Vēja virziens medībās var izšķirt visu – vai izdosies nemanīti pietuvoties medījumam vai arī dzīvnieks mednieku sajutīs vēl pirms tā parādīšanās redzeslokā. Taču paļauties tikai uz laika prognozi ne vienmēr ir prātīgi, jo mežā vēja virzienu var ietekmēt pat nelielas reljefa un apkārtējās ainavas īpatnības. Kā ātri un vienkārši noteikt, no kuras puses pūš vējš? Izrādās, tam nav vajadzīgs ne dārgs aprīkojums, ne sarežģītas ierīces. Pietiek ar dažiem pavisam vienkāršiem paņēmieniem, kas medniekam var lieti noderēt.
Likopodija sporas
Vējš ir ļoti neparedzams un mainīgs rādītājs. Kopējais virziens konkrētā novadā vai reģionā tiek prognozēts ik dienas. Paskaties internetā un noskaidro. Dažās saitēs prognozes tiek atjaunotas vairākas reizes dienā, un mūsdienās meteorologi ir iemācījušies diezgan precīzi prognozēt laika apstākļus. Bet! Konkrētā medību platību nostūrī meteo.lv prognoze var nenostrādāt. Vēju ietekmē ainavas īpatnības: pakalni, krūmāji, meža esamība un pat mežmalas izvietojums. Tas viss maina vēja virzienu un ne vienmēr šīs izmaiņas var noteikt, tikai grozot galvu un ar degunu tverot vēja pretspēku. Īpaši, ja vējš nav stiprs. Smēķētāji nereti izmanto cigaretes dūmus. Tomēr medībās ar pieiešanu vēja virziena noteikšanai ir izšķiroša nozīme. Ja gribi to pārbaudīt vairāk nekā pāris reizes, nāksies izpīpēt vai vienkārši iztērēt diezgan daudz cigarešu. Tie ir izsmēķi dabā, slikta pašsajūta un vispār apgrūtinājums. Ko iesākt?
Kādu vissausāko un smalkāko substanci jūs zināt? Miltus, stērķeli? Jā, šie produkti arī der, taču valstīs, kur šis vēja virziena noteikšanas paņēmiens ir populārs, mednieki izmanto… bērnu talku ar likopodija (Lycopodium clavatum) sporām. Likopodiju dzimtas augi ir atrodami it visur Latvijas mežos. Protams pašam šīs sporas nav jāvāc. Tās var iegādāties aptiekās. Atsevišķi ražotāji piedāvā šo talku mednieku vajadzībām piemērotās pudelītēs ar tievu uzgali. Ja talks ir kārbiņā, to var pārbērt nelielā polietilēna vai plānas plastmasas pudelītē, piemeklēt piemērotu vāciņu, uztaisīt mazu caurumiņu, un vēja noteicējs ir gatavs.
Uzziņai
Vālīšu staipeknis (Lycopodium clavatum) ir staipekņu dzimtas (Lycopodiaceae) augs, kas pieder staipekņu ģintij (Lycopodium). Vālīšu staipeknis aug sausos skujkoku mežos, platlapju-skujkoku mežos, izcirtumos un mežmalās. Vālīšu staipeknis sastopams visā ziemeļu puslodē pola tuvumā gan Eirāzijā, gan Ziemeļamerikā. Latvijā tas sastopams diezgan bieži visā teritorijā. Parasti veido dažāda lieluma klājeniskas audzes. Auga populāciju negatīvi ietekmē tā ievākšana dekoratīvos nolūkos, pēc izraustīšanas tas atjaunojas ļoti lēni.
Likopodijs RFF ir ārstniecības augu droga (staipekņu sporas), ko lieto ārīgi kā adsorbcijas līdzekli galvenokārt bērniem izsutumu un izsvīdumu gadījumos. Likopodijam piemīt mitrumu adsorbējošas un pretiekaisuma īpašības.
Lentīte uz stobra
Ļoti vienkāršs un praktisks vēja virziena noteikšanas paņēmiens ir ar lentīti. Ir jāizvēlas šaura un ļoti plāna, viegla lentīte. Visticamāk, tā būs sintētiska auduma. Es izvēlējos no saviem krājumiem plānu lenti. Tikpat labi tas var būt arī mākslīgais zīds vai kaut kas cits.
Sintētiskās lentes galu der apdedzināt. Materiāls sakusīs un neļaus audumam sairt, vējā plandoties. Lente jāpiesien pie stobra. Tāds vēja rādītājs būs vienmēr pa rokai. Vienīgā neērtība – ikreiz jānoņem ierocis no pleca, lai paskatītos vēja virzienu.
