Austrumu slimnīcā ieguldīti vairāk nekā deviņi miljoni eiro, lai uzlabotu pacientu diagnostiku

Austrumu slimnīcā atklātas jaunās Radioloģijas centra telpas, kuru attīstībā ieguldīti vairāk nekā deviņi miljoni eiro. Modernās diagnostikas iekārtas ļaus ātrāk noteikt slimības, mazināt rindas un uzlabot valsts apmaksāto izmeklējumu pieejamību. Pacientu ērtībām magnētiskās rezonanses izmeklējumu laikā būs iespējams pat skatīties filmas, vēsta 360TV Ziņas.
29. oktobrī atklātā Austrumu slimnīcas Radioloģijas centra attīstības otrā kārta ir solis ātrākai, efektīvākai un pacientiem ērtākai medicīniskajai aprūpei. Austrumu slimnīcā ārstējās vairāk nekā puse Latvijas onkoloģijas pacientu. Jaunās iekārtas palīdzēs ne tikai optimizēt garās rindas, bet arī valsts apmaksātus izmeklējumus cilvēkiem padarīs pieejamākus.
Centrā uzstādīta jauna magnētiskās rezonanses iekārta, kas ļauj ātrāk un precīzāk diagnosticēt sarežģītas slimības. Paplašinātas arī krūts vēža diagnostikas un mazinvazīvas ārstēšanas iespējas. Sirds un asinsvadu izmeklējumiem iegādāti divi jauni datortomogrāfi, atjaunots rentgena aprīkojums ļaus veikt plašāku izmeklējumu un manipulāciju klāstu.
“Liela daļa mums ir onkoloģiskie pacienti, kur šie izmeklējumi ir gari un ilgstoši, tādēļ mums ir ļoti svarīgi, lai varētu samazināt šo iekārtā pavadīto laiku un mazināt šo nepatīkamo pieredzi,” saka Austrumu slimnīcas Radioloģijas centra vadītāja Aija Jaudzema.
Lai pacientiem garo izmeklējumu laikā būtu ērtāk un patīkamāk, magnētiskās rezonanses iekārtā iespējams demonstrēt filmas un videoklipus, lai novērstu uzmanību no izmeklējuma radītajiem trokšņiem.
Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Vadims Beļuns norāda, ka elastīgākas izmeklējumu veikšanas iespējas mazina arī pašu ārstu stresu, jo ļauj piemērot pacientam nepieciešamākos izmeklējumus.
“Bieži vien šie pacienti nonāk šeit ārkārtīgi sarežģītā stāvoklī, un ir nepieciešams īsā laikā noteikt precīzu diagnozi. Ar šo infrastruktūru tas ir iespējams. Galvenais ieguvējs šeit ir Latvijas pacients, kas ārstējās mūsu slimnīcā,” Beļuns skaidro.
Viens no galvenajiem mērķiem bija samazināt rindas un paplašināt valsts apmaksāto izmeklējumu pieejamību. Atsevišķi paredzēts organizēt arī infekciozo pacientu plūsmu, lai viņus varētu izmeklēt, nesaskaroties ar citiem pacientiem.
“Tieši rindu mazināšana un šo pakalpojumu pieejamība ir bijusi mūsu prioritāte. Ar šīm iekārtām mēs spēsim nodrošināt pieejamāku klāstu pacientiem tieši valsts apmaksātiem izmeklējumiem,” bilst Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs.
Jaunās tehnoloģijas ne tikai ļaus ātrāk noteikt diagnozes un mazināt rindas, bet arī padarīs izmeklējumus pacientiem, tostarp bērniem, patīkamākus un komfortablākus.
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Austrumu slimnīcā atklātas jaunās Radioloģijas centra telpas, kuru attīstībā ieguldīti vairāk nekā deviņi miljoni eiro. Modernās diagnostikas iekārtas ļaus ātrāk noteikt slimības, mazināt rindas un uzlabot valsts apmaksāto izmeklējumu pieejamību. Pacientu ērtībām magnētiskās rezonanses izmeklējumu laikā būs iespējams pat skatīties filmas, vēsta 360TV Ziņas.
29. oktobrī atklātā Austrumu slimnīcas Radioloģijas centra attīstības otrā kārta ir solis ātrākai, efektīvākai un pacientiem ērtākai medicīniskajai aprūpei. Austrumu slimnīcā ārstējās vairāk nekā puse Latvijas onkoloģijas pacientu. Jaunās iekārtas palīdzēs ne tikai optimizēt garās rindas, bet arī valsts apmaksātus izmeklējumus cilvēkiem padarīs pieejamākus.
Centrā uzstādīta jauna magnētiskās rezonanses iekārta, kas ļauj ātrāk un precīzāk diagnosticēt sarežģītas slimības. Paplašinātas arī krūts vēža diagnostikas un mazinvazīvas ārstēšanas iespējas. Sirds un asinsvadu izmeklējumiem iegādāti divi jauni datortomogrāfi, atjaunots rentgena aprīkojums ļaus veikt plašāku izmeklējumu un manipulāciju klāstu.
“Liela daļa mums ir onkoloģiskie pacienti, kur šie izmeklējumi ir gari un ilgstoši, tādēļ mums ir ļoti svarīgi, lai varētu samazināt šo iekārtā pavadīto laiku un mazināt šo nepatīkamo pieredzi,” saka Austrumu slimnīcas Radioloģijas centra vadītāja Aija Jaudzema.
Lai pacientiem garo izmeklējumu laikā būtu ērtāk un patīkamāk, magnētiskās rezonanses iekārtā iespējams demonstrēt filmas un videoklipus, lai novērstu uzmanību no izmeklējuma radītajiem trokšņiem.
Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Vadims Beļuns norāda, ka elastīgākas izmeklējumu veikšanas iespējas mazina arī pašu ārstu stresu, jo ļauj piemērot pacientam nepieciešamākos izmeklējumus.
“Bieži vien šie pacienti nonāk šeit ārkārtīgi sarežģītā stāvoklī, un ir nepieciešams īsā laikā noteikt precīzu diagnozi. Ar šo infrastruktūru tas ir iespējams. Galvenais ieguvējs šeit ir Latvijas pacients, kas ārstējās mūsu slimnīcā,” Beļuns skaidro.
Viens no galvenajiem mērķiem bija samazināt rindas un paplašināt valsts apmaksāto izmeklējumu pieejamību. Atsevišķi paredzēts organizēt arī infekciozo pacientu plūsmu, lai viņus varētu izmeklēt, nesaskaroties ar citiem pacientiem.
“Tieši rindu mazināšana un šo pakalpojumu pieejamība ir bijusi mūsu prioritāte. Ar šīm iekārtām mēs spēsim nodrošināt pieejamāku klāstu pacientiem tieši valsts apmaksātiem izmeklējumiem,” bilst Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs.
Jaunās tehnoloģijas ne tikai ļaus ātrāk noteikt diagnozes un mazināt rindas, bet arī padarīs izmeklējumus pacientiem, tostarp bērniem, patīkamākus un komfortablākus.
VIDEO:
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