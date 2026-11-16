Taksometru biznesā pazūd miljoni: atklāta iespaidīga nodokļu krāpšanas shēma

Taksometru pārvadājumu nozarē atklāta vērienīga nodokļu krāpšanas shēma, kurā, iespējams, iesaistītas sešas personas. Divu gadu laikā, izmantojot vairāk nekā 140 fiktīvu uzņēmumu, valsts budžetam nodarīti 1,71 miljona eiro zaudējumi, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Nodokļu un muitas policija kriminālvajāšanas uzsākšanai nodevusi lietu pret sešu personu organizētu grupu, kas, iespējams, īstenojusi apjomīgu nodokļu krāpšanu taksometru pārvadājumu jomā. Divu gadu laikā valsts budžetam nodarīti 1,71 miljona eiro zaudējumi. Lielāko daļu no šīs summas veido nesamaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālās apdrošināšanas iemaksas par darbiniekiem — kopumā 1,43 miljoni eiro.
Nodokļu un muitas policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Teice-Mamaja skaidro, ka shēmas dalībnieki reģistrējuši vairāk nekā 140 fiktīvus uzņēmumus uz citu personu vārdiem. Daļai šo cilvēku pat nebija nojausmas, ka viņu vārdā reģistrēts uzņēmums.
Kā policijai izdevās atklāt šo shēmu, netiek atklāts. Tomēr izmeklēšanas laikā Rīgā, Jūrmalā un Salaspilī veiktas desmit kratīšanas. To laikā izņemti telefoni, datori, dokumenti un citi pierādījumi, kā arī arests uzlikts 58 automobiļiem.
Par iespējamo nodokļu krāpšanu organizētā grupā un lielā apmērā paredzēta bargāka atbildība — sods var sasniegt pat 12 gadus cietumā. Galīgo lēmumu par personu vainu pieņems tiesa.
Svarīgi piebilst, ka iespējamā krāpnieciskā shēma nav ietekmējusi taksometru pasažierus — tās sekas skārušas uzņēmumu darbiniekus.
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Taksometru pārvadājumu nozarē atklāta vērienīga nodokļu krāpšanas shēma, kurā, iespējams, iesaistītas sešas personas. Divu gadu laikā, izmantojot vairāk nekā 140 fiktīvu uzņēmumu, valsts budžetam nodarīti 1,71 miljona eiro zaudējumi, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Nodokļu un muitas policija kriminālvajāšanas uzsākšanai nodevusi lietu pret sešu personu organizētu grupu, kas, iespējams, īstenojusi apjomīgu nodokļu krāpšanu taksometru pārvadājumu jomā. Divu gadu laikā valsts budžetam nodarīti 1,71 miljona eiro zaudējumi. Lielāko daļu no šīs summas veido nesamaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālās apdrošināšanas iemaksas par darbiniekiem — kopumā 1,43 miljoni eiro.
Nodokļu un muitas policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Teice-Mamaja skaidro, ka shēmas dalībnieki reģistrējuši vairāk nekā 140 fiktīvus uzņēmumus uz citu personu vārdiem. Daļai šo cilvēku pat nebija nojausmas, ka viņu vārdā reģistrēts uzņēmums.
Kā policijai izdevās atklāt šo shēmu, netiek atklāts. Tomēr izmeklēšanas laikā Rīgā, Jūrmalā un Salaspilī veiktas desmit kratīšanas. To laikā izņemti telefoni, datori, dokumenti un citi pierādījumi, kā arī arests uzlikts 58 automobiļiem.
Par iespējamo nodokļu krāpšanu organizētā grupā un lielā apmērā paredzēta bargāka atbildība — sods var sasniegt pat 12 gadus cietumā. Galīgo lēmumu par personu vainu pieņems tiesa.
Svarīgi piebilst, ka iespējamā krāpnieciskā shēma nav ietekmējusi taksometru pasažierus — tās sekas skārušas uzņēmumu darbiniekus.
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