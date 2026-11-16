"GTA 6" iznākšanas dienā gandrīz 1% Latvijas strādājošo varētu izvēlēties brīvdienu

Videospēles "Grand Theft Auto VI" ("GTA 6") iznākšana varētu pamudināt aptuveni 8500 Latvijas strādājošo paņemt brīvdienu, lai pirmajā dienā izmēģinātu jauno spēli, informē bankā "Citadele", atsaucoties uz bankas veiktajām aplēsēm.
Bankas "Citadele" aplēses liecina, ka ar videospēles iznākšanu saistītā īslaicīgā ekonomiskā ietekme teorētiski varētu sasniegt pat piecus miljonus eiro. Tomēr darba devējiem būtiskākais izaicinājums esot nevis iespējamā ekonomiskā ietekme, bet gan savlaicīga darbinieku prombūtnes plānošana un darba nepārtrauktības nodrošināšana.
Ārvalstīs "GTA 6" iznākšana jau izraisījusi neierastu aktivitāti darba devēju vidū. ASV personāla vadības programmatūras uzņēmuma "BambooHR" dati liecina, ka 19. novembrim pieteikto apmaksāto brīvdienu skaits ir par 9-17% lielāks nekā ierastā ceturtdienā. Savukārt Lielbritānijā gandrīz 5% šajā datumā pieteikto atvaļinājumu kā iemesls minēta "GTA 6" iznākšana, liecina personāla vadības uzņēmuma "BrightHR" dati.
Latvijā līdzīgi pētījumi nav veikti, taču banka "Citadele", izmantojot oficiālo statistiku un ārvalstu aptauju rezultātus, aprēķinājusi iespējamo ietekmi uz vietējo darba tirgu.
Bankā "Citadele" norāda, ka "Eurostat" 2024. gada dati liecina, ka 22,6% Latvijas strādājošo spēlē vai lejupielādē spēles internetā. Tas atbilst aptuveni 207 000 cilvēku. Ņemot vērā, ka "GTA 6" sākotnēji būs pieejama tikai "PlayStation" un "Xbox" spēļu konsolēm un tās cena varētu būt aptuveni 80 eiro, aprēķinos pieņemts, ka spēli uzreiz pēc iznākšanas varētu iegādāties ceturtā daļa šo cilvēku jeb aptuveni 52 000 strādājošo.
Ja aptuveni katrs sestais no viņiem spēles iznākšanas dienā izvēlētos neiet uz darbu, Latvijā brīvdienu varētu paņemt aptuveni 8500 cilvēku jeb gandrīz 1% no visiem nodarbinātajiem. Atkarībā no spēles popularitātes un atvaļinājumu izmantošanas paradumiem šis skaits teorētiski varētu svārstīties no 4500 līdz pat 21 000 strādājošo.
Ja daļa spēles cienītāju izmantotu vienu vai divas brīvdienas, kopējais ar "GTA 6" iznākšanu saistītais prombūtnes apjoms Latvijā teorētiski varētu sasniegt aptuveni 16 000 darba dienu. Ņemot vērā Latvijas ekonomikas radīto pievienoto vērtību uz vienu nodarbināto, tas atbilst aptuveni trīs miljoniem eiro ekonomiskās aktivitātes. Papildu ietekmi varētu radīt īslaicīgs darba ražīguma samazinājums, teorētiskajai kopējai ietekmei sasniedzot līdz pat pieciem miljoniem eiro.
Bankā "Citadele" uzsver, ka šīs aplēses nenozīmē, ka Latvijas ekonomika patiešām zaudētu šādu summu. Ja darbinieki izmanto apmaksātu atvaļinājumu, daudzos gadījumos darbs tiek pārplānots vai paveikts citā laikā. Tādēļ no darba devēja skatpunkta svarīgākais ir nevis brīvdienas iemesls, bet gan savlaicīga prombūtnes plānošana un darba organizācija.
