Pusgada laikā no bērnudārza aizklīst trīs bērni — vadītāja saņems rājienu

Pēc bērnu atkārtotas izkļūšanas no Bauskas bērnudārza "Pasaulīte" iestādes vadītāja saņems rājienu, informē Bauskas novada pašvaldībā.
Pēc tam, kad oktobra sākumā no pirmsskolas izglītības iestādes (PII) atkārtoti pusgada laikā aizklīdis bērns, sākta dienesta pārbaude. "Atbilstoši dienesta pārbaudes komisijas atzinumam tiek gatavots rīkojums par disciplinārsoda — rājiena — izteikšanu PII "Pasaulīte" vadītājai," informē pašvaldībā.
Iestādi vada Daina Kadiševska. Līdz šim viņa aģentūrai LETA nekomentēja abus incidentus, visu saziņu nodrošinot pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļai.
Oktobra sākumā no Bauskas bērnudārza "Pasaulīte" aizgājis nepieskatīts trīsgadnieks. Bērns atradies un ir sveiks un vesels.
Pēc incidenta pašvaldības vadība sasauca ārkārtas sanāksmi ar novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, lai analizētu notikušo un lemtu par papildu drošības pasākumiem.
Bet jūnijā bērnudārza "Pasaulīte" teritoriju pametušas divas trīsgdanieces, kuras atvērušas iestādes vārtus.
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Pēc bērnu atkārtotas izkļūšanas no Bauskas bērnudārza "Pasaulīte" iestādes vadītāja saņems rājienu, informē Bauskas novada pašvaldībā.
Pēc tam, kad oktobra sākumā no pirmsskolas izglītības iestādes (PII) atkārtoti pusgada laikā aizklīdis bērns, sākta dienesta pārbaude. "Atbilstoši dienesta pārbaudes komisijas atzinumam tiek gatavots rīkojums par disciplinārsoda — rājiena — izteikšanu PII "Pasaulīte" vadītājai," informē pašvaldībā.
Iestādi vada Daina Kadiševska. Līdz šim viņa aģentūrai LETA nekomentēja abus incidentus, visu saziņu nodrošinot pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļai.
Oktobra sākumā no Bauskas bērnudārza "Pasaulīte" aizgājis nepieskatīts trīsgadnieks. Bērns atradies un ir sveiks un vesels.
Pēc incidenta pašvaldības vadība sasauca ārkārtas sanāksmi ar novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, lai analizētu notikušo un lemtu par papildu drošības pasākumiem.
Bet jūnijā bērnudārza "Pasaulīte" teritoriju pametušas divas trīsgdanieces, kuras atvērušas iestādes vārtus.
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