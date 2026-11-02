Dončičs uguņo! 45 punkti "Lakers" uzvarā pār "Raptors"

Slovēņu basketbolists Luka Dončičs svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva 45 punktus un bija produktīvs arī citos statistikas rādītājos, kaldinot Losandželosas "Lakers" komandas uzvaru. "Lakers" savā laukumā ar rezultātu 131:125 (36:23, 30:31, 38:28, 27:43) uzveica Toronto "Raptors".
Dončičs realizēja astoņus tālmetienus, izcīnīja 15 atlēkušās bumbas, atdeva sešas rezultatīvas piespēles un pārtvēra piecas bumbas. Četros mačos pēc kārtas viņš izcēlies ar vismaz 37 punktiem.
Vēl uzvarētājiem Ostins Rīvss guva 19 punktus, bet Valkeram Kesleram bija 16 punkti un 15 atlēkušās bumbas.
"Raptors" vienībā rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Skotijs Bārnss, bet 22 punktus guva Rouens Berets. Ceļgala savainojuma dēļ ceturto spēli pēc kārtas izlaida Kavai Lenards.
"Lakers" ar piecām uzvarām septiņos mačos ir ceturtā Rietumu konferencē, bet "Raptors" uzvarējusi trīs no sešiem dueļiem un ir piektajā pozīcijā Austrumos.
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Slovēņu basketbolists Luka Dončičs svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva 45 punktus un bija produktīvs arī citos statistikas rādītājos, kaldinot Losandželosas "Lakers" komandas uzvaru. "Lakers" savā laukumā ar rezultātu 131:125 (36:23, 30:31, 38:28, 27:43) uzveica Toronto "Raptors".
Dončičs realizēja astoņus tālmetienus, izcīnīja 15 atlēkušās bumbas, atdeva sešas rezultatīvas piespēles un pārtvēra piecas bumbas. Četros mačos pēc kārtas viņš izcēlies ar vismaz 37 punktiem.
Vēl uzvarētājiem Ostins Rīvss guva 19 punktus, bet Valkeram Kesleram bija 16 punkti un 15 atlēkušās bumbas.
"Raptors" vienībā rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Skotijs Bārnss, bet 22 punktus guva Rouens Berets. Ceļgala savainojuma dēļ ceturto spēli pēc kārtas izlaida Kavai Lenards.
"Lakers" ar piecām uzvarām septiņos mačos ir ceturtā Rietumu konferencē, bet "Raptors" uzvarējusi trīs no sešiem dueļiem un ir piektajā pozīcijā Austrumos.
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