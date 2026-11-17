Lai 2030. gadā nebūtu jāveic ievērojams valsts izdevumu samazinājums, jau tagad preventīvi jāsāk pakāpeniska valsts izdevumu samazināšana, sacīja Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) finanšu ministra amata kandidāts Kārlis Purgailis.
Viņš skaidroja, ka patlaban valstī nav nedz ekonomikas, nedz finanšu krīzes, un ekonomika attīstās pietiekami labi. Tomēr vairāki iepriekš pieņemti lēmumi liecina, ka 2030. gadā būtu nepieciešams liels izdevumu samazinājums.
"Tādēļ jau tagad, sākot darbu pie nākamā un turpmāko gadu valsts budžeta, racionālāk ir sākt pakāpenisku izdevumu samazināšanu, lai šis grieziens 2030. gadā nav tik liels," teica Purgailis.
Vaicāts par galvenajām prioritātēm, stājoties ministra amatā, Purgailis sacīja, ka tā ir valsts budžeta izstrāde 2027. gadam un ilgtermiņa budžeta plāns turpmākajiem gadiem.
Tāpat Purgaiļa ieskatā ļoti jādomā par nākamo Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu un jāveido atbilstoša Latvijas nostāja, lai ES fondu finansējumu varētu izmantot maksimāli efektīvi un atbilstoši Latvijas vajadzībām.
Jautāts, vai patlaban jau ir zināms finanšu ministra biroja sastāvs, Purgailis sacīja, ka pie tā tiek strādāts, taču konkrētas ministra biroja aprises būšot zināmas tuvāk nedēļas beigām.
Kulberga valdību veidos "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA), kuriem kopā Saeimā ir minimāls 51 balss pārsvars, bet balsis šādai valdībai solījis arī Ainārs Šlesers, kura partijai "Latvija pirmajā vietā" parlamentā ir 17 deputāti, no kuriem par valdību gan balsošot ne visi.
Finanšu ministra amatam izraudzīts bankas "Citadele" galvenais ekonomists Purgailis, veselības ministra amatam izraudzīts uzņēmuma "Amber Beverage Group" valdes loceklis Normunds Staņēvičs. Savukārt ārlietu ministra amatam izraudzīts Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Ģirts Jaunzems.
Aizsardzības ministra amatā darbu turpinās Raivis Melnis, iekšlietu ministra amatā darbu turpinās Nacionālās apvienības deleģētais Jānis Dombrava, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā darbu turpinās Edgars Tavars (AS).
Zemkopības ministra amatā ticis aicināts deputāts un lauksaimnieks Edgars Putra (AS), satiksmes ministra amatam izraudzīts premjera līdzšinējais padomnieks juridiskajos jautājumos Krišs Lipšāns, ekonomikas ministra amatā izraudzīts Saeimas deputāts un uzņēmējs Edgars Štelmahers (AS).
Izglītības un zinātnes ministra amatā izraudzīts Saeimas deputāts Česlavs Batņa (AS), tieslietu ministra amatā darbu sāks līdzšinējais Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Vitovskis (AS).
No NA puses valdībā darbu turpinās kultūras ministrs Nauris Puntulis, bet labklājības ministres amatu ieņems partijas priekšsēdētāja Ilze Indriksone.
Kulbergs apliecināja, ka valdības darba pirmajā posmā plānots sākt Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju. Līdz reorganizācijas pabeigšanai par nozares politisko pārraudzību atbildību uzņemsies pats Ministru prezidents.
Kulbergs tika atkārtoti aicināts veidot valdību pēc AS uzvaras Saeimas vēlēšanās, kurās AS ieguva 41 mandātu, bet otrs koalīcijas partneris NA — 10 mandātus. Opozīcijā tika atstātas partijas "Progresīvie" ar 10 mandātiem un "Jaunā vienotība" ar septiņiem mandātiem, jo tās, pēc Kulberga domām, varētu kavēt līdzšinējās politikas pārskatīšanu. Ar apvienību "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" AS sarunas neveica, bet ar Šlesera partiju tikās vienreiz, secinot, ka daļā jautājumu viedokļi sakrīt, tomēr kopīga valdība netiks veidota.
Plānots, ka par jaunās valdības apstiprināšanu Saeima lems jau šodien.
