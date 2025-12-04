Miljardieru bagātība pasaulē šogad sasniegusi 15,8 triljonus ASV dolāru, kas ir visu laiku augstākais līmenis, liecina Šveices bankas UBS veiktā pētījuma rezultāti.
Miljardieru turība salīdzinājumā ar pagājušo gadu pieaugusi par 13%.
Tāpat palielinājies arī miljardieru skaits pasaulē - no 2682 pērn līdz 2919 šobrīd. Starp tiem 2545 ir vīrieši un tikai 374 sievietes, norāda UBS.
Visvairāk miljardieru dzīvo ASV, kur 924 cilvēkiem kopumā pieder īpašumi aptuveni 6,9 triljonu dolāru vēsrtībā. Ķīnā dzīvo 470 miljardieri, un viņu bagātība veido aptuveni 1,8 triljonus dolāru.
Tikmēr Vācijā miljardieru skaits pieaudzis par 33% līdz 156, bet viņu bagātība palielinājusies par 145,9 miljardiem dolāru līdz 692,1 miljardam dolāru.
UBS prognozē, ka miljardieru skaits pasaulē turpmākajās desmitgadēs turpinās pieaugt, jo paātrināsies miljardieru bāgātības nodošana nākamajām paaudzēm.
Aptauja
Vai jums ir personīga pieredze ar akciju pirkšanu vai pārdošanu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu