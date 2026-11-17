Pirmdien, 16. novembrī, Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs ("Progresīvie") kopā ar pašvaldības uzņēmuma "Rīgas meži" pārstāvjiem un Rīgas Skolēnu pils folkloras kopas "Kokle" dalībniekiem izraudzījās galvenās Ziemassvētku egles. Šogad tās atrastas "Rīgas mežu" Tīreļu mežniecībā, netālu no Skujniekiem, Ķekavas novadā. Bērnu balsojumā izraudzītās meža skaistules svētku laikā rotās Doma laukumu un Rātslaukumu, informē Rīgas domē.
Rīgas galvenajām Ziemassvētku eglēm jābūt īpašām — stalti izaugušām, kuplām un proporcionālām, ar simetrisku, vienmērīgu vainagu un izteiksmīgu galotni. Tieši šādas egles šogad izdevies atrast Tīreļu mežniecībā. Tās izceļas ar veselīgu, zaļu skuju rotu, spēcīgiem zariem un dabiski skaistu formu, kas ļaus eglēm kļūt par iespaidīgu svētku rotu Rīgas centrālajos laukumos. Abas egles ir vienaudzes — 25 gadus vecas un 13 metru smuidras.
"Galvaspilsētas galvenās Ziemassvētku egles izvēle nav vienkāršs uzdevums. Mežā skaistu egļu ir daudz, taču atrast tādu, kas būtu vienlīdz kupla un skaista no visām pusēm, ar proporcionālu vainagu, spēcīgiem zariem un izteiksmīgu galotni, ir īsts izaicinājums. Eglei jābūt ne tikai iespaidīgai, bet arī piemērotai svētku rotājumiem un pilsētas laukumu plašumam. Prieks, ka arī šogad mūsu mežos atrastas Rīgas cienīgas egles, kas priecēs gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus," uzsver "Rīgas mežu" valdes priekšsēdētāja Anita Skudra.
Egļu izraudzīšanās pasākumam īpašu svētku noskaņu piešķīra Rīgas Skolēnu pils folkloras kopas "Kokle" dalībnieki vadītājas Dinas Liepas vadībā. Viņu klātbūtne simboliski ievadīja Ziemassvētku gaidīšanas laiku, kurā īpaša vieta ir latviešu tradīcijām, kopā būšanai un saiknei ar dabu. Bērni azartiski balsoja par savu favorīti, un no piecām zaļsvārcēm ar pārliecinošu balsu vairākumu tika izraudzītas divas īpaši raženas, ar kupliem zariem, lai šogad rotātu Rīgas centru.
Abas egles tuvākajā laikā plānots nogādāt galvaspilsētā, kur tās tiks uzstādītas un izrotātas, lai kļūtu par galvenajiem Ziemassvētku simboliem Doma laukumā un Rātslaukumā. Egli Rātslaukumā paredzēts iedegt Pirmajā adventē, 29. novembrī.
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Pirmdien, 16. novembrī, Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs ("Progresīvie") kopā ar pašvaldības uzņēmuma "Rīgas meži" pārstāvjiem un Rīgas Skolēnu pils folkloras kopas "Kokle" dalībniekiem izraudzījās galvenās Ziemassvētku egles. Šogad tās atrastas "Rīgas mežu" Tīreļu mežniecībā, netālu no Skujniekiem, Ķekavas novadā. Bērnu balsojumā izraudzītās meža skaistules svētku laikā rotās Doma laukumu un Rātslaukumu, informē Rīgas domē.
Rīgas galvenajām Ziemassvētku eglēm jābūt īpašām — stalti izaugušām, kuplām un proporcionālām, ar simetrisku, vienmērīgu vainagu un izteiksmīgu galotni. Tieši šādas egles šogad izdevies atrast Tīreļu mežniecībā. Tās izceļas ar veselīgu, zaļu skuju rotu, spēcīgiem zariem un dabiski skaistu formu, kas ļaus eglēm kļūt par iespaidīgu svētku rotu Rīgas centrālajos laukumos. Abas egles ir vienaudzes — 25 gadus vecas un 13 metru smuidras.
"Galvaspilsētas galvenās Ziemassvētku egles izvēle nav vienkāršs uzdevums. Mežā skaistu egļu ir daudz, taču atrast tādu, kas būtu vienlīdz kupla un skaista no visām pusēm, ar proporcionālu vainagu, spēcīgiem zariem un izteiksmīgu galotni, ir īsts izaicinājums. Eglei jābūt ne tikai iespaidīgai, bet arī piemērotai svētku rotājumiem un pilsētas laukumu plašumam. Prieks, ka arī šogad mūsu mežos atrastas Rīgas cienīgas egles, kas priecēs gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus," uzsver "Rīgas mežu" valdes priekšsēdētāja Anita Skudra.
Egļu izraudzīšanās pasākumam īpašu svētku noskaņu piešķīra Rīgas Skolēnu pils folkloras kopas "Kokle" dalībnieki vadītājas Dinas Liepas vadībā. Viņu klātbūtne simboliski ievadīja Ziemassvētku gaidīšanas laiku, kurā īpaša vieta ir latviešu tradīcijām, kopā būšanai un saiknei ar dabu. Bērni azartiski balsoja par savu favorīti, un no piecām zaļsvārcēm ar pārliecinošu balsu vairākumu tika izraudzītas divas īpaši raženas, ar kupliem zariem, lai šogad rotātu Rīgas centru.
Abas egles tuvākajā laikā plānots nogādāt galvaspilsētā, kur tās tiks uzstādītas un izrotātas, lai kļūtu par galvenajiem Ziemassvētku simboliem Doma laukumā un Rātslaukumā. Egli Rātslaukumā paredzēts iedegt Pirmajā adventē, 29. novembrī.
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