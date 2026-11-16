Vai jāmaksā par ugunsdzēsēju izsaukšanu, ja nekas nedeg?

Vai par ugunsdzēsēju izsaukšanu draud sods, ja ugunsgrēks netiek konstatēts? 360TV raidījums "Sadursme 360" skaidro, kādos gadījumos izsaukums uzskatāms par maldinošu un vai par nepamatotu trauksmi var nākties maksāt.
Ko jūs darītu, ja pēc pusnakts savā dzīvoklī sajustu deguma smaku? Vai uzreiz zvanītu ugunsdzēsējiem, vai tomēr nogaidītu, cerot, ka tā ir tikai kāda sadzīves smarža? Izrādās, daudzi cilvēki šādās situācijās vilcinās, jo baidās no nepamatota izsaukuma un iespējamā soda.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis uzsver — ja jūtami dūmi vai rodas aizdomas par ugunsgrēku, operatīvajiem dienestiem jāzvana nekavējoties. Jo agrāk glābēji ierodas, jo vieglāk novērst nelaimes sekas un pasargāt cilvēku dzīvības.
"Nereti cilvēki baidās zvanīt, un tad, kad ugunsgrēks jau ir ieguvis apjomu un spēku, ar to cīnīties ir daudz, daudz grūtāk, un šis stāsts ir daudz bēdīgāks. Vilcināšanās šādās situācijās var maksāt arī cilvēku dzīvības," skaidro VUGD pārstāvis.
Viens no izplatītākajiem mītiem ir tas, ka par nepamatotu izsaukumu var nākties maksāt. Taču, kā skaidro glābēji, ja pēc ierašanās izrādās, ka deguma smaku izraisījuši sadzīves apstākļi, nevis ugunsgrēks, cilvēkam par to nav jāmaksā.
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Vai par ugunsdzēsēju izsaukšanu draud sods, ja ugunsgrēks netiek konstatēts? 360TV raidījums "Sadursme 360" skaidro, kādos gadījumos izsaukums uzskatāms par maldinošu un vai par nepamatotu trauksmi var nākties maksāt.
Ko jūs darītu, ja pēc pusnakts savā dzīvoklī sajustu deguma smaku? Vai uzreiz zvanītu ugunsdzēsējiem, vai tomēr nogaidītu, cerot, ka tā ir tikai kāda sadzīves smarža? Izrādās, daudzi cilvēki šādās situācijās vilcinās, jo baidās no nepamatota izsaukuma un iespējamā soda.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis uzsver — ja jūtami dūmi vai rodas aizdomas par ugunsgrēku, operatīvajiem dienestiem jāzvana nekavējoties. Jo agrāk glābēji ierodas, jo vieglāk novērst nelaimes sekas un pasargāt cilvēku dzīvības.
"Nereti cilvēki baidās zvanīt, un tad, kad ugunsgrēks jau ir ieguvis apjomu un spēku, ar to cīnīties ir daudz, daudz grūtāk, un šis stāsts ir daudz bēdīgāks. Vilcināšanās šādās situācijās var maksāt arī cilvēku dzīvības," skaidro VUGD pārstāvis.
Viens no izplatītākajiem mītiem ir tas, ka par nepamatotu izsaukumu var nākties maksāt. Taču, kā skaidro glābēji, ja pēc ierašanās izrādās, ka deguma smaku izraisījuši sadzīves apstākļi, nevis ugunsgrēks, cilvēkam par to nav jāmaksā.
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