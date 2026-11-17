Energoizmaksas. Katra trešā mājsaimniecība varētu pretendēt uz atbalstu
Olafs Zvejnieks
/
Latvijas Mediji
2026.
gada
17.
novembris,
07:58
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2026.
gada
17.
novembris,
07:58
Gāzes skaitītājs. Apkure. Ilustratīvs foto.
Foto:
Shutterstock
/
Latvijas Mediji
Energoizmaksu būtiska pieauguma gadījumā valsts atbalstam kvalificētos tie 35,4% mājsaimniecību, kuru ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī nepārsniedz 495,57 eiro, informē Klimata un enerģētikas ministrija (KEM).