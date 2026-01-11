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#rakstnieki

"Globusa" desmitnieks: Nedēļas pirktākās grāmatas no 26.10.2026. - 01.11.2026.

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 02. novembris, 11:25
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2026. gada 02. novembris, 11:25
Globusa Top 10.
Globusa Top 10.
Foto: Publicitātes

Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.

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Līdz ar novembra sākumu pārmaiņas piedzīvojis arī "Globuss" grāmatnīcu un eglobuss.lv aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu tops. Desmitniekā parādījušies vairāki jaunumi, un viens no tiem uzreiz ierindojies pirmajā vietā. Šonedēļ lasītāju izvēlē netrūkst ne noslēpumainu notikumu, ne fantāzijas pasaules piedzīvojumu, bet mazākajiem lasītājiem ir iespēja tuvāk iepazīt latviešu rudens tradīcijas.

Globusa Top 10.
Globusa Top 10.
Foto: Publicitātes

Uzreiz pirmajā vietā ierindojies vācu rakstnieces Romijas Felkas psiholoģiskais trilleris "Pieci svešinieki" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Pirms trīsdesmit gadiem nomaļā Ziemeļjūras salā mīklainos apstākļos pazuda divi pusaudži, no kuriem viens tā arī netika atrasts. Tagad uz šo pašu salu dodas pieci pasažieri, un katram ir savi noslēpumi un iemesls tur atrasties. Kad salu pārņem postoša vētra un tā tiek nošķirta no ārpasaules, pagātnes notikumi atkal kļūst aktuāli. Turklāt kāds šeit ieradies, lai nokārtotu senus rēķinus. No vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča.

Fantāzijas literatūras cienītājiem desmitniekā pievienojies arī Sarah J. Maas romāns  "Sašķeltās harmonijas galms. Valkīru cikls 1. Daļa" (izdevniecība "Zvaigzne ABC"). Pritiāna vēl nav atguvusies no postošā kara, kad tās mieru sāk apdraudēt jauns ienaidnieks. Kaščejs Nemirstīgais, kurš tūkstošiem gadu bijis ieslodzīts kalnu ezerā, pulcē sabiedrotos, lai atgūtu cilvēku zemes. Nakts galmam nākas ne vien gatavoties jaunajiem draudiem, bet arī pārvarēt savstarpējās nesaskaņas un atjaunot uzticēšanos. Lai stātos pretī kopīgajam ienaidniekam, būs jāatrod veids, kā atkal apvienot spēkus. No angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga.

Savukārt jaunākajiem lasītājiem desmitniekā pievienojies Daces Kristbergas stāsts "Velīša rudens svētki" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Spociņš Velītis no sava Īrijā dzīvojošā brālēna Halovīna daudz dzirdējis par ķirbjiem, spocīgiem tērpiem un saldumiem, taču vēlas noskaidrot, kādi rudens svētki ir Latvijā. Kopā ar draugu Mārtiņu viņš dodas uz laukiem pie vecvecākiem, kur iepazīst veļu laiku un senās latviešu tradīcijas. Grāmata bērniem saprotamā un sirsnīgā veidā stāsta par mūsu kultūras mantojumu un svētkiem, kas saglabājušies cauri paaudzēm.

Novembra sākums piedāvā labu iemeslu papildināt mājas grāmatplauktu ar kādu jaunu stāstu. 

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Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?

KONTEKSTS

Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.

"Globuss"ir ideāla pieturvieta visiem, kas meklē izcilus lasīšanas piedzīvojumus vai vēlas atklāt Latvijas un ārzemju izdevēju populārākās grāmatas, kuras rūpīgi izvēlējušies mūsu pieredzējušie speciālisti. Neatkarīgi no tā, vai nākat pēc konkrēta pirkuma vai vienkārši vēlaties baudīt sirsnīgu atmosfēru starp grāmatām, "Globuss" ir vieta, kur grāmatu pasaule atdzīvojas. Aicinām ienākt un atklāt iedvesmu katrā lapaspusē!

 

 

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Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.

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Līdz ar novembra sākumu pārmaiņas piedzīvojis arī "Globuss" grāmatnīcu un eglobuss.lv aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu tops. Desmitniekā parādījušies vairāki jaunumi, un viens no tiem uzreiz ierindojies pirmajā vietā. Šonedēļ lasītāju izvēlē netrūkst ne noslēpumainu notikumu, ne fantāzijas pasaules piedzīvojumu, bet mazākajiem lasītājiem ir iespēja tuvāk iepazīt latviešu rudens tradīcijas.

Globusa Top 10.
Globusa Top 10.
Foto: Publicitātes

Uzreiz pirmajā vietā ierindojies vācu rakstnieces Romijas Felkas psiholoģiskais trilleris "Pieci svešinieki" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Pirms trīsdesmit gadiem nomaļā Ziemeļjūras salā mīklainos apstākļos pazuda divi pusaudži, no kuriem viens tā arī netika atrasts. Tagad uz šo pašu salu dodas pieci pasažieri, un katram ir savi noslēpumi un iemesls tur atrasties. Kad salu pārņem postoša vētra un tā tiek nošķirta no ārpasaules, pagātnes notikumi atkal kļūst aktuāli. Turklāt kāds šeit ieradies, lai nokārtotu senus rēķinus. No vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča.

Fantāzijas literatūras cienītājiem desmitniekā pievienojies arī Sarah J. Maas romāns  "Sašķeltās harmonijas galms. Valkīru cikls 1. Daļa" (izdevniecība "Zvaigzne ABC"). Pritiāna vēl nav atguvusies no postošā kara, kad tās mieru sāk apdraudēt jauns ienaidnieks. Kaščejs Nemirstīgais, kurš tūkstošiem gadu bijis ieslodzīts kalnu ezerā, pulcē sabiedrotos, lai atgūtu cilvēku zemes. Nakts galmam nākas ne vien gatavoties jaunajiem draudiem, bet arī pārvarēt savstarpējās nesaskaņas un atjaunot uzticēšanos. Lai stātos pretī kopīgajam ienaidniekam, būs jāatrod veids, kā atkal apvienot spēkus. No angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga.

Savukārt jaunākajiem lasītājiem desmitniekā pievienojies Daces Kristbergas stāsts "Velīša rudens svētki" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Spociņš Velītis no sava Īrijā dzīvojošā brālēna Halovīna daudz dzirdējis par ķirbjiem, spocīgiem tērpiem un saldumiem, taču vēlas noskaidrot, kādi rudens svētki ir Latvijā. Kopā ar draugu Mārtiņu viņš dodas uz laukiem pie vecvecākiem, kur iepazīst veļu laiku un senās latviešu tradīcijas. Grāmata bērniem saprotamā un sirsnīgā veidā stāsta par mūsu kultūras mantojumu un svētkiem, kas saglabājušies cauri paaudzēm.

Novembra sākums piedāvā labu iemeslu papildināt mājas grāmatplauktu ar kādu jaunu stāstu. 

Aptauja

Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?

KONTEKSTS

Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.

"Globuss"ir ideāla pieturvieta visiem, kas meklē izcilus lasīšanas piedzīvojumus vai vēlas atklāt Latvijas un ārzemju izdevēju populārākās grāmatas, kuras rūpīgi izvēlējušies mūsu pieredzējušie speciālisti. Neatkarīgi no tā, vai nākat pēc konkrēta pirkuma vai vienkārši vēlaties baudīt sirsnīgu atmosfēru starp grāmatām, "Globuss" ir vieta, kur grāmatu pasaule atdzīvojas. Aicinām ienākt un atklāt iedvesmu katrā lapaspusē!

 

 

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Ieteiktie raksti
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Tēma
Grāmatnīcas "Globuss" Literatūra
Tēmturi
#rakstnieki
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