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Lai 2030. gadā nebūtu jāveic ievērojams valsts izdevumu samazinājums, jau tagad preventīvi jāsāk pakāpeniska valsts izdevumu samazināšana, sacīja Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) finanšu ministra amata kandidāts Kārlis Purgailis.
Viņš skaidroja, ka patlaban valstī nav nedz ekonomikas, nedz finanšu krīzes, un ekonomika attīstās pietiekami labi. Tomēr vairāki iepriekš pieņemti lēmumi liecina, ka 2030. gadā būtu nepieciešams liels izdevumu samazinājums.
"Tādēļ jau tagad, sākot darbu pie nākamā un turpmāko gadu valsts budžeta, racionālāk ir sākt pakāpenisku izdevumu samazināšanu, lai šis grieziens 2030. gadā nav tik liels," teica Purgailis.
Vaicāts par galvenajām prioritātēm, stājoties ministra amatā, Purgailis sacīja, ka tā ir valsts budžeta izstrāde 2027. gadam un ilgtermiņa budžeta plāns turpmākajiem gadiem.
Tāpat Purgaiļa ieskatā ļoti jādomā par nākamo Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu un jāveido atbilstoša Latvijas nostāja, lai ES fondu finansējumu varētu izmantot maksimāli efektīvi un atbilstoši Latvijas vajadzībām.
Jautāts, vai patlaban jau ir zināms finanšu ministra biroja sastāvs, Purgailis sacīja, ka pie tā tiek strādāts, taču konkrētas ministra biroja aprises būšot zināmas tuvāk nedēļas beigām.
Kulberga valdību veidos "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA), kuriem kopā Saeimā ir minimāls 51 balss pārsvars, bet balsis šādai valdībai solījis arī Ainārs Šlesers, kura partijai "Latvija pirmajā vietā" parlamentā ir 17 deputāti, no kuriem par valdību gan balsošot ne visi.
Finanšu ministra amatam izraudzīts bankas "Citadele" galvenais ekonomists Purgailis, veselības ministra amatam izraudzīts uzņēmuma "Amber Beverage Group" valdes loceklis Normunds Staņēvičs. Savukārt ārlietu ministra amatam izraudzīts Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Ģirts Jaunzems.
Aizsardzības ministra amatā darbu turpinās Raivis Melnis, iekšlietu ministra amatā darbu turpinās Nacionālās apvienības deleģētais Jānis Dombrava, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā darbu turpinās Edgars Tavars (AS).
Zemkopības ministra amatā ticis aicināts deputāts un lauksaimnieks Edgars Putra (AS), satiksmes ministra amatam izraudzīts premjera līdzšinējais padomnieks juridiskajos jautājumos Krišs Lipšāns, ekonomikas ministra amatā izraudzīts Saeimas deputāts un uzņēmējs Edgars Štelmahers (AS).
Izglītības un zinātnes ministra amatā izraudzīts Saeimas deputāts Česlavs Batņa (AS), tieslietu ministra amatā darbu sāks līdzšinējais Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Vitovskis (AS).
No NA puses valdībā darbu turpinās kultūras ministrs Nauris Puntulis, bet labklājības ministres amatu ieņems partijas priekšsēdētāja Ilze Indriksone.
Kulbergs apliecināja, ka valdības darba pirmajā posmā plānots sākt Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju. Līdz reorganizācijas pabeigšanai par nozares politisko pārraudzību atbildību uzņemsies pats Ministru prezidents.
Kulbergs tika atkārtoti aicināts veidot valdību pēc AS uzvaras Saeimas vēlēšanās, kurās AS ieguva 41 mandātu, bet otrs koalīcijas partneris NA — 10 mandātus. Opozīcijā tika atstātas partijas "Progresīvie" ar 10 mandātiem un "Jaunā vienotība" ar septiņiem mandātiem, jo tās, pēc Kulberga domām, varētu kavēt līdzšinējās politikas pārskatīšanu. Ar apvienību "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" AS sarunas neveica, bet ar Šlesera partiju tikās vienreiz, secinot, ka daļā jautājumu viedokļi sakrīt, tomēr kopīga valdība netiks veidota.
Plānots, ka par jaunās valdības apstiprināšanu Saeima lems jau šodien.
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