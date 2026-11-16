Aizvadītās nedēļas TOP: Geste atgriežas TV, Bergmanim jāmaina garderobe, Rinkēvičs atklāj mīļākos ēdienus

Rajeckas meita liek lepoties un atbalsta mammu
Olga Rajecka ar lepnumu stāsta par meitas Marijas Miglinieces sasniegumiem — viņa strādā par skolotāju Teikas vidusskolā. Marija māca teātra mākslu ceturtajām klasēm un strādā pagarinātās dienas grupā ar jaunāko klašu skolēniem. Dziedātājai īpašu prieku sagādājušas skolēnu vecāku pateicības un atzinīgie vārdi par meitas darbu.
Marija ir arī nozīmīgs atbalsts mātes ikdienā — viņa rūpējas par viņas sociālajiem medijiem un palīdz izvēlēties apģērbu un skatuves tērpus. Rajecka augstu vērtē meitas stila izjūtu un rūpes, saucot viņu par vienu no nozīmīgākajiem cilvēkiem savā dzīvē.
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Rajeckas meita liek lepoties un atbalsta mammu
Olga Rajecka ar lepnumu stāsta par meitas Marijas Miglinieces sasniegumiem — viņa strādā par skolotāju Teikas vidusskolā. Marija māca teātra mākslu ceturtajām klasēm un strādā pagarinātās dienas grupā ar jaunāko klašu skolēniem. Dziedātājai īpašu prieku sagādājušas skolēnu vecāku pateicības un atzinīgie vārdi par meitas darbu.
Marija ir arī nozīmīgs atbalsts mātes ikdienā — viņa rūpējas par viņas sociālajiem medijiem un palīdz izvēlēties apģērbu un skatuves tērpus. Rajecka augstu vērtē meitas stila izjūtu un rūpes, saucot viņu par vienu no nozīmīgākajiem cilvēkiem savā dzīvē.
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