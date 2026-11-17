"Sabiedrība par atklātību — Delna" ("Delna") aicina Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka amata kandidātu Jāni Rozi pirms Saeimas balsojuma iepazīstināt sabiedrību ar savu redzējumu par biroja attīstību, informē organizācijā.
"Delna" norāda, ka sabiedrībai ir tiesības vēl pirms Saeimas lēmuma uzzināt kandidāta nostāju par KNAB darba prioritātēm un nepieciešamajām pārmaiņām.
Pēc organizācijas domām, kandidātam būtu jāizskaidro, kā viņš vērtē biroja līdzšinējo darbu un kā plāno uzlabot korupcijas apkarošanas efektivitāti.
Lai gan Roze desmit gadus ieņem KNAB priekšnieka vietnieka amatu, plašākai sabiedrībai viņš ir maz pazīstams, teikts paziņojumā.
"Delna" arī norādīja, ka viena no KNAB problēmām pēdējos gados bijusi iestādes noslēgtība un nepietiekama komunikācija ar sabiedrību. Organizācija uzskata, ka biroja prioritātes un darba rezultātus iespējams skaidrot, neizpaužot izmeklēšanas noslēpumu.
Šajā jautājumā "Delna" pievienojas ģenerālprokurora Armīna Meistera paustajam, ka nākamajam KNAB priekšniekam jādemonstrē skaidrs stratēģiskais redzējums un konkrēts plāns biroja darba stagnācijas pārvarēšanai. Ģenerālprokurors pēc konkursa noslēguma norādīja, ka neviens no pretendentiem viņu nav pārliecinājis un aicināja atlases komisiju nevirzīt nevienu kandidātu.
Savukārt "Delna" pēc konkursa noslēguma plāno iesniegt priekšlikumus KNAB priekšnieka atlases kārtības pilnveidošanai, tostarp paredzot vadības kompetenču izvērtēšanu, piesaistot profesionālu personāla atlases uzņēmumu.
Valsts kancelejā pagājušajā nedēļas nogalē informēja, ka KNAB priekšnieka amata konkursa komisija nolēmusi ieteikt šim amatam virzīt Rozi. Par viņa apstiprināšanu vēl jālemj valdībai un Saeimai.
LETA arhīvs liecina, ka Roze 2014. gadā kļuva par KNAB Iekšējās drošības nodaļas vadītāju. Viņam šo amatu piedāvāja toreizējais KNAB priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks. Roze 2016. gada vasarā pārcelts Streļčenoka vietnieka korupcijas apkarošanas jautājumos amatā.
Pirms karjeras KNAB Roze strādāja Drošības policijā (Valsts drošības dienestā).
Līdzšinējais KNAB priekšnieks Jēkabs Straume augusta sākumā pirms termiņa beigām negaidīti un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Straume pirmo reizi KNAB priekšnieka amatā stājās 2017. gada jūnijā, bet 2022. gadā viņš tika pārvēlēts uz vēl vienu piecu gadu termiņu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
"Sabiedrība par atklātību — Delna" ("Delna") aicina Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieka amata kandidātu Jāni Rozi pirms Saeimas balsojuma iepazīstināt sabiedrību ar savu redzējumu par biroja attīstību, informē organizācijā.
"Delna" norāda, ka sabiedrībai ir tiesības vēl pirms Saeimas lēmuma uzzināt kandidāta nostāju par KNAB darba prioritātēm un nepieciešamajām pārmaiņām.
Pēc organizācijas domām, kandidātam būtu jāizskaidro, kā viņš vērtē biroja līdzšinējo darbu un kā plāno uzlabot korupcijas apkarošanas efektivitāti.
Lai gan Roze desmit gadus ieņem KNAB priekšnieka vietnieka amatu, plašākai sabiedrībai viņš ir maz pazīstams, teikts paziņojumā.
"Delna" arī norādīja, ka viena no KNAB problēmām pēdējos gados bijusi iestādes noslēgtība un nepietiekama komunikācija ar sabiedrību. Organizācija uzskata, ka biroja prioritātes un darba rezultātus iespējams skaidrot, neizpaužot izmeklēšanas noslēpumu.
Šajā jautājumā "Delna" pievienojas ģenerālprokurora Armīna Meistera paustajam, ka nākamajam KNAB priekšniekam jādemonstrē skaidrs stratēģiskais redzējums un konkrēts plāns biroja darba stagnācijas pārvarēšanai. Ģenerālprokurors pēc konkursa noslēguma norādīja, ka neviens no pretendentiem viņu nav pārliecinājis un aicināja atlases komisiju nevirzīt nevienu kandidātu.
Savukārt "Delna" pēc konkursa noslēguma plāno iesniegt priekšlikumus KNAB priekšnieka atlases kārtības pilnveidošanai, tostarp paredzot vadības kompetenču izvērtēšanu, piesaistot profesionālu personāla atlases uzņēmumu.
Valsts kancelejā pagājušajā nedēļas nogalē informēja, ka KNAB priekšnieka amata konkursa komisija nolēmusi ieteikt šim amatam virzīt Rozi. Par viņa apstiprināšanu vēl jālemj valdībai un Saeimai.
LETA arhīvs liecina, ka Roze 2014. gadā kļuva par KNAB Iekšējās drošības nodaļas vadītāju. Viņam šo amatu piedāvāja toreizējais KNAB priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks. Roze 2016. gada vasarā pārcelts Streļčenoka vietnieka korupcijas apkarošanas jautājumos amatā.
Pirms karjeras KNAB Roze strādāja Drošības policijā (Valsts drošības dienestā).
Līdzšinējais KNAB priekšnieks Jēkabs Straume augusta sākumā pirms termiņa beigām negaidīti un bez skaidrojumiem devās izdienas pensijā. Straume pirmo reizi KNAB priekšnieka amatā stājās 2017. gada jūnijā, bet 2022. gadā viņš tika pārvēlēts uz vēl vienu piecu gadu termiņu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu