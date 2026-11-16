Britu aktieris Roberts Patinsons izraudzīts par nākamo Džeimsa Bonda lomas atveidotāju, pirmdien, 16. novembrī, paziņojusi studija “Amazon MGM Studios”. Viņš pārņems aģenta 007 lomu no Daniela Kreiga, kurš pēdējo reizi Bondu spēlēja 2021. gada filmā “Nav laika mirt”.
Paziņojums noslēdz vairākus gadus ilgušos minējumus par nākamo britu slepenā dienesta aģenta atveidotāju. Patinsons skatītājiem pazīstams ar lomām “Krēslas” filmās un Betmena atveidojumu filmā “The Batman”.
Aktieris paziņojumā Bonda lomas iegūšanu nosaucis par mūža pagodinājumu un sapņa piepildījumu. Viņš pateicies filmas veidotājiem par uzticēšanos un paudis gatavību darbam pie jaunās filmas.
Nākamo, pēc kārtas 26. oficiālās Bonda filmu sērijas darbu režisēs “Kāpas” režisors Denī Vilnēvs. Scenāriju raksta seriāla “Peaky Blinders” veidotājs Stīvens Naits, bet producenti būs Eimija Paskāla un Deivids Heimans. Vilnēvs, sveicot Patinsonu komandā, norādījis, ka aktieris apvieno Bonda tēlam raksturīgo būtību ar jaunu enerģiju.
Jauns posms Bonda filmu vēsturē
Šī būs pirmā Bonda filma, kas taps “Amazon MGM Studios” radošajā vadībā pēc tam, kad ilggadējie sērijas producenti Barbara Brokoli un Maikls Vilsons nodeva studijai radošo kontroli pār franšīzi.
Patinsona izvēle seko oktobra beigās notikušajām kinoprovēm. “TheWrap” vēsta, ka atlases procesā piedalījušies arī Kalums Tērners, Džošs O’Konors un Džeks Loudens.
Jaunās filmas nosaukums un precīzs pirmizrādes datums vēl nav paziņots. Filmēšana varētu sākties 2027. gada sākumā.
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Britu aktieris Roberts Patinsons izraudzīts par nākamo Džeimsa Bonda lomas atveidotāju, pirmdien, 16. novembrī, paziņojusi studija “Amazon MGM Studios”. Viņš pārņems aģenta 007 lomu no Daniela Kreiga, kurš pēdējo reizi Bondu spēlēja 2021. gada filmā “Nav laika mirt”.
Paziņojums noslēdz vairākus gadus ilgušos minējumus par nākamo britu slepenā dienesta aģenta atveidotāju. Patinsons skatītājiem pazīstams ar lomām “Krēslas” filmās un Betmena atveidojumu filmā “The Batman”.
Aktieris paziņojumā Bonda lomas iegūšanu nosaucis par mūža pagodinājumu un sapņa piepildījumu. Viņš pateicies filmas veidotājiem par uzticēšanos un paudis gatavību darbam pie jaunās filmas.
Nākamo, pēc kārtas 26. oficiālās Bonda filmu sērijas darbu režisēs “Kāpas” režisors Denī Vilnēvs. Scenāriju raksta seriāla “Peaky Blinders” veidotājs Stīvens Naits, bet producenti būs Eimija Paskāla un Deivids Heimans. Vilnēvs, sveicot Patinsonu komandā, norādījis, ka aktieris apvieno Bonda tēlam raksturīgo būtību ar jaunu enerģiju.
Jauns posms Bonda filmu vēsturē
Šī būs pirmā Bonda filma, kas taps “Amazon MGM Studios” radošajā vadībā pēc tam, kad ilggadējie sērijas producenti Barbara Brokoli un Maikls Vilsons nodeva studijai radošo kontroli pār franšīzi.
Patinsona izvēle seko oktobra beigās notikušajām kinoprovēm. “TheWrap” vēsta, ka atlases procesā piedalījušies arī Kalums Tērners, Džošs O’Konors un Džeks Loudens.
Jaunās filmas nosaukums un precīzs pirmizrādes datums vēl nav paziņots. Filmēšana varētu sākties 2027. gada sākumā.
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