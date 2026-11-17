Pekina pirmdien apstiprināja jau iepriekš izskanējušo informāciju, ka pēc Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības (APEC) samita, kas trešdien un ceturtdien notiks Ķīnas pilsētā Šeņdžeņā, tiks aizvadītas trīspusējas sarunas, kurās piedalīsies ASV prezidents Donalds Tramps, Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins un Krievijas diktators Vladimirs Putins. Šeņdžeņā, kas neilgā laikā kļuvusi par globālu tehnoloģiju un ekonomikas centru, ceturtdien ieplānotā trīs līderu tikšanās būs pirmā reize, kad viņi apspriedīsies šādā formātā.
Ierosina Krievija
"Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins 19. novembrī rīkos Ķīnas–Krievijas–ASV valstu vadītāju tikšanos," pirmdien īsā paziņojumā pavēstīja Ķīnas Ārlietu ministrija, sīkāk nepaskaidrojot, kādi jautājumi sarunās tiks pārspriesti. Ārlietu ministrijas pārstāve Mao Nina tikai norādīja, ka līderi runās par "pasaules miera sargāšanu un stratēģiskās stabilitātes stiprināšanu lielvaru attiecībās". Gan Baltais nams, gan arī Kremlis iepriekš bija apstiprinājuši šādu sarunu plānu. Laikraksts "The Wall Street Journal" oktobrī vēstīja,