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#birokrātija #budžets #es #investīcijas #ministri #ministrijas #nauda #partijas #railbaltica #reformas #saeima #uzņēmēji

Jau nākamgad valsts saistībām var nepietikt naudas, brīdina Kulbergs

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 02. novembris, 12:05
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2026. gada 02. novembris, 12:05
Andris Kulbergs.
Andris Kulbergs.
Foto: Zane Bitere/LETA

Bez būtiskām pārmaiņām valsts pārvaldē, budžeta izdevumu samazināšanas un ekonomikas aktivizēšanas Latvija tuvākajos gados var nonākt nopietnās finanšu grūtībās, pēc tikšanās ar partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) pārstāvjiem žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).

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Kulbergs informēja, ka ar tikšanos ar LPV noslēdzies pirmais valdības veidošanas sarunu raunds ar visām Saeimā pārstāvētajām centra partijām. Premjers sacīja, ka sarunās iepazīstinājis LPV pārstāvjus ar Latvijas finanšu situāciju, nākamā gada budžeta izaicinājumiem un ilgtermiņa prognozēm.

Pēc premjera teiktā, jau nākamgad valsts saskarsies ar situāciju, kad iepriekš uzņemtajām saistībām pret sabiedrību un starptautiskajiem partneriem nepietiks finansējuma. Viņš uzsvēra, ka, saglabājot līdzšinējo politikas kursu, līdz 2030. gadam Latvija var nonākt ļoti sarežģītā fiskālajā situācijā.

Tādēļ valdībai būšot jālemj par nopietnu budžeta izdevumu samazināšanu, ministriju funkciju un valsts pārvaldes struktūras pārskatīšanu, kā arī atsevišķu ieceru atlikšanu uz vēlāku laiku, kad būs pieejami nepieciešamie finanšu resursi.

Vienlaikus Kulbergs uzsvēra, ka ar izdevumu samazināšanu vien nepietiks. Viņaprāt, nepieciešams aktīvāk piesaistīt investīcijas, veicināt ekonomisko aktivitāti un palielināt privātā kapitāla iesaisti tautsaimniecībā.

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Ieteiktie raksti

Premjers norādīja, ka būtisks izaicinājums būs pārejas periods starp līdzšinējo un nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, kura laikā Latvijas ekonomikā ieplūdīs mazāk Eiropas fondu līdzekļu nekā iepriekš. Šo iztrūkumu, pēc viņa domām, vajadzētu kompensēt ar lielākām investīcijām un uzņēmējdarbības aktivizēšanu.

Sarunās apspriests arī Kulberga iepriekš pieteiktais Latvijas attīstības fonda izveides priekšlikums, kas paredzētu valsts kapitālsabiedrību apvienošanu viena investīciju fonda pārvaldībā. Premjers pauda pārliecību, ka tas ļautu efektīvāk pārvaldīt valsts aktīvus un piesaistīt papildu investīcijas ekonomikai.

Tāpat pārrunāti priekšlikumi par valsts pārvaldes centralizāciju atsevišķās jomās, mākslīgā intelekta plašāku izmantošanu, civildienesta regulējuma pilnveidošanu, centralizētiem iepirkumiem un efektīvāku Eiropas Savienības fondu pārvaldību.

Atsevišķa sarunas daļa veltīta dzelzceļa projektam "Rail Baltica".

Kulbergs atkārtoti uzsvēra Latvijas pozīciju, ka projekta īstenošanai nepieciešams skaidrs Eiropas Savienības finansējums. Bez tā Latvija projektu nevarot atļauties, sacīja premjers.

Komentējot sarunas ar LPV, Kulbergs norādīja, ka partijai bijusi izpratne par valsts finanšu stāvokļa nopietnību. Viņš sacīja, ka vaicājis LPV pārstāvjiem, kurās jomās partija būtu gatava atteikties no saviem priekšvēlēšanu solījumiem vai pieņemt nepopulārus lēmumus, ja tas būtu nepieciešams valsts finanšu stabilitātes nodrošināšanai.

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Linda Liepiņa, Ainārs Šlesers. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Valdības veidošanas sarunas: Kulbergs tiekas ar LPV
Andris Kulbergs, kuram uzticēta jaunās valdības veidošana, pirmdien, 2. novembrī tikās ar partijas "Latvija pirmajā vietā" pārstāvjiem.
Linda Liepiņa, Ainārs Šlesers. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainārs Šlesers. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Linda Liepiņa. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainārs Šlesers, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Linda Liepiņa, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainārs Šlesers, Linda Liepiņa. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainārs Šlesers, Linda Liepiņa, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainārs Šlesers, Linda Liepiņa, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainārs Šlesers, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Linda Liepiņa, Ainārs Šlesers. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
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Foto: Zane Bitere/LETA

LPV līderis Ainārs Šlesers sacīja, ka partija ir gatava ar savām 17 deputātu balsīm atbalstīt Kulberga veidotu profesionāļu valdību arī gadījumā, ja pati neieņemtu amatus valdībā. Šlesers kā būtiskākos iespējamo pārmaiņu virzienus minējis valsts pārvaldes reorganizāciju, ministriju un iestāžu apvienošanu, birokrātijas mazināšanu un profesionāļu valdības izveidi. Nākamais valdības veidošanas sarunu raunds paredzēts pēc 4. novembra.

