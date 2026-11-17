Lai gan 77% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka skolā iegūtās matemātikas zināšanas ir noderīgas ikdienas dzīvē, dažādās vecuma grupās vērtējums atšķiras, liecina apdrošināšanas akciju sabiedrības "BTA Baltic Insurance Company" aptauja.
Tieši jauniešu vidū tas ir viszemākais – 32% jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem uzskata, ka skolā iegūtās matemātikas zināšanas drīzāk nav vai nemaz nav noderīgas ikdienā. Tas liecina par neizpratni, ka profesionālajā darbā daudzu nozaru darbiniekiem ikdienā ir jāveic aprēķini, jāanalizē dati un jāizvērtē dažādi risinājumi – piemēram, loģistikā jāplāno piegāžu laiks un izmaksas, ražošanā jāaprēķina nepieciešamo resursu daudzums, savukārt finanšu nozarē jāspēj salīdzināt dažādu lēmumu iespējamos ieguvumus un riskus.
Aptauja
Kā pašvaldībai vajadzētu rīkoties ar slēgto skolu ēkām?
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Lai gan 77% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka skolā iegūtās matemātikas zināšanas ir noderīgas ikdienas dzīvē, dažādās vecuma grupās vērtējums atšķiras, liecina apdrošināšanas akciju sabiedrības "BTA Baltic Insurance Company" aptauja.
Tieši jauniešu vidū tas ir viszemākais – 32% jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem uzskata, ka skolā iegūtās matemātikas zināšanas drīzāk nav vai nemaz nav noderīgas ikdienā. Tas liecina par neizpratni, ka profesionālajā darbā daudzu nozaru darbiniekiem ikdienā ir jāveic aprēķini, jāanalizē dati un jāizvērtē dažādi risinājumi – piemēram, loģistikā jāplāno piegāžu laiks un izmaksas, ražošanā jāaprēķina nepieciešamo resursu daudzums, savukārt finanšu nozarē jāspēj salīdzināt dažādu lēmumu iespējamos ieguvumus un riskus.
Aptauja
Kā pašvaldībai vajadzētu rīkoties ar slēgto skolu ēkām?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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