NA Saeimā pretendē uz Tautsaimniecības, Ārlietu un Juridiskās komisijas vadību

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vadību uzticēs Nacionālajai apvienībai (NA), tomēr tā vēlētos vadīt arī Ārlietu komisiju un Juridisko komisiju, savukārt pa komisijai tiek solīts arī opozīcijas partijām "Latvija pirmajā vietā" (LPV), "Progresīvie" un "Jaunā vienotība" (JV), pirmdien izskanēja aģentūras LETA raidierakstā "Kas tas vispār bija?".
NA deputāte Ilze Indriksone apliecināja, ka nedēļas nogalē panākta vienošanās ar "Apvienoto sarakstu" (AS) par to, ka NA pārziņā būs trīs ministrijas — Labklājības, Iekšlietu un Kultūras ministrijas.
Jautāta, vai NA nevēlējās kādu ar ekonomiku saistītu ministriju, Indriksone norādīja, ka apvienībai ir svarīgi šie jautājumi, tādēļ Tautsaimniecības komisijas nokļūšana NA pārziņā ir bijis kompromiss.
Tautsaimniecības komisiju iepriekšējā Saeimā kā pēdējā vadīja JV, kura topošajā koalīcijā nav aicināta.
Indriksone atklāja, ka NA bez Tautsaimniecības komisijas izteikusi vēlmi vadīt vēl divas lielās komisijas — Ārlietu komisiju un Juridisko komisiju. NA uzskata, ka Juridiskajā komisijā valodas jautājumi laikā, kad šo komisiju vadīja JV, esot atstāti novārtā.
Savukārt AS frakcijas vadītājs Māris Kučinskis apliecināja, ka AS Saeimā komisiju vadību grib uzticēt arī opozīcijā atstātajām LPV, "Progresīvajiem" un JV.
Šīm frakcijām 15. Saeimā varētu uzdot vienas komisijas vadību katrai, norādīja Kučinskis. Sarunas par to notiekot gan ar LPV, gan "Progresīvajiem" un JV. Kučinskis gan neatklāja, par kuru komisiju vadību notiek sarunas.
Kučinskis uzsvēra, ka galvenais nosacījums esot — "netaisiet jaunus izdevumus".
Vienlaikus viņš norādīja, ka tās nebūs Aizsardzības komisija un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija, kuras paredzēts atstāt to līdzšinējo vadītāju — AS deputātu Raimonda Bergmaņa un Aivas Vīksnas — pārziņā.
Kučinskis arī atzina, ka AS šobrīd neuzstāj uz iepriekš izskenējušo iespējamo Veselības un Labklājības ministriju apvienošanu.
AS un NA ir vienojušās par sadarbību jaunās valdības veidošanā un atbildības jomām, svētdien paziņoja nākamās valdības Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS). NA tika aicināta izvirzīt kandidātus ministru amatiem iekšlietu, labklājības un kultūras jomās.
Kulbergs norādījis, ka aizsardzības ministrs Raivis Melnis piekritis turpināt darbu. Tāpat darbu turpinās iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA). Savukārt par pārējiem ministriem pirmdien turpināsies sarunas ar NA.
Kulberga vērtējumā, AS un NA koalīcija var nodrošināt ātru un vienotu lēmumu pieņemšanu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka nelielais balsu pārsvars Saeimā prasīs stingru koalīcijas frakciju disciplīnu un ciešu sadarbību ar citu frakciju deputātiem.
Viņš iecerējis veidot ciešāku sadarbību ar opozīciju, tostarp regulāri tikties ar opozīcijas partijām, vēlams reizi mēnesī, lai atbildētu uz jautājumiem un uzklausītu idejas un priekšlikumus. Kulberga ieskatā opozīcijai jāuztic amati Saeimas komisijās un tās priekšlikumi jāvērtē pēc būtības.
AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā būtu 51 deputāta balss. Atbalstu šādam modelim iepriekš solījis arī "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderis Ainārs Šlesers, lai gan piektdien viņš norādīja, ka atsevišķu ministru dalība valdībā varētu sarežģīt partijas atbalstu topošajai koalīcijai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vadību uzticēs Nacionālajai apvienībai (NA), tomēr tā vēlētos vadīt arī Ārlietu komisiju un Juridisko komisiju, savukārt pa komisijai tiek solīts arī opozīcijas partijām "Latvija pirmajā vietā" (LPV), "Progresīvie" un "Jaunā vienotība" (JV), pirmdien izskanēja aģentūras LETA raidierakstā "Kas tas vispār bija?".
NA deputāte Ilze Indriksone apliecināja, ka nedēļas nogalē panākta vienošanās ar "Apvienoto sarakstu" (AS) par to, ka NA pārziņā būs trīs ministrijas — Labklājības, Iekšlietu un Kultūras ministrijas.
Jautāta, vai NA nevēlējās kādu ar ekonomiku saistītu ministriju, Indriksone norādīja, ka apvienībai ir svarīgi šie jautājumi, tādēļ Tautsaimniecības komisijas nokļūšana NA pārziņā ir bijis kompromiss.
Tautsaimniecības komisiju iepriekšējā Saeimā kā pēdējā vadīja JV, kura topošajā koalīcijā nav aicināta.
Indriksone atklāja, ka NA bez Tautsaimniecības komisijas izteikusi vēlmi vadīt vēl divas lielās komisijas — Ārlietu komisiju un Juridisko komisiju. NA uzskata, ka Juridiskajā komisijā valodas jautājumi laikā, kad šo komisiju vadīja JV, esot atstāti novārtā.
Savukārt AS frakcijas vadītājs Māris Kučinskis apliecināja, ka AS Saeimā komisiju vadību grib uzticēt arī opozīcijā atstātajām LPV, "Progresīvajiem" un JV.
Šīm frakcijām 15. Saeimā varētu uzdot vienas komisijas vadību katrai, norādīja Kučinskis. Sarunas par to notiekot gan ar LPV, gan "Progresīvajiem" un JV. Kučinskis gan neatklāja, par kuru komisiju vadību notiek sarunas.
Kučinskis uzsvēra, ka galvenais nosacījums esot — "netaisiet jaunus izdevumus".
Vienlaikus viņš norādīja, ka tās nebūs Aizsardzības komisija un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija, kuras paredzēts atstāt to līdzšinējo vadītāju — AS deputātu Raimonda Bergmaņa un Aivas Vīksnas — pārziņā.
Kučinskis arī atzina, ka AS šobrīd neuzstāj uz iepriekš izskenējušo iespējamo Veselības un Labklājības ministriju apvienošanu.
AS un NA ir vienojušās par sadarbību jaunās valdības veidošanā un atbildības jomām, svētdien paziņoja nākamās valdības Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS). NA tika aicināta izvirzīt kandidātus ministru amatiem iekšlietu, labklājības un kultūras jomās.
Kulbergs norādījis, ka aizsardzības ministrs Raivis Melnis piekritis turpināt darbu. Tāpat darbu turpinās iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA). Savukārt par pārējiem ministriem pirmdien turpināsies sarunas ar NA.
Kulberga vērtējumā, AS un NA koalīcija var nodrošināt ātru un vienotu lēmumu pieņemšanu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka nelielais balsu pārsvars Saeimā prasīs stingru koalīcijas frakciju disciplīnu un ciešu sadarbību ar citu frakciju deputātiem.
Viņš iecerējis veidot ciešāku sadarbību ar opozīciju, tostarp regulāri tikties ar opozīcijas partijām, vēlams reizi mēnesī, lai atbildētu uz jautājumiem un uzklausītu idejas un priekšlikumus. Kulberga ieskatā opozīcijai jāuztic amati Saeimas komisijās un tās priekšlikumi jāvērtē pēc būtības.
AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā būtu 51 deputāta balss. Atbalstu šādam modelim iepriekš solījis arī "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līderis Ainārs Šlesers, lai gan piektdien viņš norādīja, ka atsevišķu ministru dalība valdībā varētu sarežģīt partijas atbalstu topošajai koalīcijai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu