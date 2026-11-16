NA un AS vienojušās par atbildības sadali; darbs pie koalīcijas līguma turpinās

Nacionālā apvienība (NA) ar "Apvienoto sarakstu" (AS) ir vienojusies par valdības veidošanu un atbildības sadali, bet vēl jāturpina darbs pie rīcības plāna, sadarbības principiem un koalīcijas līguma, pirmdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sacīja NA Saeimas frakcijas vadītājs Artūrs Butāns.
NA valde šodien lems par partijas pārstāvjiem Ministru kabinetā. Vienlaikus vēl jāvienojas par primāri veicamajiem darbiem, kas jāiekļauj sadarbības principos un rīcības plānā, skaidroja Butāns.
Viņš atgādināja, ka NA iepriekš paudusi vēlmi būt pārstāvētai ne tikai iekšlietu, bet arī tautsaimniecības blokā. Pašreizējais premjera amata kandidāta Andra Kulberga (AS) piedāvājums paredz NA iespēju vadīt Saeimas Tautsaimniecības komisiju, un Butāns to raksturoja kā kompromisu, par kuru partija ir gatava vienoties.
Butāns norādīja, ka puses vienojušās par valdības veidošanu, vienlaikus uzsverot, ka pašlaik vienošanās ir par atbildības sadali, bet būtiski ir arī katrā nozarē veicamie darbi. Viņš minēja gan paredzētās misiju vēstules ministriem, gan kopīgi nosakāmos rīcības plāna mērķus.
Jautāts, vai vienošanos iespējams pabeigt jau šodien, lai otrdien Saeimā balsotu par jauno valdību, Butāns neņēmās to prognozēt. Viņa ieskatā nav izšķiroši, vai tas notiks vienu vai divas dienas agrāk vai vēlāk. Svarīgāk esot panākt vienprātību, atrunāt sadarbības principus un skaidri iezīmēt uzdevumus, lai valdība būtu rīcībspējīga un vienota.
Runājot par ministru kandidātiem, Butāns minēja, ka iekšlietu ministra amatam NA uztur Jāņa Dombravas kandidatūru. Savukārt, kā iepriekš norādījusi NA vadītāja Ilze Indriksone, redzamākais kandidāts kultūras ministra amatam būtu pašreizējais kultūras ministrs Nauris Puntulis.
Par labklājības ministra amata kandidātu NA valde lems šodien, primāri vērtējot ievēlētos deputātus.
Butāns norādīja, ka vairāki frakcijas deputāti ir strādājuši ar labklājības nozares jautājumiem, tostarp ģimeņu un sociālo atbalstu. Vienlaikus partijai esot arī speciālisti ārpus frakcijas, un tikšot domāts par komandas veidošanu Labklājības ministrijas prioritāšu īstenošanai.
Vaicāts, vai labklājības ministres amatam netiek apsvērta Indriksone, Butāns norādīja, ka pamatā frakcija raudzīsies uz ievēlētajiem deputātiem. Indriksone ir to skaitā.
Jautāts par topošās koalīcijas 51 balss vairākumu un iespējamo atkarību no partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) atbalsta, Butāns pauda, ka šādas koalīcijas darbs vispirms ir atkarīgs no deputātu disciplīnas un sēžu apmeklētības.
Vienlaikus viņš atzinīgi vērtētu jebkuras opozīcijas partijas atbalstu reformām, drošības stiprināšanai un citām prioritātēm. Butāns pieļāva, ka gadījumā, ja amatā paliktu pašreizējais aizsardzības ministrs Raivis Melnis, būtu likumsakarīgs arī "Jaunās vienotības" (JV) atbalsts šādai valdībai.
Butāns arī apliecināja, ka NA interesē pārējo ministru kandidātu nostāja partijai būtiskos jautājumos, piemēram, Krievijas graudu tranzīta jautājumā. Pēc viņa teiktā, Kulbergs solījis tuvākajā laikā iepazīstināt ar nozaru profesionāļiem, kurus cer iesaistīt Ministru kabineta darbā. NA pagaidām vēl nezinot visus kandidātus, un Butāns neizslēdza arī klātienes tikšanās ar viņiem.
Attiecībā uz Saeimas komisiju vadību NA saņēmusi piedāvājumu vadīt Tautsaimniecības, Ārlietu un Juridisko komisiju, informēja Butāns.
Par konkrētiem komisiju vadītāju kandidātiem partija lems pēc ministru amata kandidātu apstiprināšanas, jo deputātu pāriešana darbā Ministru kabinetā mainītu arī frakcijas sastāvu, skaidroja politiķis.
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Nacionālā apvienība (NA) ar "Apvienoto sarakstu" (AS) ir vienojusies par valdības veidošanu un atbildības sadali, bet vēl jāturpina darbs pie rīcības plāna, sadarbības principiem un koalīcijas līguma, pirmdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sacīja NA Saeimas frakcijas vadītājs Artūrs Butāns.
NA valde šodien lems par partijas pārstāvjiem Ministru kabinetā. Vienlaikus vēl jāvienojas par primāri veicamajiem darbiem, kas jāiekļauj sadarbības principos un rīcības plānā, skaidroja Butāns.
Viņš atgādināja, ka NA iepriekš paudusi vēlmi būt pārstāvētai ne tikai iekšlietu, bet arī tautsaimniecības blokā. Pašreizējais premjera amata kandidāta Andra Kulberga (AS) piedāvājums paredz NA iespēju vadīt Saeimas Tautsaimniecības komisiju, un Butāns to raksturoja kā kompromisu, par kuru partija ir gatava vienoties.
Butāns norādīja, ka puses vienojušās par valdības veidošanu, vienlaikus uzsverot, ka pašlaik vienošanās ir par atbildības sadali, bet būtiski ir arī katrā nozarē veicamie darbi. Viņš minēja gan paredzētās misiju vēstules ministriem, gan kopīgi nosakāmos rīcības plāna mērķus.
Jautāts, vai vienošanos iespējams pabeigt jau šodien, lai otrdien Saeimā balsotu par jauno valdību, Butāns neņēmās to prognozēt. Viņa ieskatā nav izšķiroši, vai tas notiks vienu vai divas dienas agrāk vai vēlāk. Svarīgāk esot panākt vienprātību, atrunāt sadarbības principus un skaidri iezīmēt uzdevumus, lai valdība būtu rīcībspējīga un vienota.
Runājot par ministru kandidātiem, Butāns minēja, ka iekšlietu ministra amatam NA uztur Jāņa Dombravas kandidatūru. Savukārt, kā iepriekš norādījusi NA vadītāja Ilze Indriksone, redzamākais kandidāts kultūras ministra amatam būtu pašreizējais kultūras ministrs Nauris Puntulis.
Par labklājības ministra amata kandidātu NA valde lems šodien, primāri vērtējot ievēlētos deputātus.
Butāns norādīja, ka vairāki frakcijas deputāti ir strādājuši ar labklājības nozares jautājumiem, tostarp ģimeņu un sociālo atbalstu. Vienlaikus partijai esot arī speciālisti ārpus frakcijas, un tikšot domāts par komandas veidošanu Labklājības ministrijas prioritāšu īstenošanai.
Vaicāts, vai labklājības ministres amatam netiek apsvērta Indriksone, Butāns norādīja, ka pamatā frakcija raudzīsies uz ievēlētajiem deputātiem. Indriksone ir to skaitā.
Jautāts par topošās koalīcijas 51 balss vairākumu un iespējamo atkarību no partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) atbalsta, Butāns pauda, ka šādas koalīcijas darbs vispirms ir atkarīgs no deputātu disciplīnas un sēžu apmeklētības.
Vienlaikus viņš atzinīgi vērtētu jebkuras opozīcijas partijas atbalstu reformām, drošības stiprināšanai un citām prioritātēm. Butāns pieļāva, ka gadījumā, ja amatā paliktu pašreizējais aizsardzības ministrs Raivis Melnis, būtu likumsakarīgs arī "Jaunās vienotības" (JV) atbalsts šādai valdībai.
Butāns arī apliecināja, ka NA interesē pārējo ministru kandidātu nostāja partijai būtiskos jautājumos, piemēram, Krievijas graudu tranzīta jautājumā. Pēc viņa teiktā, Kulbergs solījis tuvākajā laikā iepazīstināt ar nozaru profesionāļiem, kurus cer iesaistīt Ministru kabineta darbā. NA pagaidām vēl nezinot visus kandidātus, un Butāns neizslēdza arī klātienes tikšanās ar viņiem.
Attiecībā uz Saeimas komisiju vadību NA saņēmusi piedāvājumu vadīt Tautsaimniecības, Ārlietu un Juridisko komisiju, informēja Butāns.
Par konkrētiem komisiju vadītāju kandidātiem partija lems pēc ministru amata kandidātu apstiprināšanas, jo deputātu pāriešana darbā Ministru kabinetā mainītu arī frakcijas sastāvu, skaidroja politiķis.
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