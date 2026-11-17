Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) paziņojusi, ka Krievijas U-20 izlase pasaules junioru čempionātā Kanādā nepiedalīsies.
Pieraksties savā profilā ar e-pastu vai sociālo mediju profilu. Man vēl nav Lasi.lv profila. REĢISTRĒTIES ŠEIT.
Izveidojiet profilu, lai varētu veikt abonēšanu un piekļūt abonementiem. Man jau ir Lasi.lv profils.
Ar šo apliecinu, ka esmu lietošanas noteikumus izlasījis, sapratis un tiem piekrītu. Portāla LASI.LV lietošanas noteikumi šeit.
Es piekrītu, ka AS "Latvijas Mediji" izmanto manus personas datus, lai nosūtītu man adresētus mārketinga piedāvājumus.
Piekrītu reizi nedēļā saņemt "LASI.LV" redaktora sagatavotu interesantāko rakstu vēstkopu uz manis iesniegto e-pasta adresi.
Piekrītu reizi nedēļā saņemt "LASI.LV" redaktora sagatavotu interesantāko rakstu vēstkopu par Medību tematiku uz manis iesniegto e-pasta adresi.
Piekrītu reizi nedēļā saņemt "LASI.LV" redaktora sagatavotu interesantāko rakstu vēstkopu par Dārzs un Daba tematiku uz manis iesniegto e-pasta adresi.
Uz jūsu norādīto e-pasta adresi %email%, tika nosūtīts apstiprinājuma kods.
Lūdzi ievadiet saņemto kodu, lai apstiprinātu e-pasta adresi.Mirkli pacietības, lūdzu. Visbiežāk šis kods jums atnāks uz e-pastu uzreiz, tomēr var būt gadījumi, kad tas aizņem vairākas minūtes.
Lūdzu pārbaudiet e-pastu un pārliecinieties, ka ierakstījāt kodu pareizi.Nepieciešamības gadījumā pieprasiet jaunu kodu.
Ja esat aizmirsis savu Lasi.lv paroli, varat izmantot šo funkcionalitāti, lai to atgūtu.
Ievadiet jauno paroli un jauno paroli atkārtoti.