Bankas "Citadele" Personāla administratīvās nodaļas vadītāja Ilze Siliņa norāda, ka darbinieku vēlme izmantot brīvdienu kādam īpaši gaidītam notikumam nav nekas neparasts, tas var būt koncerts, sporta sacensības vai videospēles iznākšana. No personāla vadības skatpunkta svarīgākais ir savlaicīga prombūtnes plānošana un darba nepārtrauktības nodrošināšana. Šogad 19. novembrī un 20. novembrī bankā "Citadele" atvaļinājumu pieteikuši par 7,6% vairāk darbinieku nekā iepriekšējos gados. Tomēr pieaugums, visticamāk, saistīts arī ar valsts svētkiem, jo divas atvaļinājuma dienas ļaujot iegūt piecas brīvas dienas pēc kārtas.
"GTA 6" iznākšana atspoguļo arī plašākas pārmaiņas sabiedrības brīvā laika pavadīšanas paradumos. Iepriekšējā spēles versija "GTA V" iznāca 2013. gadā, un cilvēkiem, kuriem toreiz bija 20 gadu, šobrīd ir 33 gadi. Daudzi no viņiem ir kļuvuši par pieredzējušiem speciālistiem, komandu vadītājiem un uzņēmumu vadības pārstāvjiem, bet videospēles joprojām ir iecienīts brīvā laika pavadīšanas veids.
Kā norāda bankā, videospēļu popularitāti apliecina arī "Eurostat" dati — internetā spēles spēlē 47% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 24 gadiem un 34% vecumā no 25 līdz 34 gadiem. Videospēles vairs nav tikai jauniešu izklaide, bet arī nozīmīga ekonomiski aktīvu cilvēku atpūtas sastāvdaļa.
Mainoties paaudzēm darba tirgū, mainās arī priekšstati par darba un privātās dzīves līdzsvaru. Darbiniekiem arvien svarīgāka kļūst iespēja plānot savu laiku, savukārt darba devējiem — spēja nodrošināt elastību, nezaudējot produktivitāti.
Siliņa norāda, ka "GTA 6" iznākšana ir spilgts piemērs tam, kā mainās darbinieku intereses un prioritātes.
Bankas "Citadele" aprēķini ir indikatīvas aplēses, kas balstītas uz publiski pieejamiem statistikas datiem, ārvalstu aptaujām un pieņēmumiem par spēles iegādes un atvaļinājumu izmantošanas paradumiem. Tie nav faktiski novēroti Latvijas darba tirgus vai iekšzemes kopprodukta (IKP) zaudējumi.
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Videospēles "Grand Theft Auto VI" ("GTA 6") iznākšana varētu pamudināt aptuveni 8500 Latvijas strādājošo paņemt brīvdienu, lai pirmajā dienā izmēģinātu jauno spēli, informē bankā "Citadele", atsaucoties uz bankas veiktajām aplēsēm.
Bankas "Citadele" aplēses liecina, ka ar videospēles iznākšanu saistītā īslaicīgā ekonomiskā ietekme teorētiski varētu sasniegt pat piecus miljonus eiro. Tomēr darba devējiem būtiskākais izaicinājums esot nevis iespējamā ekonomiskā ietekme, bet gan savlaicīga darbinieku prombūtnes plānošana un darba nepārtrauktības nodrošināšana.
Ārvalstīs "GTA 6" iznākšana jau izraisījusi neierastu aktivitāti darba devēju vidū. ASV personāla vadības programmatūras uzņēmuma "BambooHR" dati liecina, ka 19. novembrim pieteikto apmaksāto brīvdienu skaits ir par 9-17% lielāks nekā ierastā ceturtdienā. Savukārt Lielbritānijā gandrīz 5% šajā datumā pieteikto atvaļinājumu kā iemesls minēta "GTA 6" iznākšana, liecina personāla vadības uzņēmuma "BrightHR" dati.
Latvijā līdzīgi pētījumi nav veikti, taču banka "Citadele", izmantojot oficiālo statistiku un ārvalstu aptauju rezultātus, aprēķinājusi iespējamo ietekmi uz vietējo darba tirgu.
Bankā "Citadele" norāda, ka "Eurostat" 2024. gada dati liecina, ka 22,6% Latvijas strādājošo spēlē vai lejupielādē spēles internetā. Tas atbilst aptuveni 207 000 cilvēku. Ņemot vērā, ka "GTA 6" sākotnēji būs pieejama tikai "PlayStation" un "Xbox" spēļu konsolēm un tās cena varētu būt aptuveni 80 eiro, aprēķinos pieņemts, ka spēli uzreiz pēc iznākšanas varētu iegādāties ceturtā daļa šo cilvēku jeb aptuveni 52 000 strādājošo.
