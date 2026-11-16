JV un "Progresīvie" neatbalstīs AS un NA veidoto valdību

Partiju apvienība "Jaunā Vienotība" (JV) un partija "Progresīvie", kuras nav aicinātas pievienoties "Apvienotā saraksta" (AS) veidotajai koalīcijai, bet ar kurām notiek sarunas par iespēju vadīt kādu Saeimas komisiju, neatbalstīs jauno valdību, pirmdien aģentūras LETA raidierakstā "Kas tas vispār bija?" atzina JV deputāte Inga Bērziņa un "Progresīvo" deputāts Atis Švinka.
"JV nevar politiski uzņemties atbildību par valdību, kurā tās nav," teica Bērziņa.
Viņa sacīja, ka JV respektē vēlēšanu rezultātus un vēl veiksmi AS un Nacionālās apvienības (NA) koalīcijai, lai izdodas viss iecerētais. JV uz valdības veidošanas sarunām esot gājusi ar "atvērtu prātu un vēlmi strādāt" un piedāvājusi savu redzējumu par dažādu jomu finansēšanu.
Tomēr nākamās valdības Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) esot izvēlējies veidot koalīciju, kura JV ieskatā nav latviska, jo tās reāls darbs nav iespējams tikai ar 51 balsi, kas ir AS un NA. JV būšot konstruktīva opozīcija, piebilda Bērziņa.
Bērziņas apgalvojumam, ka šī nebūs latviska koalīcija, iebilda NA deputāte Ilze Indriksone. Viņa norādīja, ka NA frakcija ir apliecinājusi, ka tā būs klāt Saeimā visos svarīgajos balsojumos un tie tiks nodrošināti. To pašu, pēc Indriksones teiktā, esot apliecinājis arī AS. Neesot bijušas runas par citu balsu piesaisti un neviena no nākamās koalīcijas partijām neslēdzot vienošanās ar nevienām citām partijām, apgalvoja Indriksone. "Tas nodrošinās, ka patiesi strādājam kopā," teica Indriksone.
Viņa nenoliedza, ka ar 51 balsi koalīcijas darbs būs izaicinošs, tomēr pauda cerību, ka darbs būs konstruktīvs un opozīcija nenoraidīs visu, kas nāk no valdības tikai tādēļ, ka ir opozīcijā.
Līdzīgu viedokli pauda arī AS Saeimas frakcijas vadītājs Māris Kučinskis. Viņaprāt, plaša koalīcija darbu padarītu apgrūtinošu. Kučinskis norādīja, ka pamatlēmumu izstrāde nākot no valdības. "Un ko tas dotu, ja pēc proporcijām katram ir viena vieta?" retoriski vaicāja Kučinskis.
Arī viņš izteica cerību, ka darbs Saeimā ar opozīciju būs konstruktīvs.
Savukārt Švinka uzsvēra, ka "Progresīvie" neatbalstīs valdību, kura balstās uz "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līdera Aināra Šlesera balsīm. To "Progresīvie" esot skaidri pateikuši jau pirms vēlēšanām.
"Progresīvo" ieskatā AS ir palaidis garām iespēju plašākai koalīcijai, kas būtu vajadzīga, lai pilnvērtīgi īstenotu iecerētās reformas. "Tā vietā AS un NA tiek balstīti ar Aināra Šlesera balsīm," teica Švinka.
Viņš uzskata, ka Saeimā būs grūti nodrošināt kvorumu balsojumiem.
Tāpat, pēc Švinkas teiktā, AS esot palaidis arī garām iespēju veidot vienu spēcīgu sarakstu. Viņaprāt, šobrīd jau šobrīd AS iekšienē nav viendabīgs.
Tikmēr Šlesers norādīja, ka esot vairāki nosacījumi, pie kuriem LPV ir gatava atbalstīt AS un Nacionālās apvienības (NA) veidotu valdību. Tie esot jautājumi par valsts pārvaldes reorganizāciju, ekonomisko izaugsmi, dzimstības veicināšanu un atbalstu ģimenēm.