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Tēma
Valdība Saeimas vēlēšanas Deputāti Politiķi
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#birokrātija #budžets #es #investīcijas #ministri #ministrijas #nauda #partijas #railbaltica #reformas #saeima #uzņēmēji
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Bez būtiskām pārmaiņām valsts pārvaldē, budžeta izdevumu samazināšanas un ekonomikas aktivizēšanas Latvija tuvākajos gados var nonākt nopietnās finanšu grūtībās, pēc tikšanās ar partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) pārstāvjiem žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).

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Kulbergs informēja, ka ar tikšanos ar LPV noslēdzies pirmais valdības veidošanas sarunu raunds ar visām Saeimā pārstāvētajām centra partijām. Premjers sacīja, ka sarunās iepazīstinājis LPV pārstāvjus ar Latvijas finanšu situāciju, nākamā gada budžeta izaicinājumiem un ilgtermiņa prognozēm.

Pēc premjera teiktā, jau nākamgad valsts saskarsies ar situāciju, kad iepriekš uzņemtajām saistībām pret sabiedrību un starptautiskajiem partneriem nepietiks finansējuma. Viņš uzsvēra, ka, saglabājot līdzšinējo politikas kursu, līdz 2030. gadam Latvija var nonākt ļoti sarežģītā fiskālajā situācijā.

Tādēļ valdībai būšot jālemj par nopietnu budžeta izdevumu samazināšanu, ministriju funkciju un valsts pārvaldes struktūras pārskatīšanu, kā arī atsevišķu ieceru atlikšanu uz vēlāku laiku, kad būs pieejami nepieciešamie finanšu resursi.

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Vienlaikus Kulbergs uzsvēra, ka ar izdevumu samazināšanu vien nepietiks. Viņaprāt, nepieciešams aktīvāk piesaistīt investīcijas, veicināt ekonomisko aktivitāti un palielināt privātā kapitāla iesaisti tautsaimniecībā.

Premjers norādīja, ka būtisks izaicinājums būs pārejas periods starp līdzšinējo un nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, kura laikā Latvijas ekonomikā ieplūdīs mazāk Eiropas fondu līdzekļu nekā iepriekš. Šo iztrūkumu, pēc viņa domām, vajadzētu kompensēt ar lielākām investīcijām un uzņēmējdarbības aktivizēšanu.

Sarunās apspriests arī Kulberga iepriekš pieteiktais Latvijas attīstības fonda izveides priekšlikums, kas paredzētu valsts kapitālsabiedrību apvienošanu viena investīciju fonda pārvaldībā. Premjers pauda pārliecību, ka tas ļautu efektīvāk pārvaldīt valsts aktīvus un piesaistīt papildu investīcijas ekonomikai.

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Ieteiktie raksti

Tāpat pārrunāti priekšlikumi par valsts pārvaldes centralizāciju atsevišķās jomās, mākslīgā intelekta plašāku izmantošanu, civildienesta regulējuma pilnveidošanu, centralizētiem iepirkumiem un efektīvāku Eiropas Savienības fondu pārvaldību.

Atsevišķa sarunas daļa veltīta dzelzceļa projektam "Rail Baltica".

Kulbergs atkārtoti uzsvēra Latvijas pozīciju, ka projekta īstenošanai nepieciešams skaidrs Eiropas Savienības finansējums. Bez tā Latvija projektu nevarot atļauties, sacīja premjers.

Komentējot sarunas ar LPV, Kulbergs norādīja, ka partijai bijusi izpratne par valsts finanšu stāvokļa nopietnību. Viņš sacīja, ka vaicājis LPV pārstāvjiem, kurās jomās partija būtu gatava atteikties no saviem priekšvēlēšanu solījumiem vai pieņemt nepopulārus lēmumus, ja tas būtu nepieciešams valsts finanšu stabilitātes nodrošināšanai.

+10 foto
Linda Liepiņa, Ainārs Šlesers. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Valdības veidošanas sarunas: Kulbergs tiekas ar LPV
Andris Kulbergs, kuram uzticēta jaunās valdības veidošana, pirmdien, 2. novembrī tikās ar partijas "Latvija pirmajā vietā" pārstāvjiem.
Linda Liepiņa, Ainārs Šlesers. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainārs Šlesers. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Linda Liepiņa. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainārs Šlesers, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Linda Liepiņa, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainārs Šlesers, Linda Liepiņa. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainārs Šlesers, Linda Liepiņa, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainārs Šlesers, Linda Liepiņa, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Ainārs Šlesers, Andris Kulbergs. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
Linda Liepiņa, Ainārs Šlesers. Jaunās valdības veidošanas sarunas.
1 / 10
Foto: Zane Bitere/LETA

LPV līderis Ainārs Šlesers sacīja, ka partija ir gatava ar savām 17 deputātu balsīm atbalstīt Kulberga veidotu profesionāļu valdību arī gadījumā, ja pati neieņemtu amatus valdībā. Šlesers kā būtiskākos iespējamo pārmaiņu virzienus minējis valsts pārvaldes reorganizāciju, ministriju un iestāžu apvienošanu, birokrātijas mazināšanu un profesionāļu valdības izveidi. Nākamais valdības veidošanas sarunu raunds paredzēts pēc 4. novembra.

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Tēma
Valdība Saeimas vēlēšanas Deputāti Politiķi
Tēmturi
#birokrātija #budžets #es #investīcijas #ministri #ministrijas #nauda #partijas #railbaltica #reformas #saeima #uzņēmēji
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