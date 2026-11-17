Ministru prezidenta amatam izvirzītais Andris Kulbergs (AS) otrdien, iepazīstinot ar jaunās valdības sastāvu un prioritātēm, paziņoja, ka viens no pirmajiem jaunās valdības uzdevumiem būs Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) reorganizācija, bet līdz tās pabeigšanai nozares politisko pārraudzību varētu uzņemties pats valdības vadītājs, vai kāds no jaunās valdības ministriem.
Lēmumu par to, kurš uzņemsies KEM politisko vadību, pieņems pēc tam, kad Saeima apstiprinās jauno valdību.
Preses konferencē Kulbergs uzsvēra, ka KEM liktenis vēl tiek vērtēts kopā ar ministrijas vadību un Valsts kanceleju, taču viņa ieskatā ministrija savulaik izveidota mākslīgi, līdz ar to nepieciešams izvērtēt tās funkciju sadalījumu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka iecere nav saistīta ar neapmierinātību ar ministrijas darbu.
"Klimata un enerģētikas ministrija ir laba ministrija kā tāda. Es ļoti augstu vērtēju gan valsts sekretāres darbu, gan viņas savāktās komandas darbu," sacīja politiķis, piebilstot, ka tiek meklēts labākais risinājums, kā pārņemt un sadalīt ministrijas funkcijas.
Pēc Kulberga paustā, izmaiņas saistītas arī ar ieceri samazināt valsts pārvaldes aparātu un pārskatīt funkcijas visā valsts pārvaldē. Viņš norādīja, ka jaunā valdība plāno veikt visaptverošu funkciju auditu, izvērtējot, kuras funkcijas saglabājamas, kuras maināmas un kuras iespējams likvidēt, kā arī plašāk ieviest mākslīgā intelekta risinājumus valsts pārvaldē.
Kulbergs arī norādīja, ka valdība plāno centralizēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldību, jo līdzšinējā pieeja radījusi problēmas visās ministrijās. Šim mērķim paredzēts izveidot īpašu pārvaldības modeli, tostarp valdībā paredzot īpašo uzdevumu ministra amatu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.
Jauno valdību veidos AS un Nacionālā apvienība, kurām kopā Saeimā ir 51 balss. Kulbergs sola, ka valdības galvenās prioritātes būs ekonomikas izaugsmes veicināšana, valsts pārvaldes efektivizācija, drošības stiprināšana un lēmumu pieņemšanas paātrināšana.
Līdzās politiski deleģētiem ministriem jaunajā valdībā plānots iesaistīt arī vairākus bezpartijiskus profesionāļus. Par finanšu ministra kandidātu izvirzīts bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis, par veselības ministra kandidātu - uzņēmuma "Amber Beverage Group" valdes loceklis Normunds Staņēvičs, bet ārlietu ministra amatam izraudzīts Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Ģirts Jaunzems.
Plānots, ka par jaunās valdības apstiprināšanu Saeima lems jau šodien.
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Ministru prezidenta amatam izvirzītais Andris Kulbergs (AS) otrdien, iepazīstinot ar jaunās valdības sastāvu un prioritātēm, paziņoja, ka viens no pirmajiem jaunās valdības uzdevumiem būs Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) reorganizācija, bet līdz tās pabeigšanai nozares politisko pārraudzību varētu uzņemties pats valdības vadītājs, vai kāds no jaunās valdības ministriem.
Lēmumu par to, kurš uzņemsies KEM politisko vadību, pieņems pēc tam, kad Saeima apstiprinās jauno valdību.
Preses konferencē Kulbergs uzsvēra, ka KEM liktenis vēl tiek vērtēts kopā ar ministrijas vadību un Valsts kanceleju, taču viņa ieskatā ministrija savulaik izveidota mākslīgi, līdz ar to nepieciešams izvērtēt tās funkciju sadalījumu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka iecere nav saistīta ar neapmierinātību ar ministrijas darbu.
"Klimata un enerģētikas ministrija ir laba ministrija kā tāda. Es ļoti augstu vērtēju gan valsts sekretāres darbu, gan viņas savāktās komandas darbu," sacīja politiķis, piebilstot, ka tiek meklēts labākais risinājums, kā pārņemt un sadalīt ministrijas funkcijas.
Pēc Kulberga paustā, izmaiņas saistītas arī ar ieceri samazināt valsts pārvaldes aparātu un pārskatīt funkcijas visā valsts pārvaldē. Viņš norādīja, ka jaunā valdība plāno veikt visaptverošu funkciju auditu, izvērtējot, kuras funkcijas saglabājamas, kuras maināmas un kuras iespējams likvidēt, kā arī plašāk ieviest mākslīgā intelekta risinājumus valsts pārvaldē.
Kulbergs arī norādīja, ka valdība plāno centralizēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldību, jo līdzšinējā pieeja radījusi problēmas visās ministrijās. Šim mērķim paredzēts izveidot īpašu pārvaldības modeli, tostarp valdībā paredzot īpašo uzdevumu ministra amatu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.
Jauno valdību veidos AS un Nacionālā apvienība, kurām kopā Saeimā ir 51 balss. Kulbergs sola, ka valdības galvenās prioritātes būs ekonomikas izaugsmes veicināšana, valsts pārvaldes efektivizācija, drošības stiprināšana un lēmumu pieņemšanas paātrināšana.
Līdzās politiski deleģētiem ministriem jaunajā valdībā plānots iesaistīt arī vairākus bezpartijiskus profesionāļus. Par finanšu ministra kandidātu izvirzīts bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis, par veselības ministra kandidātu - uzņēmuma "Amber Beverage Group" valdes loceklis Normunds Staņēvičs, bet ārlietu ministra amatam izraudzīts Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Ģirts Jaunzems.
Plānots, ka par jaunās valdības apstiprināšanu Saeima lems jau šodien.
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