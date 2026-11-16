NA ministru amatiem virza Dombravu, Puntuli un Indriksoni

Nacionālā apvienība (NA) ministru amatiem jaunajā valdībā lēmusi virzīt Jāni Dombravu iekšlietu ministra amatam, Nauri Puntuli kultūras ministra amatam un Ilzi Indriksoni labklājības ministres amatam, pirmdien pēc NA valdes sēdes žurnālistiem teica NA vadītāja Indriksone.
Dombrava jau patlaban premjera Andra Kulberga (AS) valdībā ieņem iekšlietu ministra amatu, Puntulis — kultūras ministra, bet Indriksone — izglītības un zinātnes ministres amatu.
Indriksone norādīja, ka NA pieņēmusi topošā Ministru prezidenta Kulberga piedāvājumu par nozaru sadalījumu un nominējusi ministru amatu kandidātus, kuri saņems premjera misiju vēstules un dosies uz sarunām par attiecīgajās nozarēs veicamajiem uzdevumiem.
Vienlaikus politiskais spēks turpinās darbu pie valdības deklarācijas, kurā vēl esot daudz darāmā. Galīgā lēmuma pieņemšanai NA nepieciešams zināt pilnu Ministru kabineta sastāvu un visu Saeimas komisiju vadītājus, lai vērtētu turpmāko sadarbību.
Viņa sacīja, ka NA ministru kandidātu izvēle nav bijusi grūta, taču daudz pārrunāti iespējamie uzdevumi un pārmaiņas, ko varētu vēlēties premjers. Indriksone atzina, ka situācija nav vienkārša un tiek sagaidītas pārmaiņas, arī funkciju un uzdevumu sakārtošana.
Politiķe norādīja, ka iepriekš izskanējusī iecere gada laikā likvidēt Labklājības ministriju patlaban ir atlikta un tas netiks darīts.
Viņas ieskatā, reformām jābūt pārdomātām, ar skaidru mērķi un jēgu, lai vēlāk nenāktos pieņemtos lēmumus mainīt. Vispirms nepieciešams skaidrs plāns un redzējums, pēc kura iespējams veikt pārmaiņas gan uzdevumos, gan funkcijās.
Jautāta par valdības apstiprināšanas datumu, Indriksone aicināja prognozes prasīt "Apvienotajam sarakstam" (AS). Viņa uzsvēra, ka vēl daudz darāmā pie valdības deklarācijas projekta un sadarbības līguma.
Tāpat vēl jānotiek ministru amatu kandidātu sarunām par veicamajiem darbiem un misiju vēstulēm. "Tas nav izdarāms vienā dienā vai vienā naktī," sacīja Indriksone, komentējot, vai balsojums par jauno valdību varētu būt otrdien.
NA plānots uzticēt arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vadību.
Tāpat NA vēlas vadīt Saeimas Ārlietu komisiju un Juridisko komisiju. Aģentūrai LETA neoficiāli zināms, ka Tautsaimniecības komisijas vadītāja amatam virzīs esošo klimata un enerģētikas ministru Jāni Vitenbergu, bet Ārlietu komisijas - Jāni Grasbergu. Kā liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, Grasbergs iekļūs Saeimā, par ministru kļūstot Dombravam.
"Apvienotais saraksts" (AS) un NA ir vienojušās par sadarbību jaunās valdības veidošanā un atbildības jomām, svētdien paziņoja nākamās valdības Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS). NA tika aicināta izvirzīt kandidātus ministru amatiem iekšlietu, labklājības un kultūras jomās.
Iecerēts, ka aizsardzības ministra amatu jaunajā valdībā ieņems esošais aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Kulberga vērtējumā AS un NA koalīcija var nodrošināt ātru un vienotu lēmumu pieņemšanu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka nelielais balsu pārsvars Saeimā prasīs stingru koalīcijas frakciju disciplīnu un ciešu sadarbību ar citu frakciju deputātiem.
Viņš iecerējis veidot ciešāku sadarbību ar opozīciju, tostarp regulāri tikties ar opozīcijas partijām, vēlams reizi mēnesī, lai atbildētu uz jautājumiem un uzklausītu idejas un priekšlikumus. Kulberga ieskatā opozīcijai jāuztic amati Saeimas komisijās un tās priekšlikumi jāvērtē pēc būtības.
AS frakcijas vadītājs Māris Kučinskis pirmdien aģentūras LETA raidierakstā "Kas tas vispār bija?" teica, ka AS Saeimā komisiju vadību grib uzticēt arī opozīcijā atstātajām "Latvija pirmajā vietā" (LPV), "Progresīvajiem" un "Jaunajai vienotībai". Viņš gan neatklāja, par kuru komisiju vadību notiek sarunas.
AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā būtu 51 deputāta balss. Atbalstu šādam modelim iepriekš solījis arī LPV līderis Ainārs Šlesers, lai gan piektdien viņš norādīja, ka atsevišķu ministru dalība valdībā varētu sarežģīt partijas atbalstu topošajai koalīcijai.
