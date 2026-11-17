"Patriotisms man ir šūpulī ielikts!" TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum" pārliecināti saka jaunās latviešu spēlfilmas "Tumšā robeža" galvenās lomas atveidotājs aktieris Jēkabs Reinis, kopā ar režisoru Andreju Ēķi daloties pārdomās par patriotismu, ģimenes vērtībām un sabiedrības gatavību krīzes brīdī aizstāvēt Latviju.
Pēc oktobrī veiktā pētījuma datiem, tikai 37 procenti Latvijas iedzīvotāju būtu gatavi stāties pretī uzbrucējiem. Salīdzinot ar kaimiņvalstīm, Latvijai ir viszemākais rādītājs. Reinis to komentē šādi: "Es atkal biju dzirdējis tādu pētījumu – ja mēs pieņemam, ka sabiedrība ir kā 100 procentu nogrieznis, tad provizoriski 25 procenti būs tie, kas dosies prom, ja būs karš, 25 – kas sadarbosies, 25 – būs neitrāli, dzīvos esošajos apstākļos, bet 25 būs tie, kas cīnīsies. Skaidrs, ka 37 procenti – tas ir maz…"
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"Patriotisms man ir šūpulī ielikts!" TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum" pārliecināti saka jaunās latviešu spēlfilmas "Tumšā robeža" galvenās lomas atveidotājs aktieris Jēkabs Reinis, kopā ar režisoru Andreju Ēķi daloties pārdomās par patriotismu, ģimenes vērtībām un sabiedrības gatavību krīzes brīdī aizstāvēt Latviju.
Pēc oktobrī veiktā pētījuma datiem, tikai 37 procenti Latvijas iedzīvotāju būtu gatavi stāties pretī uzbrucējiem. Salīdzinot ar kaimiņvalstīm, Latvijai ir viszemākais rādītājs. Reinis to komentē šādi: "Es atkal biju dzirdējis tādu pētījumu – ja mēs pieņemam, ka sabiedrība ir kā 100 procentu nogrieznis, tad provizoriski 25 procenti būs tie, kas dosies prom, ja būs karš, 25 – kas sadarbosies, 25 – būs neitrāli, dzīvos esošajos apstākļos, bet 25 būs tie, kas cīnīsies. Skaidrs, ka 37 procenti – tas ir maz…"
Plašāk video!
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