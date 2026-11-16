Topošā valdība faktiski būs Šlesera vadīta, vērtē deputāts

Topošā valdība faktiski būs partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līdera Aināra Šlesera vadīta, un viņam būs būtiska ietekme uz gandrīz katru jautājumu, tāpēc "Progresīvie" šādu valdību nevar atbalstīt, uzsvēra Saeimas frakcijas "Progresīvie" priekšsēdētājs Andris Šuvajevs, kurš pirmdien tikās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.
Politiķis uzskata, ka formāli "Apvienotais saraksts" (AS) koalīciju veido ar Nacionālo apvienību (NA), taču faktiski tā balstīsies arī uz Šlesera politiskā spēka balsīm, un kopumā tai varētu būt 68 balsis Saeimā.
Šuvajevs prognozēja, ka Krievijas graudu tranzītu Latvijas teritorijā neierobežos un neaizliegs. Viņš uzskata, ka šajā jautājumā virsroku ņems Šlesera un "Liepājas partijas" ekonomiskās intereses. Tāpat politiķis pauda pārliecību, ka turpināsies termiņuzturēšanās atļauju "tirgošana" vai "shēmošana" šajā jomā.
Šuvajevs arī sacīja, ka topošā koalīcija piedāvā likvidēt Klimata un enerģētikas ministriju (KEM) un kritizēja šo ieceri. Viņaprāt, tā galvenokārt saistīta ar iepriekš dotajiem solījumiem apvienot vai likvidēt ministrijas, taču politiska gatavība rīkoties beigās esot tikai attiecībā uz KEM.
Politiķa ieskatā tās ir sliktas ziņas iedzīvotājiem un ilgtermiņā, visticamāk, nozīmēs lielākus elektrības un apkures rēķinus.
"Progresīvie" iecerējuši pirmajā Saeimas sēdē virzīt divus likumprojektus — par graudu tranzīta aizliegumu un būtiskākiem termiņuzturēšanās atļauju ierobežojumiem. Šuvajevs uzsvēra, ka balsojumos par šiem priekšlikumiem varēs redzēt, kā Saeimā veidosies balsu sadalījums.
Politiķis pieļāva, ka atsevišķos jautājumos, piemēram, drošības jomā, "Progresīvie" varētu piekrist jaunajai valdībai, tomēr partija vērsīs uzmanību uz gadījumiem, kuros Šlesers ietekmēs valdības lēmumus.
Jautāts par Saeimas komisijām, kuras "Progresīvie" varētu vadīt, Šuvajevs sacīja, ka patlaban viņam nav atbildes. Politiķis atzīmēja, ka tikšanās laikā ar Valsts prezidentu viņam zvanījis AS pārstāvis, un viņš cer drīzumā saņemt plašāku informāciju.
AS un NA ir vienojušās par sadarbību jaunās valdības veidošanā un atbildības jomām, svētdien paziņoja Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS). NA tika aicināta izvirzīt kandidātus ministru amatiem iekšlietu, labklājības un kultūras jomās.
Kulbergs norādījis, ka aizsardzības ministrs Raivis Melnis piekritis turpināt darbu. Tāpat darbu turpinās iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA). Savukārt par pārējiem ministriem pirmdien turpināsies sarunas ar NA.
Kulberga vērtējumā, AS un NA koalīcija var nodrošināt ātru un vienotu lēmumu pieņemšanu.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka nelielais balsu pārsvars Saeimā prasīs stingru koalīcijas frakciju disciplīnu un ciešu sadarbību ar citu frakciju deputātiem.
Viņš grib veidot ciešāku sadarbību ar opozīciju, tostarp regulāri tikties ar opozīcijas partijām, vēlams reizi mēnesī, lai atbildētu uz jautājumiem un uzklausītu idejas un priekšlikumus. Kulberga ieskatā opozīcijai jāuztic amati Saeimas komisijās un tās priekšlikumi jāvērtē pēc būtības.
AS frakcijas vadītājs Māris Kučinskis pirmdien aģentūras LETA raidierakstā "Kas tas vispār bija?" teica, ka AS Saeimā komisiju vadību grib uzticēt arī opozīcijā atstātajām LPV, "Progresīvajiem" un "Jaunajai vienotībai" (JV). Viņš gan neatklāja, par kuru komisiju vadību notiek sarunas.
Savukārt JV un "Progresīvie" paziņojuši, ka neatbalstīs AS un NA valdību.
AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā būtu 51 deputāta balss.
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Topošā valdība faktiski būs partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līdera Aināra Šlesera vadīta, un viņam būs būtiska ietekme uz gandrīz katru jautājumu, tāpēc "Progresīvie" šādu valdību nevar atbalstīt, uzsvēra Saeimas frakcijas "Progresīvie" priekšsēdētājs Andris Šuvajevs, kurš pirmdien tikās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.
Politiķis uzskata, ka formāli "Apvienotais saraksts" (AS) koalīciju veido ar Nacionālo apvienību (NA), taču faktiski tā balstīsies arī uz Šlesera politiskā spēka balsīm, un kopumā tai varētu būt 68 balsis Saeimā.
Šuvajevs prognozēja, ka Krievijas graudu tranzītu Latvijas teritorijā neierobežos un neaizliegs. Viņš uzskata, ka šajā jautājumā virsroku ņems Šlesera un "Liepājas partijas" ekonomiskās intereses. Tāpat politiķis pauda pārliecību, ka turpināsies termiņuzturēšanās atļauju "tirgošana" vai "shēmošana" šajā jomā.
Šuvajevs arī sacīja, ka topošā koalīcija piedāvā likvidēt Klimata un enerģētikas ministriju (KEM) un kritizēja šo ieceri. Viņaprāt, tā galvenokārt saistīta ar iepriekš dotajiem solījumiem apvienot vai likvidēt ministrijas, taču politiska gatavība rīkoties beigās esot tikai attiecībā uz KEM.
Politiķa ieskatā tās ir sliktas ziņas iedzīvotājiem un ilgtermiņā, visticamāk, nozīmēs lielākus elektrības un apkures rēķinus.
"Progresīvie" iecerējuši pirmajā Saeimas sēdē virzīt divus likumprojektus — par graudu tranzīta aizliegumu un būtiskākiem termiņuzturēšanās atļauju ierobežojumiem. Šuvajevs uzsvēra, ka balsojumos par šiem priekšlikumiem varēs redzēt, kā Saeimā veidosies balsu sadalījums.
Politiķis pieļāva, ka atsevišķos jautājumos, piemēram, drošības jomā, "Progresīvie" varētu piekrist jaunajai valdībai, tomēr partija vērsīs uzmanību uz gadījumiem, kuros Šlesers ietekmēs valdības lēmumus.
Jautāts par Saeimas komisijām, kuras "Progresīvie" varētu vadīt, Šuvajevs sacīja, ka patlaban viņam nav atbildes. Politiķis atzīmēja, ka tikšanās laikā ar Valsts prezidentu viņam zvanījis AS pārstāvis, un viņš cer drīzumā saņemt plašāku informāciju.
AS un NA ir vienojušās par sadarbību jaunās valdības veidošanā un atbildības jomām, svētdien paziņoja Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS). NA tika aicināta izvirzīt kandidātus ministru amatiem iekšlietu, labklājības un kultūras jomās.
Kulbergs norādījis, ka aizsardzības ministrs Raivis Melnis piekritis turpināt darbu. Tāpat darbu turpinās iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA). Savukārt par pārējiem ministriem pirmdien turpināsies sarunas ar NA.
Kulberga vērtējumā, AS un NA koalīcija var nodrošināt ātru un vienotu lēmumu pieņemšanu.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka nelielais balsu pārsvars Saeimā prasīs stingru koalīcijas frakciju disciplīnu un ciešu sadarbību ar citu frakciju deputātiem.
Viņš grib veidot ciešāku sadarbību ar opozīciju, tostarp regulāri tikties ar opozīcijas partijām, vēlams reizi mēnesī, lai atbildētu uz jautājumiem un uzklausītu idejas un priekšlikumus. Kulberga ieskatā opozīcijai jāuztic amati Saeimas komisijās un tās priekšlikumi jāvērtē pēc būtības.
AS frakcijas vadītājs Māris Kučinskis pirmdien aģentūras LETA raidierakstā "Kas tas vispār bija?" teica, ka AS Saeimā komisiju vadību grib uzticēt arī opozīcijā atstātajām LPV, "Progresīvajiem" un "Jaunajai vienotībai" (JV). Viņš gan neatklāja, par kuru komisiju vadību notiek sarunas.
Savukārt JV un "Progresīvie" paziņojuši, ka neatbalstīs AS un NA valdību.
AS un NA veidotai koalīcijai Saeimā būtu 51 deputāta balss.
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