Ja aptuveni katrs sestais no viņiem spēles iznākšanas dienā izvēlētos neiet uz darbu, Latvijā brīvdienu varētu paņemt aptuveni 8500 cilvēku jeb gandrīz 1% no visiem nodarbinātajiem. Atkarībā no spēles popularitātes un atvaļinājumu izmantošanas paradumiem šis skaits teorētiski varētu svārstīties no 4500 līdz pat 21 000 strādājošo.
Ja daļa spēles cienītāju izmantotu vienu vai divas brīvdienas, kopējais ar "GTA 6" iznākšanu saistītais prombūtnes apjoms Latvijā teorētiski varētu sasniegt aptuveni 16 000 darba dienu. Ņemot vērā Latvijas ekonomikas radīto pievienoto vērtību uz vienu nodarbināto, tas atbilst aptuveni trīs miljoniem eiro ekonomiskās aktivitātes. Papildu ietekmi varētu radīt īslaicīgs darba ražīguma samazinājums, teorētiskajai kopējai ietekmei sasniedzot līdz pat pieciem miljoniem eiro.
Bankā "Citadele" uzsver, ka šīs aplēses nenozīmē, ka Latvijas ekonomika patiešām zaudētu šādu summu. Ja darbinieki izmanto apmaksātu atvaļinājumu, daudzos gadījumos darbs tiek pārplānots vai paveikts citā laikā. Tādēļ no darba devēja skatpunkta svarīgākais ir nevis brīvdienas iemesls, bet gan savlaicīga prombūtnes plānošana un darba organizācija.
Bankas "Citadele" Personāla administratīvās nodaļas vadītāja Ilze Siliņa norāda, ka darbinieku vēlme izmantot brīvdienu kādam īpaši gaidītam notikumam nav nekas neparasts, tas var būt koncerts, sporta sacensības vai videospēles iznākšana. No personāla vadības skatpunkta svarīgākais ir savlaicīga prombūtnes plānošana un darba nepārtrauktības nodrošināšana. Šogad 19. novembrī un 20. novembrī bankā "Citadele" atvaļinājumu pieteikuši par 7,6% vairāk darbinieku nekā iepriekšējos gados. Tomēr pieaugums, visticamāk, saistīts arī ar valsts svētkiem, jo divas atvaļinājuma dienas ļaujot iegūt piecas brīvas dienas pēc kārtas.
"GTA 6" iznākšana atspoguļo arī plašākas pārmaiņas sabiedrības brīvā laika pavadīšanas paradumos. Iepriekšējā spēles versija "GTA V" iznāca 2013. gadā, un cilvēkiem, kuriem toreiz bija 20 gadu, šobrīd ir 33 gadi. Daudzi no viņiem ir kļuvuši par pieredzējušiem speciālistiem, komandu vadītājiem un uzņēmumu vadības pārstāvjiem, bet videospēles joprojām ir iecienīts brīvā laika pavadīšanas veids.
Kā norāda bankā, videospēļu popularitāti apliecina arī "Eurostat" dati — internetā spēles spēlē 47% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 24 gadiem un 34% vecumā no 25 līdz 34 gadiem. Videospēles vairs nav tikai jauniešu izklaide, bet arī nozīmīga ekonomiski aktīvu cilvēku atpūtas sastāvdaļa.
Mainoties paaudzēm darba tirgū, mainās arī priekšstati par darba un privātās dzīves līdzsvaru. Darbiniekiem arvien svarīgāka kļūst iespēja plānot savu laiku, savukārt darba devējiem — spēja nodrošināt elastību, nezaudējot produktivitāti.
Siliņa norāda, ka "GTA 6" iznākšana ir spilgts piemērs tam, kā mainās darbinieku intereses un prioritātes.
Bankas "Citadele" aprēķini ir indikatīvas aplēses, kas balstītas uz publiski pieejamiem statistikas datiem, ārvalstu aptaujām un pieņēmumiem par spēles iegādes un atvaļinājumu izmantošanas paradumiem. Tie nav faktiski novēroti Latvijas darba tirgus vai iekšzemes kopprodukta (IKP) zaudējumi.
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