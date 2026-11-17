Pēc skaļā šķiršanās skandāla, kura laikā Niks Endziņš bija uzaicinājis mūziķi Andri Kiviču nodziedāt Sindijai atvadu dziesmu, izskanēja runas, ka mākslinieks tā arī nav saņēmis solīto 1000 eiro honorāru. 360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" šis jautājums atkal nonācis sarunas centrā.
Telefonsarunā ar ieslodzījumā esošo Niku Endziņu Sindija atklāj, ka Kivičs tomēr esot saņēmis savu atlīdzību. Viņa stāsta, ka pati šo informāciju pamanījusi kādā mūziķa komentārā sociālajos medijos, kur viņš apstiprinājis, ka honorārs — 1000 eiro — ir samaksāts.
Pēc šīs tēmas noskaidrošanas saruna atgriežas pie abu attiecībām. Sindija atzīst, ka telefonsarunas ar Niku viņai ir īpaši svarīgas, jo palīdz saglabāt tuvības sajūtu, neraugoties uz attālumu un ieslodzījuma apstākļiem.
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Pēc skaļā šķiršanās skandāla, kura laikā Niks Endziņš bija uzaicinājis mūziķi Andri Kiviču nodziedāt Sindijai atvadu dziesmu, izskanēja runas, ka mākslinieks tā arī nav saņēmis solīto 1000 eiro honorāru. 360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" šis jautājums atkal nonācis sarunas centrā.
Telefonsarunā ar ieslodzījumā esošo Niku Endziņu Sindija atklāj, ka Kivičs tomēr esot saņēmis savu atlīdzību. Viņa stāsta, ka pati šo informāciju pamanījusi kādā mūziķa komentārā sociālajos medijos, kur viņš apstiprinājis, ka honorārs — 1000 eiro — ir samaksāts.
Pēc šīs tēmas noskaidrošanas saruna atgriežas pie abu attiecībām. Sindija atzīst, ka telefonsarunas ar Niku viņai ir īpaši svarīgas, jo palīdz saglabāt tuvības sajūtu, neraugoties uz attālumu un ieslodzījuma apstākļiem.
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