Oskara padomi. Kā noteikt vēja virzienu
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
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Vēja virziens medībās var izšķirt visu – vai izdosies nemanīti pietuvoties medījumam vai arī dzīvnieks mednieku sajutīs vēl pirms tā parādīšanās redzeslokā. Taču paļauties tikai uz laika prognozi ne vienmēr ir prātīgi, jo mežā vēja virzienu var ietekmēt pat nelielas reljefa un apkārtējās ainavas īpatnības. Kā ātri un vienkārši noteikt, no kuras puses pūš vējš? Izrādās, tam nav vajadzīgs ne dārgs aprīkojums, ne sarežģītas ierīces. Pietiek ar dažiem pavisam vienkāršiem paņēmieniem, kas medniekam var lieti noderēt.
Likopodija sporas
Vējš ir ļoti neparedzams un mainīgs rādītājs. Kopējais virziens konkrētā novadā vai reģionā tiek prognozēts ik dienas. Paskaties internetā un noskaidro. Dažās saitēs prognozes tiek atjaunotas vairākas reizes dienā, un mūsdienās meteorologi ir iemācījušies diezgan precīzi prognozēt laika apstākļus. Bet! Konkrētā medību platību nostūrī meteo.lv prognoze var nenostrādāt. Vēju ietekmē ainavas īpatnības: pakalni, krūmāji, meža esamība un pat mežmalas izvietojums. Tas viss maina vēja virzienu un ne vienmēr šīs izmaiņas var noteikt, tikai grozot galvu un ar degunu tverot vēja pretspēku. Īpaši, ja vējš nav stiprs. Smēķētāji nereti izmanto cigaretes dūmus. Tomēr medībās ar pieiešanu vēja virziena noteikšanai ir izšķiroša nozīme. Ja gribi to pārbaudīt vairāk nekā pāris reizes, nāksies izpīpēt vai vienkārši iztērēt diezgan daudz cigarešu. Tie ir izsmēķi dabā, slikta pašsajūta un vispār apgrūtinājums. Ko iesākt?
Kādu vissausāko un smalkāko substanci jūs zināt? Miltus, stērķeli? Jā, šie produkti arī der, taču valstīs, kur šis vēja virziena noteikšanas paņēmiens ir populārs, mednieki izmanto… bērnu talku ar likopodija (Lycopodium clavatum) sporām. Likopodiju dzimtas augi ir atrodami it visur Latvijas mežos. Protams pašam šīs sporas nav jāvāc. Tās var iegādāties aptiekās. Atsevišķi ražotāji piedāvā šo talku mednieku vajadzībām piemērotās pudelītēs ar tievu uzgali. Ja talks ir kārbiņā, to var pārbērt nelielā polietilēna vai plānas plastmasas pudelītē, piemeklēt piemērotu vāciņu, uztaisīt mazu caurumiņu, un vēja noteicējs ir gatavs.
Uzziņai
Vālīšu staipeknis (Lycopodium clavatum) ir staipekņu dzimtas (Lycopodiaceae) augs, kas pieder staipekņu ģintij (Lycopodium). Vālīšu staipeknis aug sausos skujkoku mežos, platlapju-skujkoku mežos, izcirtumos un mežmalās. Vālīšu staipeknis sastopams visā ziemeļu puslodē pola tuvumā gan Eirāzijā, gan Ziemeļamerikā. Latvijā tas sastopams diezgan bieži visā teritorijā. Parasti veido dažāda lieluma klājeniskas audzes. Auga populāciju negatīvi ietekmē tā ievākšana dekoratīvos nolūkos, pēc izraustīšanas tas atjaunojas ļoti lēni.
Likopodijs RFF ir ārstniecības augu droga (staipekņu sporas), ko lieto ārīgi kā adsorbcijas līdzekli galvenokārt bērniem izsutumu un izsvīdumu gadījumos. Likopodijam piemīt mitrumu adsorbējošas un pretiekaisuma īpašības.
Lentīte uz stobra
Ļoti vienkāršs un praktisks vēja virziena noteikšanas paņēmiens ir ar lentīti. Ir jāizvēlas šaura un ļoti plāna, viegla lentīte. Visticamāk, tā būs sintētiska auduma. Es izvēlējos no saviem krājumiem plānu lenti. Tikpat labi tas var būt arī mākslīgais zīds vai kaut kas cits.
Sintētiskās lentes galu der apdedzināt. Materiāls sakusīs un neļaus audumam sairt, vējā plandoties. Lente jāpiesien pie stobra. Tāds vēja rādītājs būs vienmēr pa rokai. Vienīgā neērtība – ikreiz jānoņem ierocis no pleca, lai paskatītos vēja virzienu.
Oskara padomi. Kā noteikt vēja virzienu
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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