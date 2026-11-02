"de facto": Uzturēšanās atļauju tīkotāji Kulberga padomnieka biznesā ieguldījuši 400 000 eiro

Ministru prezidenta Andra Kulberga ("Apvienotais saraksts") ārštata padomnieks Didzis Dejus savam biznesam piesaistījis 400 000 eiro no astoņiem ārvalstu investoriem, no kuriem četri jau saņēmuši uzturēšanās atļaujas Latvijā, noskaidrojis LTV raidījums "De facto".
Lai gan šādu finansējuma piesaisti likums pieļauj, opozīcijas partija "Progresīvie" saskata iespējamu interešu konfliktu, jo Dejus vienlaikus palīdzējis veidot priekšlikumus imigrācijas regulējuma maiņai.
Dejum piederošajā uzņēmumā "SIAPLG.EU" ieguldījuši ārvalstnieki no Indijas, Dienvidāfrikas, Sīrijas un ASV. Viņi kļuvuši par akcionāriem bez balstiesībām un iespējas saņemt dividendes. Piesaistītā nauda caur viņam daļēji piederošu ASV kompāniju lielākoties ieguldīta civilās aviācijas detaļu printēšanas uzņēmumā "AM Craft".
"Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs norāda, ka Dejus palīdzējis Kulbergam sagatavot priekšlikumus, kas ļautu vienā uzņēmumā piesaistīt līdzšinējo desmit vietā 20 šādus ieguldītājus un pagarināt uzturēšanās atļauju termiņu no diviem līdz pieciem gadiem. Partijas ieskatā uzņēmēja darbs ar imigrācijas politiku rada šķietamu interešu konfliktu.
Kulbergs pārmetumus noraida, uzsverot, ka investīcijas piesaistītas likumīgi un investori pārbaudīti.
Pēdējie akcionāri Dejus uzņēmumam pievienojušies pirms viņa darba sākšanas premjera komandā. Tomēr jaunu ieguldītāju meklēšana turpinājusies arī vēlāk.
Termiņuzturēšanās atļauju programmas paplašināšanu neatbalsta Kulberga pašreizējie koalīcijas partneri Nacionālā apvienība un "Jaunā Vienotība". Savukārt par turīgu ārvalstnieku piesaisti iestājas "Latvija pirmajā vietā" līderis Ainārs Šlesers.
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Ministru prezidenta Andra Kulberga ("Apvienotais saraksts") ārštata padomnieks Didzis Dejus savam biznesam piesaistījis 400 000 eiro no astoņiem ārvalstu investoriem, no kuriem četri jau saņēmuši uzturēšanās atļaujas Latvijā, noskaidrojis LTV raidījums "De facto".
Lai gan šādu finansējuma piesaisti likums pieļauj, opozīcijas partija "Progresīvie" saskata iespējamu interešu konfliktu, jo Dejus vienlaikus palīdzējis veidot priekšlikumus imigrācijas regulējuma maiņai.
Dejum piederošajā uzņēmumā "SIAPLG.EU" ieguldījuši ārvalstnieki no Indijas, Dienvidāfrikas, Sīrijas un ASV. Viņi kļuvuši par akcionāriem bez balstiesībām un iespējas saņemt dividendes. Piesaistītā nauda caur viņam daļēji piederošu ASV kompāniju lielākoties ieguldīta civilās aviācijas detaļu printēšanas uzņēmumā "AM Craft".
"Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs norāda, ka Dejus palīdzējis Kulbergam sagatavot priekšlikumus, kas ļautu vienā uzņēmumā piesaistīt līdzšinējo desmit vietā 20 šādus ieguldītājus un pagarināt uzturēšanās atļauju termiņu no diviem līdz pieciem gadiem. Partijas ieskatā uzņēmēja darbs ar imigrācijas politiku rada šķietamu interešu konfliktu.
Kulbergs pārmetumus noraida, uzsverot, ka investīcijas piesaistītas likumīgi un investori pārbaudīti.
Pēdējie akcionāri Dejus uzņēmumam pievienojušies pirms viņa darba sākšanas premjera komandā. Tomēr jaunu ieguldītāju meklēšana turpinājusies arī vēlāk.
Termiņuzturēšanās atļauju programmas paplašināšanu neatbalsta Kulberga pašreizējie koalīcijas partneri Nacionālā apvienība un "Jaunā Vienotība". Savukārt par turīgu ārvalstnieku piesaisti iestājas "Latvija pirmajā vietā" līderis Ainārs Šlesers.
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