.micrec.lv, tostarp īpašā versijā ar Ainara Virgas autogrāfu.
Grupas jubilejas koncertturneja "Līvi svin 50" turpinās ar tikpat lielu klausītāju interesi. Jau pilnībā izpārdoti arī nākamie koncerti — 20. novembrī koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājā un 22. novembrī Slampes Kultūras pilī. Ņemot vērā lielo pieprasījumu, Liepājā izsludināts papildkoncerts 2027. gada 7. maijā.
Vēl šogad jubilejas koncertprogrammu "Līvi svin 50" būs iespējams piedzīvot Rēzeknē, Ulbrokā, Siguldā un Valmierā. Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.
"Līvi" turpina svinēt savu 50 gadu jubileju ar jaunu mūziku, vēsturisku ierakstu atgriešanos un koncertiem, kuros vēlreiz apliecina — īsts rokenrols nenoveco!
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Aizvadītajā sestdienā VEF Kultūras pilī ar diviem pilnībā izpārdotiem koncertiem leģendārā latviešu rokgrupa "Līvi" svinēja savu 50 gadu jubileju, pulcējot uzticamos klausītājus un apliecinot, ka grupas mūzika joprojām spēj vienot vairākas paaudzes. Jubilejas svinības papildināja vēl kāds īpašs notikums — ierakstu kompānija "MicRec" laidusi klajā grupas 1994. gada albuma "Karogi" pārizdevumu vinila skaņuplatē.
Pirms koncertiem grupas dalībnieki piedalījās arī jaunās dziesmas "Vēstule no Dieva" videoklipa filmēšanā, uzņemot tam nepieciešamos papildu kadrus. Dziesmas un videoklipa pirmizrāde plānota jau 20. novembrī.
Savukārt albuma "Karogi" atgriešanās vinila formātā ir īpašs notikums gan grupas cienītājiem, gan Latvijas rokmūzikas vēstures entuziastiem. Albumā iekļautas tādas klausītāju iemīļotas dziesmas kā "Karogi", "Dzelzsgriezējs", "Zvani", "Zābaku dziesma", "Ozolam", "Dzejnieks", "Straume", "Trīs sievietes" un "Dzimtā valoda".
Jaunā vinila skaņuplate līdzās grupas CD albumiem, cepurēm un T-krekliem turpmāk būs pieejama arī jubilejas koncertu norises vietās. To iespējams pasūtīt arī ierakstu kompānijas "MicRec" interneta veikalā www.micrec.lv, tostarp īpašā versijā ar Ainara Virgas autogrāfu.
Grupas jubilejas koncertturneja "Līvi svin 50" turpinās ar tikpat lielu klausītāju interesi. Jau pilnībā izpārdoti arī nākamie koncerti — 20. novembrī koncertzālē "Lielais dzintars" Liepājā un 22. novembrī Slampes Kultūras pilī. Ņemot vērā lielo pieprasījumu, Liepājā izsludināts papildkoncerts 2027. gada 7. maijā.
Vēl šogad jubilejas koncertprogrammu "Līvi svin 50" būs iespējams piedzīvot Rēzeknē, Ulbrokā, Siguldā un Valmierā. Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.
"Līvi" turpina svinēt savu 50 gadu jubileju ar jaunu mūziku, vēsturisku ierakstu atgriešanos un koncertiem, kuros vēlreiz apliecina — īsts rokenrols nenoveco!
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