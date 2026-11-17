Latvijā bezdarba līmenis šogad varētu būt 6,8%, nākamajos gados vēl nedaudz pazeminoties un līdz 2030. gadam pakāpeniski noslīdot līdz 6,1%, aģentūru LETA informēja Finanšu ministrijā (FM).
Tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaitu FM prognozē stabilu, ar nelielu lejupvērstu tendenci, ko pamatā noteiks darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās.
Ekonomikai turpinot augt un saglabājoties augstam pieprasījumam pēc darbaspēka, bezdarba līmenis šā gada trešajā ceturksnī samazinājies līdz 6,7% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, kas ir par 0,2 procentpunktiem mazāk nekā attiecīgajā ceturksnī pirms gada. Vienlaikus tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits gada laikā pieaudzis par 0,5%, sasniedzot 897 000, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes darbaspēka apsekojuma dati.
Kopumā darba tirgus situācija pēdējos gados ir bijusi salīdzinoši stabila, vērtē FM. To nav būtiski ietekmējis ne Krievijas sāktais karš Ukrainā, ne tam sekojošā energokrīze un straujais cenu kāpums, ne ASV paziņojumi par tarifu celšanu, kā arī ne šā gada konflikta eskalācija Persijas līcī.
FM norāda, ka arī pēdējais ceturksnis nav nesis būtiskas izmaiņas. Situāciju turpina noteikt darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas vienlaikus gan ierobežo nodarbināto skaita pieauguma iespējas, gan nodrošina salīdzinoši zemu bezdarba līmeni. Vēl viens faktors, kas arvien būtiskāk ietekmē darba tirgu, ir iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes jeb līdzdalības līmeņa pieaugums, skaidro FM. Covid-19 pandēmijas laikā dažādu darba ierobežojumu dēļ ekonomiskās aktivitātes līmenis krasi kritās, bet pēc tam atjaunojās tikai pakāpeniski.
Šā gada laikā iedzīvotāju iesaiste darba tirgū arvien palielinās un trešajā ceturksnī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju - nodarbināto un darba meklētāju - īpatsvars starp visiem darbspējas vecuma iedzīvotājiem sasniedza 70,8%, pārsniedzot 2019. gada jeb pirms pandēmijas ierobežojumiem sasniegto līmeni. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits gada laikā audzis par 3100 jeb 0,3%, kamēr ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits samazinājies par 14 500 jeb 3,5%.
Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes pieaugumu veicina augošais pieprasījums pēc darbaspēka, ko sekmē gan spēcīgāka ekonomikas izaugsme, gan darbaspēka piedāvājuma samazināšanās, norāda FM. Tas savukārt veicina algu pieaugumu un motivē cilvēkus iesaistīties darba meklējumos.
FM sagaida, ka arī turpmākajos ceturkšņos pieprasījums pēc darbaspēka saglabāsies augsts un situācija darba tirgū joprojām būs samērā saspringta, neraugoties uz nedaudz lēnākiem ekonomikas attīstības tempiem un darbinieku skaita samazināšanas plāniem atsevišķos transporta nozares uzņēmumos.
Jau pieejamie operatīvākie Nodarbinātības valsts aģentūras dati rāda, ka reģistrētais bezdarbs turas visu laiku zemākajā 4,5% līmenī. Tāds tas bija arī oktobra beigās, par 0,2 procentpunktiem samazinoties salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo mēnesi. Reģistrēto bezdarbnieku skaits gada laikā ir krities par 1,7% - līdz 40 100.
Jau vēstīts, ka Latvijā šogad trešajā ceturksnī bija nodarbināti 897 000 iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem jeb 66,1%, kas ir par 0,9 procentpunktiem vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā.
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Latvijā bezdarba līmenis šogad varētu būt 6,8%, nākamajos gados vēl nedaudz pazeminoties un līdz 2030. gadam pakāpeniski noslīdot līdz 6,1%, aģentūru LETA informēja Finanšu ministrijā (FM).
Tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaitu FM prognozē stabilu, ar nelielu lejupvērstu tendenci, ko pamatā noteiks darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās.
Ekonomikai turpinot augt un saglabājoties augstam pieprasījumam pēc darbaspēka, bezdarba līmenis šā gada trešajā ceturksnī samazinājies līdz 6,7% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, kas ir par 0,2 procentpunktiem mazāk nekā attiecīgajā ceturksnī pirms gada. Vienlaikus tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits gada laikā pieaudzis par 0,5%, sasniedzot 897 000, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes darbaspēka apsekojuma dati.
Kopumā darba tirgus situācija pēdējos gados ir bijusi salīdzinoši stabila, vērtē FM. To nav būtiski ietekmējis ne Krievijas sāktais karš Ukrainā, ne tam sekojošā energokrīze un straujais cenu kāpums, ne ASV paziņojumi par tarifu celšanu, kā arī ne šā gada konflikta eskalācija Persijas līcī.
FM norāda, ka arī pēdējais ceturksnis nav nesis būtiskas izmaiņas. Situāciju turpina noteikt darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas vienlaikus gan ierobežo nodarbināto skaita pieauguma iespējas, gan nodrošina salīdzinoši zemu bezdarba līmeni. Vēl viens faktors, kas arvien būtiskāk ietekmē darba tirgu, ir iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes jeb līdzdalības līmeņa pieaugums, skaidro FM. Covid-19 pandēmijas laikā dažādu darba ierobežojumu dēļ ekonomiskās aktivitātes līmenis krasi kritās, bet pēc tam atjaunojās tikai pakāpeniski.
Šā gada laikā iedzīvotāju iesaiste darba tirgū arvien palielinās un trešajā ceturksnī ekonomiski aktīvo iedzīvotāju - nodarbināto un darba meklētāju - īpatsvars starp visiem darbspējas vecuma iedzīvotājiem sasniedza 70,8%, pārsniedzot 2019. gada jeb pirms pandēmijas ierobežojumiem sasniegto līmeni. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits gada laikā audzis par 3100 jeb 0,3%, kamēr ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaits samazinājies par 14 500 jeb 3,5%.
Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes pieaugumu veicina augošais pieprasījums pēc darbaspēka, ko sekmē gan spēcīgāka ekonomikas izaugsme, gan darbaspēka piedāvājuma samazināšanās, norāda FM. Tas savukārt veicina algu pieaugumu un motivē cilvēkus iesaistīties darba meklējumos.
FM sagaida, ka arī turpmākajos ceturkšņos pieprasījums pēc darbaspēka saglabāsies augsts un situācija darba tirgū joprojām būs samērā saspringta, neraugoties uz nedaudz lēnākiem ekonomikas attīstības tempiem un darbinieku skaita samazināšanas plāniem atsevišķos transporta nozares uzņēmumos.
Jau pieejamie operatīvākie Nodarbinātības valsts aģentūras dati rāda, ka reģistrētais bezdarbs turas visu laiku zemākajā 4,5% līmenī. Tāds tas bija arī oktobra beigās, par 0,2 procentpunktiem samazinoties salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo mēnesi. Reģistrēto bezdarbnieku skaits gada laikā ir krities par 1,7% - līdz 40 100.
Jau vēstīts, ka Latvijā šogad trešajā ceturksnī bija nodarbināti 897 000 iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem jeb 66,1%, kas ir par 0,9 procentpunktiem vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā.
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