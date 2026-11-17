Aizejošā ārlietu ministre Baiba Braže noslēgusi laulību līgumu ar vīru, bijušo Nīderlandes diplomātu Tjako Teo van den Hūtu, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Šomēnes reģistrētajā līgumā paredzēta visas mantas šķirtība.
Braže diplomāta karjeras laikā ir bijusi vēstniece Nīderlandē.
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Aizejošā ārlietu ministre Baiba Braže noslēgusi laulību līgumu ar vīru, bijušo Nīderlandes diplomātu Tjako Teo van den Hūtu, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Šomēnes reģistrētajā līgumā paredzēta visas mantas šķirtība.
Braže diplomāta karjeras laikā ir bijusi vēstniece Nīderlandē.
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
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