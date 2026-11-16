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#bērni #dzīvesstils #mūziķi #mūziķi #partnerattiecības #slavenības #šovi #tv

Aizvadītās nedēļas TOP: Geste atgriežas TV, Bergmanim jāmaina garderobe, Rinkēvičs atklāj mīļākos ēdienus

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 16. novembris, 10:56
Edgars Rinkēvičs, Jānis Geste, Raimonds Bergmanis.
Latvijas slavenības pagājušajā nedēļā dalījušās gan sirsnīgos ģimenes stāstos, gan atklāsmēs par veselību un attiecībām. Lepnums par meitas sasniegumiem, ievērojamas izskata pārmaiņas un dzīve atsevišķi, saglabājot laulību ir daži no aizvadītās nedēļas spilgtākajiem šovbiznesa notikumiem. Ieskaties tajos!
Edgars Rinkēvičs, Jānis Geste, Raimonds Bergmanis.
Foto: Ekrānuzņēmums no šova "Slavenības. Bez filtra"/ekrānuzņēmums no "YouTube" profila @ltvzinas/Kaspars Krafts, LETA/mākslīgais intelekts
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Bergmanim vecie uzvalki kļuvuši par lielu

Rajeckas meita liek lepoties un atbalsta mammu

Olga Rajecka.
Olga Rajecka.
Foto: Publicitātes

Olga Rajecka ar lepnumu stāsta par meitas Marijas Miglinieces sasniegumiem — viņa strādā par skolotāju Teikas vidusskolā. Marija māca teātra mākslu ceturtajām klasēm un strādā pagarinātās dienas grupā ar jaunāko klašu skolēniem. Dziedātājai īpašu prieku sagādājušas skolēnu vecāku pateicības un atzinīgie vārdi par meitas darbu.

Marija ir arī nozīmīgs atbalsts mātes ikdienā — viņa rūpējas par viņas sociālajiem medijiem un palīdz izvēlēties apģērbu un skatuves tērpus. Rajecka augstu vērtē meitas stila izjūtu un rūpes, saucot viņu par vienu no nozīmīgākajiem cilvēkiem savā dzīvē.

1/8
Bergmanim vecie uzvalki kļuvuši par lielu

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Tēma
Slavenību dzīve
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#bērni #dzīvesstils #mūziķi #mūziķi #partnerattiecības #slavenības #šovi #tv
Turpini lasīt
1/8
Bergmanim vecie uzvalki kļuvuši par lielu

Rajeckas meita liek lepoties un atbalsta mammu

Olga Rajecka.
Olga Rajecka.
Foto: Publicitātes

Olga Rajecka ar lepnumu stāsta par meitas Marijas Miglinieces sasniegumiem — viņa strādā par skolotāju Teikas vidusskolā. Marija māca teātra mākslu ceturtajām klasēm un strādā pagarinātās dienas grupā ar jaunāko klašu skolēniem. Dziedātājai īpašu prieku sagādājušas skolēnu vecāku pateicības un atzinīgie vārdi par meitas darbu.

Marija ir arī nozīmīgs atbalsts mātes ikdienā — viņa rūpējas par viņas sociālajiem medijiem un palīdz izvēlēties apģērbu un skatuves tērpus. Rajecka augstu vērtē meitas stila izjūtu un rūpes, saucot viņu par vienu no nozīmīgākajiem cilvēkiem savā dzīvē.

1/8
Bergmanim vecie uzvalki kļuvuši par lielu

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Ieteiktie raksti
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Tēma
Slavenību dzīve
Tēmturi
#bērni #dzīvesstils #mūziķi #mūziķi #partnerattiecības #slavenības #šovi #tv
Turpini lasīt
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