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Partiju apvienība "Jaunā Vienotība" (JV) un partija "Progresīvie", kuras nav aicinātas pievienoties "Apvienotā saraksta" (AS) veidotajai koalīcijai, bet ar kurām notiek sarunas par iespēju vadīt kādu Saeimas komisiju, neatbalstīs jauno valdību, pirmdien aģentūras LETA raidierakstā "Kas tas vispār bija?" atzina JV deputāte Inga Bērziņa un "Progresīvo" deputāts Atis Švinka.
"JV nevar politiski uzņemties atbildību par valdību, kurā tās nav," teica Bērziņa.
Viņa sacīja, ka JV respektē vēlēšanu rezultātus un vēl veiksmi AS un Nacionālās apvienības (NA) koalīcijai, lai izdodas viss iecerētais. JV uz valdības veidošanas sarunām esot gājusi ar "atvērtu prātu un vēlmi strādāt" un piedāvājusi savu redzējumu par dažādu jomu finansēšanu.
Tomēr nākamās valdības Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) esot izvēlējies veidot koalīciju, kura JV ieskatā nav latviska, jo tās reāls darbs nav iespējams tikai ar 51 balsi, kas ir AS un NA. JV būšot konstruktīva opozīcija, piebilda Bērziņa.
Bērziņas apgalvojumam, ka šī nebūs latviska koalīcija, iebilda NA deputāte Ilze Indriksone. Viņa norādīja, ka NA frakcija ir apliecinājusi, ka tā būs klāt Saeimā visos svarīgajos balsojumos un tie tiks nodrošināti. To pašu, pēc Indriksones teiktā, esot apliecinājis arī AS. Neesot bijušas runas par citu balsu piesaisti un neviena no nākamās koalīcijas partijām neslēdzot vienošanās ar nevienām citām partijām, apgalvoja Indriksone. "Tas nodrošinās, ka patiesi strādājam kopā," teica Indriksone.
Viņa nenoliedza, ka ar 51 balsi koalīcijas darbs būs izaicinošs, tomēr pauda cerību, ka darbs būs konstruktīvs un opozīcija nenoraidīs visu, kas nāk no valdības tikai tādēļ, ka ir opozīcijā.
Līdzīgu viedokli pauda arī AS Saeimas frakcijas vadītājs Māris Kučinskis. Viņaprāt, plaša koalīcija darbu padarītu apgrūtinošu. Kučinskis norādīja, ka pamatlēmumu izstrāde nākot no valdības. "Un ko tas dotu, ja pēc proporcijām katram ir viena vieta?" retoriski vaicāja Kučinskis.
Arī viņš izteica cerību, ka darbs Saeimā ar opozīciju būs konstruktīvs.
Savukārt Švinka uzsvēra, ka "Progresīvie" neatbalstīs valdību, kura balstās uz "Latvija pirmajā vietā" (LPV) līdera Aināra Šlesera balsīm. To "Progresīvie" esot skaidri pateikuši jau pirms vēlēšanām.
"Progresīvo" ieskatā AS ir palaidis garām iespēju plašākai koalīcijai, kas būtu vajadzīga, lai pilnvērtīgi īstenotu iecerētās reformas. "Tā vietā AS un NA tiek balstīti ar Aināra Šlesera balsīm," teica Švinka.
Viņš uzskata, ka Saeimā būs grūti nodrošināt kvorumu balsojumiem.
Tāpat, pēc Švinkas teiktā, AS esot palaidis arī garām iespēju veidot vienu spēcīgu sarakstu. Viņaprāt, šobrīd jau šobrīd AS iekšienē nav viendabīgs.
Tikmēr Šlesers norādīja, ka esot vairāki nosacījumi, pie kuriem LPV ir gatava atbalstīt AS un Nacionālās apvienības (NA) veidotu valdību. Tie esot jautājumi par valsts pārvaldes reorganizāciju, ekonomisko izaugsmi, dzimstības veicināšanu un atbalstu ģimenēm.
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