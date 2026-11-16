Paralēli četru bērnu audzināšanai Ilze Garanča ir izauklējusi arī piekto – šokolādes zīmolu "Caps! Chocolate", kas drīzumā sasniegs pilngadību.
Neliela šokolādes ražotne, kurā ar rokām top ekskluzīvi našķi gardēžiem, iemājojusi "Jaunajā Teikā", turpat ir kafejnīca, kurā var nobaudīt svaigus konditorejas izstrādājumus, kā arī iemācīties gatavot trifeles, apmeklējot īpašas meistarklases. ""Caps!" saldumi ir stāsts par skaistiem mirkļiem, notvertiem saldumos. Katrai trifelei ir savs stāsts, katra, pat visnecilākā odziņa, nonākot mūsu šokolādē, kļūst karaliska," ir gandarīta zīmola "Caps! Chocolate" radītāja un nelielās šokolādes valstības saimniece I. Garanča.
Iedvesmojas no franču filmas
Saldumu ražotāja "Caps! Chocolate" biznesa pirmsākumi meklējami 2008. gada krīzes laikā, kad I. Garanča bija palikusi bez darba, jo viņas kafejnīca bija bankrotējusi. "Man bija četri mazi bērni, tāpēc apsvēru, ar ko es varētu nodarboties, lai vairāk varētu būt kopā ar viņiem. Pirmā doma bija sākt cept kruasānus un izvadāt tos pa mājām. Taču, kad noskatījos filmu "Šokolāde", man bija sajūta, ka tā ir zīme. Man pašai ļoti garšo saldumi