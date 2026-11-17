Likumsargi Rīgā aizturējuši 48 gadus vecu vīrieti, kurš līdz nāvei piekāva savu 85 gadus veco radinieci, ar kuru kopā dzīvoja vienā dzīvoklī vairāk nekā desmit gadus. Nozieguma brīdī vīrietis bija alkohola reibumā un pats izsauca likumsargus. Kaimiņi pieļauj, ka seniore vardarbību varētu būt piedzīvojusi arī iepriekš, vēsta raidījums "Degpunktā".
Policistiem ierodoties dzīvoklī, uz grīdas ieraudzīta piekautā 85 gadus vecā sieviete, kura jau bija nogalināta.
Dzīvoklī atradās arī manāmi iereibis 48 gadus vecs vīrietis, kurš izrādījās sievietes radinieks. Viņš pats izsauca likumsargus un atzinās seniores slepkavībā. Policija viņu aizturēja turpat dzīvoklī. Aizturēšanas brīdī viņa alkohola koncentrācija bija 2,7 promiles.
Pēc kaimiņu stāstītā, vīrietis bija seniores māsas dēls. Abi dzīvoklī dzīvojuši padsmit gadus un līdz šā gada vasarai bijuši klusi iedzīvotāji. Savādu uzvedību kaimiņi pamanījuši pēc tam, kad abi uzzinājuši, ka līdz gada beigām miteklis jāatstāj.
Kaimiņiene stāstīja, ka pēdējos mēnešos no dzīvokļa reizēm bijusi dzirdama klaigāšana un vīrietis, iespējams, bieži lietojis alkoholu. Viņa seniori šo gadu laikā neesot redzējusi un pat pieņēmusi, ka sieviete pārcēlusies vai atrodas aprūpes centrā.
Vīrieti kaimiņiene galvenokārt redzējusi ejam uz veikalu un pieļauj, ka viņš varētu būt dzīvojis no seniores pensijas.
Vērtējot dzirdēto klaigāšanu, vīrieša alkohola lietošanu un to, ka seniore ilgu laiku nebija manīta, kaimiņiene pieļauj, ka sieviete vardarbību piedzīvojusi ilgstoši. Viņa arī atceras, ka vīrietis kādā reizē sacījis, ka seniore atrodas slimnīcā.
Plašāk skatieties raidījumā "Degpunktā".
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Likumsargi Rīgā aizturējuši 48 gadus vecu vīrieti, kurš līdz nāvei piekāva savu 85 gadus veco radinieci, ar kuru kopā dzīvoja vienā dzīvoklī vairāk nekā desmit gadus. Nozieguma brīdī vīrietis bija alkohola reibumā un pats izsauca likumsargus. Kaimiņi pieļauj, ka seniore vardarbību varētu būt piedzīvojusi arī iepriekš, vēsta raidījums "Degpunktā".
Policistiem ierodoties dzīvoklī, uz grīdas ieraudzīta piekautā 85 gadus vecā sieviete, kura jau bija nogalināta.
Dzīvoklī atradās arī manāmi iereibis 48 gadus vecs vīrietis, kurš izrādījās sievietes radinieks. Viņš pats izsauca likumsargus un atzinās seniores slepkavībā. Policija viņu aizturēja turpat dzīvoklī. Aizturēšanas brīdī viņa alkohola koncentrācija bija 2,7 promiles.
Pēc kaimiņu stāstītā, vīrietis bija seniores māsas dēls. Abi dzīvoklī dzīvojuši padsmit gadus un līdz šā gada vasarai bijuši klusi iedzīvotāji. Savādu uzvedību kaimiņi pamanījuši pēc tam, kad abi uzzinājuši, ka līdz gada beigām miteklis jāatstāj.
Kaimiņiene stāstīja, ka pēdējos mēnešos no dzīvokļa reizēm bijusi dzirdama klaigāšana un vīrietis, iespējams, bieži lietojis alkoholu. Viņa seniori šo gadu laikā neesot redzējusi un pat pieņēmusi, ka sieviete pārcēlusies vai atrodas aprūpes centrā.
Vīrieti kaimiņiene galvenokārt redzējusi ejam uz veikalu un pieļauj, ka viņš varētu būt dzīvojis no seniores pensijas.
Vērtējot dzirdēto klaigāšanu, vīrieša alkohola lietošanu un to, ka seniore ilgu laiku nebija manīta, kaimiņiene pieļauj, ka sieviete vardarbību piedzīvojusi ilgstoši. Viņa arī atceras, ka vīrietis kādā reizē sacījis, ka seniore atrodas slimnīcā.
Plašāk skatieties raidījumā "Degpunktā".
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