JV un "Progresīvie" jau paziņojuši, ka neatbalstīs AS un NA valdību.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Nacionālā apvienība (NA) ministru amatiem jaunajā valdībā lēmusi virzīt Jāni Dombravu iekšlietu ministra amatam, Nauri Puntuli kultūras ministra amatam un Ilzi Indriksoni labklājības ministres amatam, pirmdien pēc NA valdes sēdes žurnālistiem teica NA vadītāja Indriksone.
Dombrava jau patlaban premjera Andra Kulberga (AS) valdībā ieņem iekšlietu ministra amatu, Puntulis — kultūras ministra, bet Indriksone — izglītības un zinātnes ministres amatu.
Indriksone norādīja, ka NA pieņēmusi topošā Ministru prezidenta Kulberga piedāvājumu par nozaru sadalījumu un nominējusi ministru amatu kandidātus, kuri saņems premjera misiju vēstules un dosies uz sarunām par attiecīgajās nozarēs veicamajiem uzdevumiem.
Vienlaikus politiskais spēks turpinās darbu pie valdības deklarācijas, kurā vēl esot daudz darāmā. Galīgā lēmuma pieņemšanai NA nepieciešams zināt pilnu Ministru kabineta sastāvu un visu Saeimas komisiju vadītājus, lai vērtētu turpmāko sadarbību.
Viņa sacīja, ka NA ministru kandidātu izvēle nav bijusi grūta, taču daudz pārrunāti iespējamie uzdevumi un pārmaiņas, ko varētu vēlēties premjers. Indriksone atzina, ka situācija nav vienkārša un tiek sagaidītas pārmaiņas, arī funkciju un uzdevumu sakārtošana.
Politiķe norādīja, ka iepriekš izskanējusī iecere gada laikā likvidēt Labklājības ministriju patlaban ir atlikta un tas netiks darīts.
Viņas ieskatā, reformām jābūt pārdomātām, ar skaidru mērķi un jēgu, lai vēlāk nenāktos pieņemtos lēmumus mainīt. Vispirms nepieciešams skaidrs plāns un redzējums, pēc kura iespējams veikt pārmaiņas gan uzdevumos, gan funkcijās.
Jautāta par valdības apstiprināšanas datumu, Indriksone aicināja prognozes prasīt "Apvienotajam sarakstam" (AS). Viņa uzsvēra, ka vēl daudz darāmā pie valdības deklarācijas projekta un sadarbības līguma.
Tāpat vēl jānotiek ministru amatu kandidātu sarunām par veicamajiem darbiem un misiju vēstulēm. "Tas nav izdarāms vienā dienā vai vienā naktī," sacīja Indriksone, komentējot, vai balsojums par jauno valdību varētu būt otrdien.
NA plānots uzticēt arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vadību.
Tāpat NA vēlas vadīt Saeimas Ārlietu komisiju un Juridisko komisiju. Aģentūrai LETA neoficiāli zināms, ka Tautsaimniecības komisijas vadītāja amatam virzīs esošo klimata un enerģētikas ministru Jāni Vitenbergu, bet Ārlietu komisijas - Jāni Grasbergu. Kā liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, Grasbergs iekļūs Saeimā, par ministru kļūstot Dombravam.
"Apvienotais saraksts" (AS) un NA ir vienojušās par sadarbību jaunās valdības veidošanā un atbildības jomām, svētdien paziņoja nākamās valdības Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS). NA tika aicināta izvirzīt kandidātus ministru amatiem iekšlietu, labklājības un kultūras jomās.
Iecerēts, ka aizsardzības ministra amatu jaunajā valdībā ieņems esošais aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Kulberga vērtējumā AS un NA koalīcija var nodrošināt ātru un vienotu lēmumu pieņemšanu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka nelielais balsu pārsvars Saeimā prasīs stingru koalīcijas frakciju disciplīnu un ciešu sadarbību ar citu frakciju deputātiem.
Viņš iecerējis veidot ciešāku sadarbību ar opozīciju, tostarp regulāri tikties ar opozīcijas partijām, vēlams reizi mēnesī, lai atbildētu uz jautājumiem un uzklausītu idejas un priekšlikumus. Kulberga ieskatā opozīcijai jāuztic amati Saeimas komisijās un tās priekšlikumi jāvērtē pēc būtības.
AS frakcijas vadītājs Māris Kučinskis pirmdien aģentūras LETA raidierakstā "Kas tas vispār bija?" teica, ka AS Saeimā komisiju vadību grib uzticēt arī opozīcijā atstātajām "Latvija pirmajā vietā" (LPV), "Progresīvajiem" un "Jaunajai vienotībai". Viņš gan neatklāja, par kuru komisiju vadību notiek sarunas.
AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā būtu 51 deputāta balss. Atbalstu šādam modelim iepriekš solījis arī LPV līderis Ainārs Šlesers, lai gan piektdien viņš norādīja, ka atsevišķu ministru dalība valdībā varētu sarežģīt partijas atbalstu topošajai koalīcijai.
JV un "Progresīvie" jau paziņojuši, ka neatbalstīs AS un NA valdību.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu