Radio ētera personībām darbs ir gan medusmaize, gan izaicinājums. Viena no pieredzējušajām radio personībām Latvijā ir Agnese Vasermane, kura daudzus gadus strādājusi Latvijas Radio Ziņu dienestā, bet nu jau vairākus gadus strādā radio "SWH" gan Ziņu dienestā, gan kā raidījumu vadītāja. Viņai piemīt stresa noturība, jo darbs Ziņu dienestā prasa ātru reakciju un nosvērtību. Viņasprāt, lai cik paradoksāli izklausītos, bet palīdz nomierināties arī pašas balss. Sarunā ar radio personību Agnesi Vasermani par darbu Ziņu dienestā, stresa noturību, ētera maģiju un raidījuma "Kiberpēdas" vadīšanu.?
Kādā īsā radio intervijā minēji, cik dažādi un reizēm stereotipiski priekšstati cilvēkiem ir par ziņu žurnālistu darbu. Kas ir tie stereotipi, kurus tu visbiežāk esi dzirdējusi?
Droši vien par to, ka tas ir ļoti relaksēti, jo cik tad ilgi ēterā tu parādies! Atkarīgs no cilvēka, bet ziņu žurnālista darbā īsti nevar atslābt – tās ir arī brīvdienas, vēli vakari, agri rīti un svētku dienas. Iespējams, ka pirms ētera esi stundām gatavojies, slīpējis tekstus, bet tieši, pirms sper soli studijā, pasaulē notiek kaut kas tāds, ka nākas pilnīgi visu mainīt. Arī tagad, atrodoties Radio SWH ētera studijā ar izdrukātām ziņu lapām, datorā ir vaļā lielākie ziņu mediji dažādās valodās, sekojot līdzi notiekošajam. Turklāt ziņās informācija ir ļoti blīva – piecās minūtēs tiek pateikts ļoti daudz. Tāpat tas ir nemitīgs darbs ar valodu, teksti nereti ir jāizrediģē neiespējamā ātrumā. Taču man patīk tiešā ētera stress un apziņa, ka, lai vai kas, es tikšu galā!
Agnese Vasermane: Sarunātais cilvēks var nepacelt klausuli, korespondents var nepaspēt sagatavot ierakstu, kam tūdaļ ēterā jāskan, var saniķoties tehnika, arī emocionāli visādas lietas, kam jāstāv pāri. Milzīgs menedžments, bet tu studijā – ārēji mierīga un pārliecinoša.
Vai šo biezo ādu tu esi uzaudzējusi laika gaitā vai arī tas tev nāk no dabas?