Skaidra nauda bankomātā zem lupas: kam novembrī un decembrī pienāks "laimes vēstule" no VID?

Kā vēsta 360TV Ziņas, novembrī un decembrī Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nosūtīs vēstules iedzīvotājiem, kuru skaidras naudas iemaksas banku kontos 2024. gadā var liecināt par nedeklarētiem ienākumiem. Vēstules plānots sūtīt aptuveni 3000 cilvēku nedēļā.
Vēstules saņems tie iedzīvotāji, kuri 2024. gadā veikuši skaidras naudas iemaksas banku kontos, pārsniedzot likumā noteikto slieksni. VID redzeslokā nonākuši iedzīvotāji, kuru skaidrās naudas iemaksas pārsniedz 7000 eiro gadā — par šādām summām bankām ir pienākums ziņot ieņēmumu dienestam.
Dienestā gan norāda, ka panikai nav pamata, jo sākotnēji iedzīvotājiem tiek dota iespēja pašiem sakārtot savas finanses un izvērtēt darījumus.
"Jāuztraucas nav. Šīs vēstules mērķis ir, lai cilvēki paši izvērtētu šīs skaidrās naudas iemaksas, to izcelsmes avotus, salīdzinātu ar saviem jau deklarētajiem ienākumiem, pārliecinātos, vai starp tiem nav vēl kādi citi nedeklarēti ienākumi. Un, ja tādus konstatēs, tad lai varētu šos ienākumus deklarēt, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju vai precizējumus, ja deklarācija jau bijusi iesniegta," norāda VID Fizisko personu nodokļu risku izvērtēšanas daļas Pirmās nodaļas vadītāja Vēsma Bojere.
Vēstules saņēmēji tiks aicināti pārskatīt naudas izcelsmi un, ja nepieciešams, 30 dienu laikā no vēstules saņemšanas iesniegt vai precizēt gada ienākumu deklarāciju par 2024. gadu. Savukārt ar tiem, kuri noteiktajā termiņā nereaģēs, VID sazināsies individuāli.
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Kā vēsta 360TV Ziņas, novembrī un decembrī Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nosūtīs vēstules iedzīvotājiem, kuru skaidras naudas iemaksas banku kontos 2024. gadā var liecināt par nedeklarētiem ienākumiem. Vēstules plānots sūtīt aptuveni 3000 cilvēku nedēļā.
Vēstules saņems tie iedzīvotāji, kuri 2024. gadā veikuši skaidras naudas iemaksas banku kontos, pārsniedzot likumā noteikto slieksni. VID redzeslokā nonākuši iedzīvotāji, kuru skaidrās naudas iemaksas pārsniedz 7000 eiro gadā — par šādām summām bankām ir pienākums ziņot ieņēmumu dienestam.
Dienestā gan norāda, ka panikai nav pamata, jo sākotnēji iedzīvotājiem tiek dota iespēja pašiem sakārtot savas finanses un izvērtēt darījumus.
"Jāuztraucas nav. Šīs vēstules mērķis ir, lai cilvēki paši izvērtētu šīs skaidrās naudas iemaksas, to izcelsmes avotus, salīdzinātu ar saviem jau deklarētajiem ienākumiem, pārliecinātos, vai starp tiem nav vēl kādi citi nedeklarēti ienākumi. Un, ja tādus konstatēs, tad lai varētu šos ienākumus deklarēt, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju vai precizējumus, ja deklarācija jau bijusi iesniegta," norāda VID Fizisko personu nodokļu risku izvērtēšanas daļas Pirmās nodaļas vadītāja Vēsma Bojere.
Vēstules saņēmēji tiks aicināti pārskatīt naudas izcelsmi un, ja nepieciešams, 30 dienu laikā no vēstules saņemšanas iesniegt vai precizēt gada ienākumu deklarāciju par 2024. gadu. Savukārt ar tiem, kuri noteiktajā termiņā nereaģēs, VID sazināsies individuāli.
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