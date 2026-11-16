Gāzes cenas strauji kāpj — vai šoziem gaidāmi šokējoši apkures rēķini?

Kā vēsta 360TV Ziņas, dabasgāzes cena Eiropas biržā atkal tuvojas 100 eiro par megavatstundu, bet gāzes krājumi Eiropā sasnieguši sešu gadu zemāko līmeni. Lai gan Latvijai gāzes pietikšot arī bargā ziemā, eksperti brīdina par apkures rēķinu pieaugumu. Vai iespējama arī 2022. gada rekordcenu atkārtošanās?
Kopš gada sākuma dabasgāzes cena Eiropas biržā ir trīskāršojusies, lai gan joprojām ir trīsarpus reizes zemāka nekā 2022. gada krīzes rekorda laikā. Cenu kāpumu un resursu pieejamību saasina militārie konflikti, sīva Eiropas konkurence ar Āzijas pircējiem par pieejamajiem apjomiem, kā arī neierasti tukšās krātuves pirms ziemas sezonas.
"Ja skatāmies uz Eiropas kopējo krātuvju piepildījumu, tad tie šobrīd ir sešu gadu zemākajā līmenī, ja salīdzina oktobra apjomus, un tie ir aptuveni 72-75% no kapacitātes. Arī Latvijā patiesībā ir nedaudz virs puses no kopējās tehniskās ietilpības Inčukalna krātuvē piepildījuma, kas arī ir salīdzinoši zems līmenis," norāda bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis.
Neraugoties uz zemajiem krājumiem un bažām par bargas ziemas ietekmi, fizisks gāzes trūkums Latviju šoziem neapdraud.
"Fiziski šis apjoms mums ļauj pārdzīvot sekmīgi gan ārkārtīgi aukstu janvāri, gan arī ārkārtīgi aukstu februāri. Eiropā pilnīgi noteikti situācija var atšķirties katrā valstī," uzsver Klimata un enerģētikas ministrijas Enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis.
Tomēr par lētu gāzi, visticamāk, jāaizmirst vismaz līdz brīdim, kad atrisināsies konflikts Tuvajos Austrumos. Daļu patērētāju no tūlītēja cenu šoka pasargā fiksētās cenas līgumi.
"Svarīgi saprast, ka biržas cenu svārstības nenozīmē automātisku cenu pieaugumu visiem patērētājiem. Klientiem ar fiksētas cenas līgumiem dabasgāzes cena līguma darbības laikā nemainās, savukārt klientiem ar biržas cenai piesaistītiem līgumiem tā var svārstīties. AS "Latvijas Gāze" ir savlaicīgi nodrošinājusi nepieciešamos dabasgāzes apjomus, lai izpildītu piegādes saistības pret saviem klientiem — gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem," skaidro AS "Latvijas Gāze" valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis.
Pat ja atsevišķus lietotājus pagaidām sargā noslēgtie līgumi, kopējās tendences enerģijas tirgū optimismu nevieš — dārgāka gāze un elektrība neizbēgami atspoguļosies mājsaimniecību maksājumos.
"Droši vien, ka tas galvenais secinājums ir, ka apkures rēķini šogad visiem būs lielāki. Tie, kas izmanto dabasgāzi kā apkuri, arī tiem, kam elektroenerģija ir apkures nodrošinātājs," rezumē K. Purgailis.
Klimata un enerģētikas ministrijā norāda, ka jau apstiprinātie apkures tarifu kāpumi atspoguļo tikai iepriekšējo mēnešu sadārdzinājumu, un galvenais uzdevums šoziem būs nosargāt, lai tarifi nebūtu jāceļ atkārtoti.
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Kā vēsta 360TV Ziņas, dabasgāzes cena Eiropas biržā atkal tuvojas 100 eiro par megavatstundu, bet gāzes krājumi Eiropā sasnieguši sešu gadu zemāko līmeni. Lai gan Latvijai gāzes pietikšot arī bargā ziemā, eksperti brīdina par apkures rēķinu pieaugumu. Vai iespējama arī 2022. gada rekordcenu atkārtošanās?
Kopš gada sākuma dabasgāzes cena Eiropas biržā ir trīskāršojusies, lai gan joprojām ir trīsarpus reizes zemāka nekā 2022. gada krīzes rekorda laikā. Cenu kāpumu un resursu pieejamību saasina militārie konflikti, sīva Eiropas konkurence ar Āzijas pircējiem par pieejamajiem apjomiem, kā arī neierasti tukšās krātuves pirms ziemas sezonas.
"Ja skatāmies uz Eiropas kopējo krātuvju piepildījumu, tad tie šobrīd ir sešu gadu zemākajā līmenī, ja salīdzina oktobra apjomus, un tie ir aptuveni 72-75% no kapacitātes. Arī Latvijā patiesībā ir nedaudz virs puses no kopējās tehniskās ietilpības Inčukalna krātuvē piepildījuma, kas arī ir salīdzinoši zems līmenis," norāda bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis.
Neraugoties uz zemajiem krājumiem un bažām par bargas ziemas ietekmi, fizisks gāzes trūkums Latviju šoziem neapdraud.
"Fiziski šis apjoms mums ļauj pārdzīvot sekmīgi gan ārkārtīgi aukstu janvāri, gan arī ārkārtīgi aukstu februāri. Eiropā pilnīgi noteikti situācija var atšķirties katrā valstī," uzsver Klimata un enerģētikas ministrijas Enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis.
Tomēr par lētu gāzi, visticamāk, jāaizmirst vismaz līdz brīdim, kad atrisināsies konflikts Tuvajos Austrumos. Daļu patērētāju no tūlītēja cenu šoka pasargā fiksētās cenas līgumi.
"Svarīgi saprast, ka biržas cenu svārstības nenozīmē automātisku cenu pieaugumu visiem patērētājiem. Klientiem ar fiksētas cenas līgumiem dabasgāzes cena līguma darbības laikā nemainās, savukārt klientiem ar biržas cenai piesaistītiem līgumiem tā var svārstīties. AS "Latvijas Gāze" ir savlaicīgi nodrošinājusi nepieciešamos dabasgāzes apjomus, lai izpildītu piegādes saistības pret saviem klientiem — gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem," skaidro AS "Latvijas Gāze" valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis.
Pat ja atsevišķus lietotājus pagaidām sargā noslēgtie līgumi, kopējās tendences enerģijas tirgū optimismu nevieš — dārgāka gāze un elektrība neizbēgami atspoguļosies mājsaimniecību maksājumos.
"Droši vien, ka tas galvenais secinājums ir, ka apkures rēķini šogad visiem būs lielāki. Tie, kas izmanto dabasgāzi kā apkuri, arī tiem, kam elektroenerģija ir apkures nodrošinātājs," rezumē K. Purgailis.
Klimata un enerģētikas ministrijā norāda, ka jau apstiprinātie apkures tarifu kāpumi atspoguļo tikai iepriekšējo mēnešu sadārdzinājumu, un galvenais uzdevums šoziem būs nosargāt, lai tarifi nebūtu jāceļ atkārtoti.
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