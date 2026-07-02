ASV populārās loterijas "Powerball" tā dēvēto džekpotu jeb galveno laimestu 1,8 ASV miljardu apjomā izlozēja pagājušā gada nogalē, tieši kristiešu Ziemassvētku priekšvakarā, un tajā par laimīgo uzvarētāju kļuva Ārkanzasas iedzīvotājs, kura vārds pagaidām nav izpausts. Loterijas rīkotāji pauduši, ka laimētājs gala rezultātā pēc visu nodokļu atskaitījumiem saņems mazliet mazāk par pusi attiecīgās summas – 835 miljonus ASV dolāru.
Var piebilst, ka bez galvenā laimesta vēl astoņi dalībnieki saņēmuši “mierinājuma” balvu viena miljona dolāru apmērā. Bet galvenais vinnests vienlaikus arī kļuvis par vienu no vislielākajiem visā Powerball pastāvēšanas laikā, taču ne gluži vislielākais. Godpilno pirmo vietu ieņem 2022. gada novembrī izlozētā summa 2,04 miljardu ASV dolāru apmērā. Par tās īpašnieku kļuva Kalifornijas iedzīvotājs Edvīns Kastro, kurš pēc visu skarbo nodokļu nomaksāšanas uz rokas saņēma summu, kas burtiski par nieka tiesu nesasniedza apaļu miljardu.
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