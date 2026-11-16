Nansija Garkalne vēršas policijā

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Nansija Garkalne atklāj nepatīkamu notikumu — viņai nozagts velosipēds. Dziedātāja joprojām nespēj saprast, kā zagļiem izdevies to aizvākt, turklāt viņas uzmanību piesaistījis arī fakts, ka netālu nozagts vēl kāds velosipēds.
Lai ziņotu par notikušo, Nansija nolemj doties uz policiju, taču vakara gaitā viņai nākas apmeklēt pat vairākas iecirkņu adreses, līdz izdodas atrast īsto vietu.
Tomēr arī iesnieguma uzrakstīšana neizvērtās tā, kā dziedātāja bija cerējusi. Nansija atklāja, ka jau sākumā saņēmusi diezgan noraidošu attieksmi un viņai likts saprast, ka velosipēda meklēšana nebūs policijas prioritāte. Pēc notikušā viņa pat jutās vainīga par iztērēto laiku un to, ka vispār vērsusies pēc palīdzības.
"Tā bija pilnīga izgāšanās, pilnīga laika iztērēšana, pilnīgi bezjēdzīga," savu pieredzi rezumēja Nansija.
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Nansija Garkalne atklāj nepatīkamu notikumu — viņai nozagts velosipēds. Dziedātāja joprojām nespēj saprast, kā zagļiem izdevies to aizvākt, turklāt viņas uzmanību piesaistījis arī fakts, ka netālu nozagts vēl kāds velosipēds.
Lai ziņotu par notikušo, Nansija nolemj doties uz policiju, taču vakara gaitā viņai nākas apmeklēt pat vairākas iecirkņu adreses, līdz izdodas atrast īsto vietu.
Tomēr arī iesnieguma uzrakstīšana neizvērtās tā, kā dziedātāja bija cerējusi. Nansija atklāja, ka jau sākumā saņēmusi diezgan noraidošu attieksmi un viņai likts saprast, ka velosipēda meklēšana nebūs policijas prioritāte. Pēc notikušā viņa pat jutās vainīga par iztērēto laiku un to, ka vispār vērsusies pēc palīdzības.
"Tā bija pilnīga izgāšanās, pilnīga laika iztērēšana, pilnīgi bezjēdzīga," savu pieredzi rezumēja Nansija.
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